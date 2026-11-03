AVANCE EN TELEMEDICINA: BRONCOPULMONAR ADULTO SE INCORPORA COMO PRESTACIÓN PARA PUERTO WILLIAMS

El Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria dio un nuevo paso para acercar la atención especializada a los usuarios de la comuna de Cabo de Hornos, la especialidad de broncopulmonar adulto se incorpora de manera permanente a la oferta de telemedicina para pacientes del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams.



La iniciativa, de acuerdo a lo informado por el Dr. Javier Gaete, referente de Telemedicina del establecimiento, “permitirá calendarizar atenciones todos los meses, con cupos destinados tanto a primeras consultas como a controles posteriores. De esta forma, las personas que requieran atención de esta especialidad podrán ser evaluadas por la Dra. Fátima Zambrano, broncopulmonar del Hospital Clínico de Magallanes, sin necesidad de trasladarse hasta Punta Arenas”, indicó.



La modalidad considera teleconsultas en tiempo real, en las que el especialista se conecta con el paciente desde Puerto Williams, con el acompañamiento del médico general de zona, quien actúa como referente local para la evaluación y la gestión de las indicaciones. Este modelo de trabajo colaborativo ya se ha aplicado en otras especialidades del hospital, como gastroenterología y neurología, y busca reducir traslados innecesarios, mejorar la oportunidad de atención y fortalecer la red asistencial.



Para la especialidad de broncopulmonar, esta medida tiene un impacto especialmente relevante. Muchos pacientes presentan insuficiencia respiratoria crónica y requieren apoyo de oxígeno para trasladarse, lo que puede hacer que un viaje hacia Punta Arenas sea complejo y demandante. “Nuestros pacientes en broncopulmonar tienen características especiales, porque manejamos la insuficiencia respiratoria crónica. Los desplazamientos pueden ser más dificultosos, ya que deben venir con concentradores de oxígeno u oxígeno de transporte. Cuando vienen por tierra el oxígeno no alcanza, ya que muchos tienen baterías o una carga especifica que dura un cierto tiempo, y en el caso de los pacientes de Williams que vienen en avión, ellos pueden presentar desaturaciones más profundas dado que por la altitud hay una caída de la saturación de oxígeno del paciente. Por eso, en broncopulmonar estamos totalmente empeñados en disminuir los traslados de estos pacientes, que son más frágiles”, explicó la Dra. Fátima Zambrano.



La profesional destacó, además, que el trabajo conjunto con el equipo médico de Puerto Williams permite brindar una atención eficiente y coordinada. “Contamos con un médico general de zona bien formado, con quien puedo comunicarme de manera fluida y quien es el referente para gestionar todas las indicaciones”, señaló.



El nuevo avance considera, además, la habilitación de los flujos necesarios para que las recetas médicas con medicamentos de especialidad y las solicitudes de exámenes puedan gestionarse desde Puerto Williams. Así, el paciente deberá desplazarse únicamente cuando algún procedimiento o examen no pueda realizarse en el hospital local.



Para la Dra. Zambrano, la incorporación de la especialidad de broncopulmonar adulto a atención de telemedicina, es un sueño hecho realidad, que permitirá avanzar en la reducción de brechas de acceso en la Región de Magallanes. “El Hospital de Punta Arenas, a pesar de ser zona extrema, es pionero y estamos convencidos de que podemos llegar a cada rincón de la región y extremo sur del país”, concluyó la especialista.

