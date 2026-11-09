ULTRA DANCE COMPANY DE PUNTA ARENAS SE CORONA COMO LA MEJOR ACADEMIA EN EL CAMPEONATO NACIONAL THE ICONIC 2026

En una jornada histórica para la danza magallánica, la academia Ultra Dance Company, proveniente de Punta Arenas, tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional THE ICONIC 2026, celebrado el pasado sábado 7 de noviembre en las instalaciones de Monticello, Santiago.



El certamen, que reunió a destacados exponentes y escuelas de distintas zonas del país, presenció el contundente desempeño de la delegación patagónica. Tras presentar un total de 38 rutinas en las modalidades de Solo, Dupla y Trío, la academia logró posicionarse en los primeros puestos del medallero nacional:



●25 primeros lugares

●7 segundos lugares

●4 terceros lugares

●2 cuartos lugares



Gracias al alto promedio general alcanzado en todas sus presentaciones, Ultra Dance Company fue distinguida con el galardón a la Mejor Academia del Campeonato Nacional THE ICONIC 2026, posicionando a Punta Arenas en lo más alto de la danza nacional.



Grandes reconocimientos individuales y de dirección



El talento individual de la agrupación también fue premiado por el jurado del certamen:



●Mejor Bailarín: Juan Ignacio Paredes Salinas, quien deslumbró en el escenario tras obtener una puntuación sobresaliente de 99 puntos en una de sus rutinas.



●Mejor Bailarina: Camila Velásquez, reconocida por su nivel técnico e interpretación, alcanzando 92 puntos en una de sus presentaciones.



●Mejor Coreógrafa: Constanza Biott Salinas, directora y entrenadora de Ultra Dance Company, galardonada tras registrar el promedio más alto en la evaluación de los montajes presentados por la delegación.



Un triunfo al esfuerzo regional



Este histórico resultado refleja el arduo proceso de formación artística, preparación física y rigor técnico desarrollado por Ultra Dance Company en la zona austral. Asimismo, la dirección de la academia destacó y agradeció el constante esfuerzo y compromiso de los bailarines, el equipo de entrenadores y las familias que hicieron posible el viaje y la representación de la Región de Magallanes a nivel nacional.



