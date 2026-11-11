ZONA FRANCA ANTE EL CONSEJO REGIONAL: $39.649 MILLONES PAGADOS POR LA CONCESIÓN DESDE 2007

Zona Franca de Punta Arenas expuso ante el Consejo Regional de Magallanes su trayectoria entre 2007 y 2026, su aporte a la región y su disposición a colaborar con ideas para construir, junto a la región, el futuro de la franquicia. No obstante la presentación se concentró en este periodo, también se expuso una visión desde 1975, año de creación de las Zonas Francas en Chile.



Entre 2007 y 2025, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) pagó $39.649 millones por el precio de la concesión, cifra que llega a $43.554 millones con el pago inicial. Por ley, desde 2009 esos recursos se destinan al Gobierno Regional para inversión regional. El aporte anual pasó de $734 millones en 2008 a $4.714 millones en 2025.



"Estos resultados son obra del recinto, de sus usuarios y de la región. Vinimos a mostrar los datos y la evidencia de su desarrollo, y a ponernos a disposición del Consejo", señaló Eugenio Prieto Katunaric, Gerente General de la concesionaria.



Más ventas, empleo y visitas



En el mismo período, las ventas de los locales comerciales pasaron de $77.766 millones a $300.287 millones en pesos corrientes (+92% en términos reales). El empleo subió de 1.461 a 2.770 personas, 53% de ellas mujeres, y las visitas anuales aumentaron de 3,9 a 10,6 millones.



Nueva inversión en el recinto



El 27 de octubre se inauguró la urbanización de calle 1 Oriente: 20.238 m² urbanizados y 18.229 m² de terrenos para nuevas empresas, con una inversión del orden de $405 millones que queda en el recinto a beneficio fiscal. Otros 20.913 m² están en desarrollo en el resto del recinto, con una inversión en ejecución de aproximadamente US$ 23 millones. Cuando estas inversiones se encuentren en régimen de operación, se espera que generen del orden de 200 nuevos empleos. SRI urbaniza y habilita; los usuarios invierten y generan empleo.



Lo que opina la comunidad



Según el V Barómetro de la Región de Magallanes de Cadem (2026), el 94% considera a la Zona Franca parte de la historia de Magallanes y el 95% espera que crezca con más servicios. El 84% dice tenerle cariño y simpatía, frente al 74% de 2022. El estudio se basó en 701 entrevistas a mayores de 18 años de Punta Arenas, Natales y Porvenir, con un margen de error de ±3,7 puntos.



Reglas claras y diferencias resueltas



La presentación incluyó el proceso de solución de divergencias, una negociación directa realizada entre 2015 y 2017 en el marco de la cláusula 32 del contrato de concesión. Según consta en la Transacción del 18 de enero de 2017 y en la Escritura Pública de Acuerdos Definitivos del 13 de marzo de 2017, las partes dieron por superadas las divergencias sobre obras de inversión, precio y reinversión. La transacción fue aprobada por el Consejo de Defensa del Estado y por el Ministerio de Hacienda, con informe favorable de la Dirección de Presupuestos. No hay materias pendientes con la Intendencia Regional ni con el Gobierno Regional derivadas de esa negociación.



"Son acuerdos públicos, escriturados y aprobados por organismos del Estado; cualquier persona puede revisarlos", precisó Prieto. Los documentos citados están a disposición de quien los solicite.



El futuro se define en la región



La presentación cerró con la mirada hacia adelante. La Mesa Regional, convocada por el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda, se constituyó el 4 de septiembre y trabaja en una visión para después de 2030. SRI solo participa aportando antecedentes. Mientras tanto, rige el contrato vigente hasta 2030.



Sobre la incorporación de servicios, la concesionaria planteó una vía gradual y acotada, que parta de lo que la Zona Franca ya sabe hacer.



"El futuro de la Zona Franca se define en Magallanes. Nuestro papel es aportar antecedentes; las decisiones corresponden al Estado y a la región", agregó Prieto.



La concesión ya se audita





En cifras

Indicador 2007 2025 Ventas de locales (millones de $, pesos corrientes) 77.766 300.287 Empleo (personas) 1.461 2.770 Visitas anuales (millones) 3,9 10,6 Aporte anual al Gobierno Regional (millones de $ corrientes) 734 (2008) 4.714

Fuentes: registros de la concesionaria y Censo Laboral (diciembre de 2025).

Sobre la Zona Franca de Punta Arenas

Creada en 1975 por el DL 1.055, opera en Punta Arenas desde 1977. Su propósito original fue impulsar el comercio exterior, el empleo, la infraestructura y la inversión en las zonas donde opera. Hoy ese propósito se refleja en 2.770 empleos, 10,6 millones de visitas anuales, ventas de locales por $300.287 millones y un aporte de $4.714 millones al año para inversión regional. Su recinto de 51 hectáreas reúne más de 200 tiendas y operadores, además de servicios logísticos y de entretención. Desde 2023, la concesión es administrada por el Gobernador Regional.

Finalmente, frente a la propuesta de miembros del Consejo Regional de licitar una auditoría externa a la Zona Franca, Sociedad de Rentas Inmobiliarias aclara que la concesionaria entrega cada año al Gobierno Regional una auditoría a sus estados financieros bajo normas internacionales IFRS, de una consultora externa independiente, y otro informe especial específico que certifica el pago de la concesión. Con ello, la concesionaria cumple con el contrato y lo que exige la legislación vigente y refuerza su compromiso de transparencia ante las autoridades y la opinión pública.

