Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

1 de noviembre de 2026

MUNICIPALIDAD DE NATALES PIDE SOLUCIÓN URGENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN PUERTO EDÉN

​El municipio advierte que el término de la disposición de basura en Isla Salamandra obliga a definir una alternativa para los desechos que se generan diariamente en la localidad. La alcaldesa Ana Mayorga llamó a coordinar una respuesta entre los organismos públicos competentes.

IMAG 01

La Municipalidad de Natales llamó a establecer una solución urgente para la gestión de residuos domiciliarios en Puerto Edén, luego de que la localidad ya no pueda continuar depositando su basura en Isla Salamandra. La situación requiere definir un sistema de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final que evite una eventual emergencia sanitaria y ambiental.

Desde el municipio señalaron que el problema tiene dos dimensiones: resolver dónde y cómo se manejarán los residuos que se producen diariamente y avanzar en el retiro de la basura acumulada durante décadas en Isla Salamandra. Sin embargo, recalcaron que la prioridad inmediata es contar con una alternativa operativa para la comunidad.

La municipalidad planteó que las condiciones de aislamiento y conectividad de Puerto Edén requieren una planificación especial, que considere la logística marítima, los costos y las condiciones ambientales del territorio. Para ello, propuso coordinar el trabajo de los organismos públicos vinculados a salud, transporte, medioambiente e infraestructura portuaria, además de entidades como EPA Austral y la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos y Economía Circular (SEREC), de acuerdo con sus atribuciones.

La alcaldesa Ana Mayorga sostuvo que Puerto Edén necesita una respuesta concreta para manejar los residuos que genera diariamente y pidió que los organismos competentes del Estado participen en la definición de medidas. Asimismo, manifestó la disposición del municipio para trabajar junto a los habitantes y las organizaciones que puedan contribuir a enfrentar la problemática.

El municipio indicó que se requiere una instancia de coordinación intersectorial que permita establecer responsabilidades, recursos, plazos y acciones para asegurar un sistema permanente de gestión de residuos, junto con un plan de retiro progresivo de la basura acumulada en Isla Salamandra.


muniprimavera

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENTREGA IMPLEMENTOS PARA FORTALECER EL CUIDADO DE LA SALUD EN LOS HOGARES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

PRESENTAN EN MAGALLANES ESTRATEGIA PARA ANTICIPAR DEMANDA LABORAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Leer Más

​La iniciativa ENADI busca identificar los perfiles y oficios que requerirán las obras públicas y privadas para orientar la capacitación y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo. En la región fue presentada en las obras de macrourbanización de Salfa, que actualmente emplean a 307 personas.

​La iniciativa ENADI busca identificar los perfiles y oficios que requerirán las obras públicas y privadas para orientar la capacitación y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo. En la región fue presentada en las obras de macrourbanización de Salfa, que actualmente emplean a 307 personas.

enadi
nuestrospodcast
IMAG 01

MUNICIPALIDAD DE NATALES PIDE SOLUCIÓN URGENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN PUERTO EDÉN

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
IMAG 01

MUNICIPALIDAD DE NATALES PIDE SOLUCIÓN URGENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN PUERTO EDÉN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
DSC_6640

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZÓ LA DÉCIMA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA FAMILIA EN PUERTO NATALES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Captura de pantalla 2026-10-30 094918

AET ALERTA IMPACTO DE RECORTES PRESUPUESTARIOS Y EXIGENCIAS LABORALES EN EL SERVICIO DE TESORERÍAS EN MAGALLANES

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.