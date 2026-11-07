MMA DESCARTA QUE PROYECTO DE LEY PERMITA EL REGRESO DE LAS BOLSAS PLÁSTICAS A LOS SUPERMERCADOS

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) descartó que el proyecto de ley que modifica la Ley N° 21.100, conocida como Ley Chao Bolsas Plásticas, permita nuevamente la entrega de bolsas plásticas desechables en las cajas de los supermercados. La cartera precisó que la prohibición establecida en 2018 continúa plenamente vigente.

La aclaración se realizó ante publicaciones de prensa que plantearon que la iniciativa permitiría el regreso de estos productos al comercio. Según explicó el ministerio, la propuesta busca cerrar vacíos legales, regular las bolsas reutilizables y mejorar la gestión de los residuos plásticos.

Entre los cambios se contempla precisar la definición de bolsa plástica y establecer estándares técnicos de resistencia, durabilidad y número de usos para los productos comercializados como reutilizables. Además, se propone permitir la venta de bolsas elaboradas con plástico 100% recolectado y reciclado en Chile, bajo condiciones de trazabilidad y calidad.

La iniciativa también considera mayores exigencias para el comercio electrónico y los servicios de reparto a domicilio, junto con obligaciones de certificación, rotulado e información para los consumidores. Asimismo, incorpora mecanismos de denuncia ciudadana para facilitar la fiscalización de eventuales incumplimientos.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, aseguró que la propuesta no representa un retroceso en la legislación. La autoridad indicó que el objetivo es fortalecer la ley y mejorar la recuperación y el reciclaje de plásticos, cuya valorización actualmente alcanza un 2,8%, según los antecedentes entregados por la cartera.

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