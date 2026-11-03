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3 de noviembre de 2026

ESTUDIANTES Y SEREMI DE EDUCACIÓN PRESENTAN INICIATIVA DE ESCUELAS ABIERTAS AL GOBERNADOR REGIONAL

La iniciativa, trabajada durante más de seis meses junto a representantes de centros de estudiantes, busca fortalecer la convivencia escolar, la salud mental y la educación integral mediante actividades deportivas, culturales, científicas y recreativas.

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El seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, junto a seis estudiantes de Punta Arenas, se reunió con el gobernador regional, Jorge Flies, para presentar el Programa Escuelas Abiertas, una propuesta construida junto a representantes de centros de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región.

 
La iniciativa contempla actividades extraprogramáticas en áreas como deporte, cultura, teatro, folclore, ciencia, medio ambiente y salud, con el propósito de ampliar las oportunidades de participación y encuentro entre estudiantes de distintos establecimientos.

 
Durante la reunión, los representantes estudiantiles plantearon sus inquietudes sobre convivencia escolar y salud mental, además de la necesidad de generar más espacios para su desarrollo integral.

 
Al respecto, el seremi Alvarado destacó el interés del gobernador en la propuesta y el trabajo conjunto con los estudiantes: “La recepción fue muy grata y el gobernador se mostró muy interesado en la propuesta que le presentaron los estudiantes.

 Ellos están solicitando el apoyo del Gobierno Regional y de los consejeros regionales para abordar situaciones que hoy están presentes en nuestros establecimientos, particularmente en materias de convivencia escolar y salud mental. Pero también quieren avanzar hacia una formación más integral, con actividades deportivas, culturales, científicas y recreativas, donde puedan participar estudiantes de distintos colegios y de las cuatro provincias de Magallanes”, señaló.

 
Durante el encuentro, el gobernador recibió una copia del programa y manifestó su disposición a analizar la iniciativa junto a sus equipos técnicos y el Consejo Regional.

 
Catalina Casanova, delegada de Deportes del Centro de Estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi de Punta Arenas, valoró la iniciativa y la oportunidad de representar a los estudiantes en la presentación de la propuesta: “El programa Escuelas Abiertas me parece una muy buena iniciativa, porque va a ayudar a los jóvenes a encontrar lo que realmente les gusta y les permitirá sentir que tienen un sentido de pertenencia con su establecimiento. Mi experiencia de acompañar al seremi a presentar el proyecto ante el gobernador es algo que no voy a olvidar. Me hace muy feliz poder aportar a las futuras generaciones”, expresó.

 
Como próximo paso, la propuesta será revisada por los equipos técnicos del Gobierno Regional y puesta en conocimiento del Consejo Regional, para recoger observaciones, evaluar posibles ajustes y analizar su implementación y eventual financiamiento.

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