CARLOS ESTRADA ADVIERTE QUE LAS MEDIDAS POR EL ALZA DE COMBUSTIBLES SON UN ALIVIO, PERO NO SOLUCIONAN EL PROBLEMA DE FONDO

La situación económica del transporte de carga, las recientes movilizaciones a nivel nacional y los desafíos que enfrenta el sector en Magallanes fueron parte de los temas abordados esta mañana por Carlos Estrada, presidente de la Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, el dirigente gremial entregó su evaluación sobre las respuestas del Ejecutivo ante el incremento del precio de los combustibles, explicando que, si bien las medidas anunciadas representan un alivio inmediato para los transportistas, no resuelven los problemas estructurales de una industria que está experimentando importantes transformaciones.

Estrada también se refirió a la pérdida de competitividad de los pequeños transportistas, la competencia extranjera, la necesidad de diversificar las fuentes energéticas de la región y la importancia de que las grandes actividades productivas incorporen a los proveedores locales.

Movilizaciones y medidas del Gobierno: un alivio que no resuelve el problema de fondo

Al comenzar la conversación, Carlos Estrada aclaró que la asociación que representa no adhirió a las movilizaciones de transportistas desarrolladas en distintos puntos del país. Sin embargo, reconoció que comprende las dificultades que atraviesan numerosos pequeños empresarios del rubro.

El dirigente explicó que las principales confederaciones del transporte de carga llevaban varios meses negociando con el Ejecutivo y que algunos avances se concretaron después de las advertencias de movilización y eventuales bloqueos de rutas.

“Las dos confederaciones importantes de Chile que están legalmente establecidas vienen negociando con el Ejecutivo desde hace varios meses. Y bueno, ahora se consiguió producto de la movilización, que es algo bien contradictorio porque el gobierno finalmente no cedía a avanzar en ninguno de los puntos solicitados durante mucho tiempo y bastó estas insinuaciones de bloqueo de ruta para que se diera”, señaló.

Respecto de las medidas gubernamentales, Estrada planteó que existe una diferencia entre las decisiones estrictamente económicas y las responsabilidades políticas de una administración. Reconoció que los subsidios a los combustibles pueden generar consecuencias fiscales e inflacionarias, pero sostuvo que también es necesario considerar la situación que enfrentan las personas y las empresas.

“Yo entiendo que cualquier bono, cualquier subsidio, genera inflación y déficit. Subsidiar el combustible es algo que se paga muy caro y que lo pagamos todos los chilenos. Entonces uno podría decir, bueno, en apego a la realidad y a lo estrictamente correcto, que cualquier subsidio podría ser perjudicial para la economía, insisto, la inflación y el déficit fiscal que tiene el país. Sin embargo, la política, el arte de gobernar es mucho más que eso”, manifestó.

A su juicio, las medidas anunciadas constituyen un desahogo para el sector, pero no representan una solución definitiva frente a las dificultades que enfrenta el transporte de carga.

“Si bien es cierto, hay un desahogo ahora en lo inmediato con estas medidas que yo las califico de positivas. Pero si uno quisiera ser franco en esto, sincero, tener que darse cuenta que por qué un gremio en particular pretende ser favorecido respecto de otros gremios”, comentó.

El dirigente también cuestionó que las respuestas del Gobierno hayan llegado después de las amenazas de paralización, señalando que esta situación puede transmitir la idea de que la movilización es la única vía efectiva para conseguir avances.

“Entonces, ¿cuál es la seña? ¿Necesito movilizarme? O sea, estas famosas mesas de trabajo no son muy contundentes. Entonces, claramente este gobierno tiene problemas comunicacionales graves desde un principio y no solo con este tema. Hay como una falta de sensibilidad, falta de comunicación”, afirmó.

Pequeños transportistas enfrentan una transformación estructural de la industria

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de los pequeños transportistas y las dificultades que enfrentan para mantenerse competitivos frente a empresas que cuentan con grandes flotas de camiones.

Estrada sostuvo que el transporte de larga distancia ha experimentado una transformación hacia un modelo de mayor concentración, donde las economías de escala favorecen a compañías con capacidad para operar decenas o cientos de vehículos.

En ese contexto, afirmó que las pequeñas empresas tienen cada vez menos posibilidades de competir en determinados segmentos del mercado, especialmente en el traslado de carga para grandes industrias y cadenas de distribución.

“Hay que entender que la industria del transporte refleja salvajemente la economía de escala y los pequeños transportistas. Y esto no es, no es, no es. Yo no soy candidato a nada, no necesito caerle bien a nadie, pero el pequeño transportista está destinado a desaparecer en el mundo”, expresó.

El dirigente agregó que las empresas con flotas de entre 30 y 40 camiones ya cuentan con ventajas competitivas importantes en comparación con transportistas que operan con una cantidad reducida de vehículos.

“Hoy día en Chile, no hablemos de Magallanes porque tenemos condiciones especiales, pero el transportista de larga distancia que no tiene una flota de 30 a 40 camiones, hoy día no es competitivo y el transporte se ha transformado en un retail”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de sectores como el transporte para supermercados, la industria forestal y la salmonicultura, donde predominan empresas de mayor tamaño y capacidad operativa.

Desde su experiencia personal, señaló que anteriormente desarrolló una empresa de transporte de larga distancia, pero terminó cerrando sus operaciones al considerar que el modelo dejó de ser viable para una pequeña flota.

“Yo tenía una empresa de transporte de larga distancia y la deshice. Terminé de hacer porque no es viable. No es viable para pymes ni para pequeña flota”, sostuvo.

En cuanto a las oportunidades que permanecen para los transportistas regionales, identificó principalmente los servicios locales, los contratos de menor escala, los camiones medianos y el traslado de mercadería entre el puerto, los centros de distribución y los establecimientos comerciales.

A su juicio, el sector necesita adaptarse a las nuevas condiciones del mercado mediante procesos de reorganización y cambios en sus modelos de negocio.

“Nosotros tenemos que mudar, evolucionar, hacer una reingeniería. Los que pueden, no son todos y ahí tenemos que ir a cómo no, pero es la realidad de un mundo globalizado”, afirmó.

Competencia extranjera y dificultades de la legislación laboral

Otro de los factores que, según Estrada, afectan la competitividad de los transportistas de Magallanes es la competencia de empresas extranjeras, particularmente aquellas provenientes de Argentina, Paraguay y Brasil.

El dirigente señaló que las condiciones laborales y operativas de otros países pueden generar diferencias importantes frente a las exigencias que deben cumplir las empresas chilenas.

En ese sentido, cuestionó aspectos de la legislación laboral relacionados con los tiempos de conducción y descanso de los choferes, especialmente cuando se trata de desplazamientos de larga distancia en territorios como la Patagonia.

“Acá en Magallanes nosotros tenemos que competir con transporte extranjero, no solo argentino, paraguayo, brasilero, donde ellos tienen otras condiciones laborales mucho más flexibles que las que tiene Chile. Chile ha perdido mucha competitividad con la inflexibilidad laboral que existe hoy día”, indicó.

Agregó que contratar conductores también se ha convertido en una dificultad para las empresas, debido a las exigencias que deben cumplir en materia de descansos y organización de las jornadas.

“Contratar un chofer es sumamente complejo porque la legislación te obliga a descansos cada cuatro horas, cosas que son inviables, sobre todo en la Patagonia”, sostuvo.

Para Estrada, estas condiciones deben ser consideradas al momento de analizar la competitividad del transporte regional, especialmente por las características geográficas y las distancias que deben cubrir los vehículos.

El gas natural como alternativa para reducir la dependencia del petróleo

En materia energética, el presidente de la Asociación Gremial de Transportistas planteó que Magallanes debería avanzar hacia un modelo donde el gas natural tenga una mayor participación en el transporte vehicular.

El dirigente cuestionó la falta de iniciativas para fortalecer esta alternativa, especialmente considerando que la región cuenta con disponibilidad de este recurso y que el incremento del precio del petróleo ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del sector frente a los mercados internacionales.

Estrada recordó que el combustible puede representar alrededor del 40% del costo operacional de los transportes de larga distancia, por lo que cualquier incremento tiene un impacto directo en la rentabilidad de las empresas.

Asimismo, señaló que las alzas recientes estuvieron relacionadas con factores externos, particularmente el escenario internacional y los conflictos bélicos que han afectado los mercados energéticos.

Sin embargo, sostuvo que la región podría avanzar en soluciones propias si existiera una mayor coordinación entre las autoridades, las empresas y las instituciones académicas.

“Entonces, ¿dónde está la gestión de que el gobierno, por ejemplo? Se perdió la experiencia de movilidad. Se cerraron, no se cerraron. Bueno, ni hablar de la electromovilidad, esto de los buses eléctricos. Tres mil millones de dólares de buses es una cosa, una locura”, comentó.

El dirigente hizo especial referencia al cierre de algunas estaciones de servicio de gas natural y cuestionó que las autoridades regionales no impulsen gestiones para buscar alternativas que permitan recuperar o ampliar este tipo de infraestructura.

“Entonces esa gestión es la que yo echo de menos. Entonces, con esta excusa de que no, que es un problema entre privados, pero nosotros somos una región, debiéramos ser una región modelo y el 90% de los vehículos acá debería circular a gas natural y estaríamos fuera del problema del petróleo”, afirmó.

Estrada también propuso incorporar activamente a la Universidad de Magallanes en el análisis de las alternativas energéticas disponibles para el territorio, considerando las características y recursos de la zona.

“Me gustaría que la universidad participara activamente, que dijera: ‘Oiga, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuál es la energía que tiene Magallanes?’. Viento, ya el tema del hidrógeno verde está paralizado en el mundo mientras Estados Unidos le siga poniendo ficha al combustible fósil”, señaló.

En esa línea, insistió en que el gas natural representa una oportunidad que debería ser considerada dentro de una estrategia regional de largo plazo para disminuir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo.

Responsabilidad social empresarial y participación de proveedores locales

Durante la entrevista, el dirigente también retomó una de sus principales preocupaciones respecto de la relación entre las grandes industrias y los transportistas de Magallanes: la limitada incorporación de empresas locales en las cadenas de suministro y prestación de servicios.

En particular, recordó las críticas que anteriormente había realizado a la industria salmonicultora por la llegada de proveedores desde otras regiones del país, especialmente desde Puerto Montt y Talcahuano, sin generar suficientes oportunidades para los transportistas locales.

Estrada aclaró que mantiene una posición favorable al desarrollo de la salmonicultura, pero sostuvo que las empresas deben asumir una mayor responsabilidad con las comunidades donde desarrollan sus actividades.

“Yo soy una persona que está particularmente protejo la industria y estoy muy a favor de, pero en su momento hice la crítica de la falta de responsabilidad social empresarial que tiene la salmonera en Magallanes al respecto de que cuando ellos llegaron trajeron todos los proveedores que venían de Puerto Montt o de Talcahuano”, señaló.

A su juicio, el crecimiento de actividades como la salmonicultura, el turismo y el turismo antártico debería traducirse también en oportunidades para los trabajadores y empresarios regionales.

“Y es de esperar que con el desarrollo de otras industrias como es el turismo antártico, etcétera, las empresas tengan este sentido de formar parte de la comunidad en la que se incorporan y utilizar dentro de lo posible y por supuesto que dentro de la competitividad y de los factores económicos que correspondan, en el sentido que nadie pretende que a los locales nos paguen más que al resto, pero en igualdad de condiciones que haya un sentido de responsabilidad, de darle pega a los locales”, manifestó.

El dirigente también planteó que algunas actividades productivas generan impactos sobre la infraestructura urbana, particularmente por el tránsito y estacionamiento de camiones en distintos sectores de Punta Arenas.

En ese contexto, cuestionó que las empresas que utilizan servicios de transporte de carga no impulsen medidas para ordenar la operación de sus proveedores, como la habilitación de espacios destinados al estacionamiento de camiones.

“Bueno, ese sentido de responsabilidad de yo llegar a un lugar distinto al que nací, pero ser una influencia positiva y ser un aporte es lo que yo echo de menos en mucha industria”, expresó.

Para Estrada, la responsabilidad empresarial debe considerar no solamente la generación de actividad económica, sino también la integración con el territorio y la búsqueda de soluciones a los efectos que las operaciones productivas pueden ocasionar en las ciudades.

Infraestructura y continuidad de políticas para el desarrollo de Magallanes

Otro de los planteamientos del dirigente estuvo relacionado con la necesidad de priorizar inversiones en infraestructura, especialmente en caminos, puertos y conectividad, como herramientas para fortalecer las actividades económicas de la región.

Al referirse al crecimiento del turismo antártico y a las oportunidades productivas que podrían surgir en los próximos años, sostuvo que Magallanes necesita contar con condiciones habilitantes para aprovechar ese potencial.

“Ojalá que se construyan puertos, ojalá que se construyan caminos, que es lo que necesitamos, más allá de bonos o de leyes de excepción”, manifestó.

En ese sentido, valoró el avance de la ruta Vicuña-Yendegaia, iniciativa que considera relevante para mejorar la conectividad hacia el extremo sur de la región y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo turístico.

Estrada destacó que se trata de un proyecto cuya continuidad puede generar beneficios de largo plazo y que, según su apreciación, podría transformar el potencial turístico de la zona.

“Eso es claramente va a ser un beneficio. Eso va a estar ya. Pero el 2032 ahora pretenden poder disminuir y que se concluya el 2029. Pero eso probablemente va a ser un desarrollo turístico que en poco tiempo va a igualar lo del Paine. Va a ser maravilloso”, señaló.

El dirigente también planteó que Chile necesita mayor continuidad en sus políticas económicas, independiente de los cambios de administración, evitando que cada nuevo gobierno deshaga las iniciativas impulsadas por el anterior.

Como referencia, mencionó el desarrollo de infraestructura en Perú y sostuvo que la estabilidad de las políticas económicas puede favorecer el crecimiento y la inversión.

“Lo que nosotros necesitamos es tener una continuidad en materia económica independiente del gobierno de turno, que el gobierno que viene no se dedique a hacer y deshacer lo que hizo el anterior”, afirmó.

Estrada propone ampliar el modelo de Zona Franca a toda la región

En el último tramo de la entrevista, Carlos Estrada entregó su visión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas y la discusión respecto de un nuevo modelo de funcionamiento para los próximos años.

El dirigente consideró que la discusión debe incorporar a todos los sectores económicos y actores regionales, incluyendo al actual concesionario, las autoridades, los comerciantes, los productores y los transportistas.

Sin embargo, planteó una propuesta más amplia: que la condición de Zona Franca no se limite a un recinto cerrado, sino que pueda extenderse al conjunto de la región de Magallanes.

“Yo creo que la Zona Franca tiene que englobar a todos los actores regionales y no excluir a ninguno”, sostuvo.

Estrada cuestionó que el actual modelo genere diferencias entre los establecimientos comerciales que operan dentro y fuera del recinto franco, situación que, a su juicio, ha perjudicado la actividad del comercio tradicional en el centro de Punta Arenas.

“¿Y por qué no, por ejemplo, aspirar a que la región sea Zona Franca y no sea un recinto amurallado? Porque qué es lo que ha generado la Zona Franca, ha generado que se muera el centro. Hoy día tener un local comercial fuera de la Zona Franca significa tener una desventaja tributaria aparte del IVA”, señaló.

También planteó que existen diferencias que afectan a productores regionales, como los ganaderos y fabricantes de productos locales, que deben competir con mercancías importadas que ingresan bajo condiciones tributarias distintas.

Como ejemplo, mencionó la comercialización de cordero y cerveza, productos que se elaboran en Magallanes y que, según indicó, enfrentan una desventaja frente a artículos extranjeros comercializados en el recinto franco.

Asimismo, cuestionó las condiciones de extensión de los beneficios de Zona Franca hacia Puerto Natales, señalando que los habitantes de esa comuna deben trasladarse a Punta Arenas para acceder a determinadas compras bajo el régimen correspondiente.

“Una persona, un ciudadano de Natales que quiere comprar un vehículo tiene que venir a comprarlo a Punta Arenas. No lo puede comprar en Natales. Entonces también hay una discriminación, creo yo, humildemente, que deberíamos copiar el modelo argentino y la región de Magallanes debería ser Zona Franca, no que fuera un recinto amurallado”, afirmó.

El dirigente concluyó que la discusión sobre el futuro de este instrumento debe considerar una mirada territorial más amplia, que permita distribuir sus beneficios y generar condiciones más equilibradas para los distintos sectores productivos y comerciales de la región.

Llamado a una mayor participación de autoridades y academia

Al finalizar la entrevista en Buenos Días Región, Estrada reiteró su preocupación por lo que considera una falta de participación activa de las autoridades y representantes regionales frente a los problemas que afectan al transporte y a las actividades económicas de Magallanes.

En particular, insistió en que se requiere mayor coordinación entre el Gobierno, los municipios, el Gobierno Regional, el Congreso y las instituciones académicas para avanzar en soluciones de largo plazo.

“Hay mucho por solucionar y se ve mucha pasividad en la utilidad en estos temas”, manifestó, haciendo un llamado a que las autoridades se involucren con mayor decisión en las discusiones sobre energía, infraestructura, competitividad y desarrollo productivo regional.





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