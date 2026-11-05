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5 de noviembre de 2026

PESCADORES ARTESANALES DE MAGALLANES EXIGEN INTEGRAR EL CONSEJO DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

Las organizaciones de las provincias de Última Esperanza y Magallanes manifestaron su molestia formal ante las autoridades tras ser excluidas de la instancia conformada en octubre, solicitando reconocimiento como usuarios históricos del territorio.

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Las organizaciones de pescadores artesanales de las provincias de Última Esperanza y Magallanes presentaron una queja formal dirigida a la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). A través de un documento, el sector manifestó su profunda molestia tras no ser convocado a formar parte del primer Consejo de Gestión del Parque Nacional Kawésqar, instancia que se constituyó oficialmente el pasado 22 de octubre con la participación de la entidad pública y dieciséis comunidades indígenas.

Los trabajadores del mar argumentaron que son usuarios históricos del entorno territorial, navegando y operando cotidianamente en los canales y fiordos asociados a esta área protegida de la región. En el escrito, recalcaron que durante generaciones han aportado al sustento de las familias locales y a la economía, por lo que consideran inaceptable quedar marginados de un mecanismo de administración que requiere conocer profundamente los ecosistemas australes y sus condiciones geográficas.

Junto con manifestar su pleno respeto por la historia y los derechos ancestrales del pueblo Kawésqar, el sector pesquero advirtió que la conservación del recinto debe construirse mediante el diálogo de todos los actores pertinentes. En esta línea, sostienen que excluir a quienes trabajan habitualmente en el mar resulta contradictorio si se busca promover una protección medioambiental verdaderamente participativa.

Ante esta situación, los dirigentes y agrupaciones del rubro solicitaron mediante el documento oficial las siguientes medidas a las instituciones competentes:

  •  Explicación de los criterios técnicos y jurídicos que motivaron la exclusión del sector.
  •  Incorporación formal de representantes de la pesca artesanal de ambas provincias al consejo.
  •  Reconocimiento como usuarios históricos de los espacios marítimos vinculados al parque.
  •  Participación efectiva en la formulación del convenio de administración.
  •  Intervención del Gobernador Regional para promover la integración del rubro.

Finalmente, los pescadores enfatizaron que no corresponde avanzar en la redacción de nuevos instrumentos normativos para el área sin establecer previamente mecanismos efectivos que los consideren. Por ello, exigieron a las autoridades una pronta respuesta formal y la concreción de una mesa de trabajo que garantice su inclusión en la toma de decisiones sobre el territorio.

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