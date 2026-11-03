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3 de noviembre de 2026

GASCO MAGALLANES FORTALECE CAMPAÑA “NO + PAPEL” EN PLAZA CIUDADANA

​En la oportunidad, el stand de la empresa invitó a los asistentes a sumarse a esta iniciativa mediante la suscripción al envío electrónico de la boleta de consumo de gas natural.

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Con el propósito de promover el cuidado del medio ambiente y fomentar prácticas más sustentables, GASCO Magallanes reforzó su campaña “NO + PAPEL” durante la jornada Plaza Ciudadana, Experiencia en Movimiento, organizada por la Delegación Presidencial Regional y realizada el viernes 30 de octubre en el Complejo Deportivo 18 de Septiembre.

 

En la oportunidad, el stand de la empresa invitó a los asistentes a sumarse a esta iniciativa mediante la suscripción al envío electrónico de la boleta de consumo de gas natural, una alternativa que permite recibir el documento de manera electrónica y evitar su impresión en papel, contribuyendo así a reducir el uso de este recurso y el impacto ambiental asociado.

 

Los interesados pueden suscribirse a esta campaña en https://sucursal.gascomagallanes.cl/boletaelectronica

 

Asimismo, la actividad permitió entregar información sobre el servicio de distribución de gas natural en Punta Arenas y responder las consultas de los asistentes, en línea con el permanente trabajo de vinculación y acercamiento a la comunidad que desarrolla GASCO Magallanes.

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