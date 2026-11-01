MUNICIPALIDAD DE NATALES PIDE SOLUCIÓN URGENTE PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EN PUERTO EDÉN

La Municipalidad de Natales llamó a establecer una solución urgente para la gestión de residuos domiciliarios en Puerto Edén, luego de que la localidad ya no pueda continuar depositando su basura en Isla Salamandra. La situación requiere definir un sistema de recolección, almacenamiento, transporte y disposición final que evite una eventual emergencia sanitaria y ambiental.

Desde el municipio señalaron que el problema tiene dos dimensiones: resolver dónde y cómo se manejarán los residuos que se producen diariamente y avanzar en el retiro de la basura acumulada durante décadas en Isla Salamandra. Sin embargo, recalcaron que la prioridad inmediata es contar con una alternativa operativa para la comunidad.

La municipalidad planteó que las condiciones de aislamiento y conectividad de Puerto Edén requieren una planificación especial, que considere la logística marítima, los costos y las condiciones ambientales del territorio. Para ello, propuso coordinar el trabajo de los organismos públicos vinculados a salud, transporte, medioambiente e infraestructura portuaria, además de entidades como EPA Austral y la Secretaría Ejecutiva Regional de Residuos y Economía Circular (SEREC), de acuerdo con sus atribuciones.

La alcaldesa Ana Mayorga sostuvo que Puerto Edén necesita una respuesta concreta para manejar los residuos que genera diariamente y pidió que los organismos competentes del Estado participen en la definición de medidas. Asimismo, manifestó la disposición del municipio para trabajar junto a los habitantes y las organizaciones que puedan contribuir a enfrentar la problemática.

El municipio indicó que se requiere una instancia de coordinación intersectorial que permita establecer responsabilidades, recursos, plazos y acciones para asegurar un sistema permanente de gestión de residuos, junto con un plan de retiro progresivo de la basura acumulada en Isla Salamandra.

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