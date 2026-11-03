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3 de noviembre de 2026

LIGA DE PADEL DE MENORES EN PUNTA ARENAS CERRÓ SU TEMPORADA ANUAL CON DESTACADA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA REGIONAL

​Vive Padel

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La Liga de Padel de Menores concluyó exitosamente su temporada en Punta Arenas tras la disputa del torneo Máster de cierre de año, certamen que reunió a jóvenes deportistas de la Región de Magallanes y de la Patagonia argentina. En la reciente edición del programa Vive Padel, los competidores y organizadores analizaron el impacto de la competencia, destacando el crecimiento técnico, la conducta deportiva y la consolidación de un espacio competitivo para las categorías infantiles y juveniles en la zona.

Durante el espacio transmitido por Polar Comunicaciones, la organizadora Catalina Mercado detalló que el calendario contempló cuatro fechas desarrolladas desde abril hasta la fecha, logrando estructurar las categorías por nivel de juego. En la división de Iniciación, la dupla compuesta por Facundo Salazar y Luca obtuvo el primer lugar del torneo y el primer puesto en el ranking anual, mientras que en la categoría Sub-13 la pareja formada por Pedro Mladinich y Martina Sánchez se alzó con la copa del torneo final.

Asimismo, la jornada de premiación entregó distinciones especiales al esfuerzo y la perseverancia, entre las que destacó el reconocimiento concedido al jugador juvenil Martín, quien finalizó como el número uno del ranking en su serie tras disputar todas las finales del año junto a su compañero Lorenzo Rivero, proveniente de Río Grande. El joven deportista valoró el aprendizaje obtenido en cancha y la oportunidad de medirse con representantes de diversas localidades durante cada jornada del circuito regional.

En tanto, la conducción de Vive Padel remarcó la trascendencia de fomentar la práctica deportiva a temprana edad y proyectar el circuito hacia una futura liga patagónica binacional que integre fechas en territorio chileno y argentino. La cobertura informativa de Radio Polar continuará difundiendo estas iniciativas que promueven el desarrollo de las promesas del deporte magallánico y fortalecen la vida saludable en la comunidad de Magallanes.


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COMUNIDAD DEL PÁDEL EN MAGALLANES ORGANIZA TORNEO SOLIDARIO EN BENEFICIO DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

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