ALCALDE RADONICH ADVIERTE RETRASOS EN PROYECTOS MUNICIPALES Y ESPERA RECURSOS PARA CUATRO INICIATIVAS CON RS

Una serie de iniciativas municipales relacionadas con salud, infraestructura, actividades comunitarias y proyectos de desarrollo urbano fueron abordadas esta mañana por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el jefe comunal entregó detalles de la nueva plataforma digital que permite consultar los tiempos de espera en los servicios de urgencia de la Atención Primaria de Salud (APS), explicó las dificultades que enfrenta el municipio para retomar los bingos destinados a personas mayores y abordó los trabajos de reparación de calles que se desarrollarán durante los próximos meses.

Además, se refirió a la cartera de proyectos municipales que se encuentra a la espera de financiamiento y aprobación para avanzar hacia su ejecución, manifestando su preocupación por los tiempos administrativos y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Plataforma digital permite consultar tiempos de espera en urgencias de la APS

Uno de los principales anuncios de la entrevista fue la puesta en funcionamiento de la plataforma urgenciasaps.cl, herramienta digital que permite conocer en línea la cantidad de pacientes que se encuentran esperando atención en los distintos dispositivos de urgencia de la Atención Primaria de Salud municipal.

Radonich explicó que el sistema busca facilitar la distribución de los pacientes entre los centros disponibles, entregando información actualizada para que las personas puedan identificar dónde existe una menor cantidad de usuarios en espera.

La plataforma considera los tres SAPU de la comuna, ubicados en el 18 de Septiembre, Carlos Ibáñez y el sector del Dr. Mateo Bencur, además del Servicio de Alta Resolutividad (SAR), que funciona durante las 24 horas.

El alcalde aclaró que los usuarios pueden acudir a cualquiera de estos establecimientos, independientemente del centro de salud en el que estén inscritos, lo que permite utilizar de mejor manera la red municipal de atención.

El jefe comunal destacó que el proyecto fue desarrollado por equipos de la Corporación Municipal y funcionarios del área de salud, con el propósito de entregar información transparente y facilitar las decisiones de los usuarios antes de trasladarse a un recinto asistencial.

“Es que todo se trabaja en línea. Entonces, ¿qué pusimos? Cuando usted esté y quiera ir en urgencia después de las 17:00 h de la tarde, lo invitamos que vaya a la urgenciaaps.cl. ¿Por qué? Porque ahí se puede meter en cualquiera de los centros de salud de urgencia en la tarde y puede decir quién tiene menos gente porque está en línea”, señaló.

Radonich indicó que la información se actualiza durante la jornada y que, en una siguiente etapa, esperan avanzar hacia una aplicación para teléfonos celulares.

En cuanto a la demanda asistencial, sostuvo que el sistema municipal atiende alrededor de 250 personas diarias en sus dispositivos de urgencia, aunque en determinadas jornadas la cifra puede acercarse a las 500 atenciones.

“Dentro de las complicaciones que hay en urgencia, nosotros atendemos cerca de 250 personas por día en todo nuestro sistema. Pedimos que hemos llegado a casi 500, por tanto sabemos que hay un tema que puede cambiar según los días, pero pese a eso, la idea es que usted no pierda tiempo y vaya al lugar que esté más cercano, posiblemente el que tenga menos listas de espera para ser atendido de muy buena forma, como lo hace nuestro personal de salud municipal”, manifestó.

El alcalde precisó que la plataforma entrega información sobre la cantidad de pacientes en espera, pero que la atención continúa sujeta a la evaluación y clasificación de urgencia que realizan los profesionales de cada establecimiento.

Adultos mayores: municipio busca retomar los bingos comunitarios

Otro de los temas abordados fue el trabajo municipal con las personas mayores y las actividades que se desarrollan durante todo el año para fomentar la participación, el encuentro y la vida comunitaria.

Radonich destacó que actualmente cerca de 1.200 personas mayores participan en talleres municipales, cifra que, según indicó, representa un crecimiento importante respecto de los aproximadamente 400 participantes que existían cuando asumió la alcaldía.

Entre las actividades mencionó talleres recreativos, caminatas y encuentros para jugar dominó, escoba y carioca, además de jornadas destinadas a compartir y fortalecer los vínculos entre los vecinos.

Sin embargo, el alcalde manifestó su preocupación por las observaciones de Contraloría que han impedido continuar realizando los tradicionales bingos municipales, actividades que convocaban a cientos de personas mayores.

Según explicó, el municipio organizaba cuatro jornadas durante el año, con dos bingos simultáneos que podían reunir alrededor de 600 participantes. No obstante, desde el punto de vista de las observaciones recibidas, estas actividades fueron consideradas dentro de la categoría de juegos de azar.

El jefe comunal sostuvo que la finalidad de estos encuentros no era obtener recursos ni promover apuestas, sino generar espacios recreativos y de convivencia para la comunidad.

En esa línea, insistió en que se trata de actividades sin cobro por cartones ni apuestas de dinero, por lo que considera que deberían recibir una interpretación distinta.

“Creemos que una mirada que no es completa finalmente, lo que significa para un municipalidad que los vecinos grandes tengan otra opción de pasarlo bien y lo que nosotros hacíamos eran cuatro bingos al año”, afirmó.

Radonich indicó que el municipio solicitó una reconsideración para explicar las características de estas jornadas y buscar una alternativa que permita retomarlas, considerando la participación y el interés que han generado entre las personas mayores de Punta Arenas.

Remate de vehículos: municipio explica situación de bus vinculado a la Cormupa

Durante la entrevista, el alcalde también fue consultado por las informaciones relacionadas con el remate de vehículos municipales y la observación surgida por un bus vinculado a la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).

Al respecto, Radonich aclaró que el procedimiento correspondió a un remate de aproximadamente 250 vehículos que permanecían en el corral municipal y que ya no se encontraban en condiciones de volver a circular, por lo que el objetivo principal era liberar espacio y permitir que fueran convertidos en chatarra.

Explicó que dentro de ese grupo se encontraba un bus relacionado con la Cormupa, cuya identificación como vehículo municipal habría originado el reparo.

El alcalde precisó que los ingresos asociados a estos procedimientos no representan el objetivo central del municipio, ya que el propósito es despejar el corral de vehículos que llevan largo tiempo sin posibilidad de recuperación.

“Lo que buscamos no es tener plata por el auto, sino que nos liberen espacio del corral porque son autos que ya no vuelvan a ser autos. Es para que se transformen en chatarra”, señaló.

Asimismo, sostuvo que se trata de procedimientos que se realizan periódicamente y que el municipio ha rematado cerca de 2.000 vehículos a lo largo del tiempo.

Radonich también defendió el procedimiento de licitación, indicando que las observaciones no apuntarían a un fraccionamiento de las contrataciones y que el municipio busca resguardar los recursos públicos mediante la selección de las alternativas más económicas.

Salud municipal y presupuesto: alcalde asegura que están atentos a eventuales rebajas

En materia de salud, el jefe comunal fue consultado por la preocupación existente respecto de la Ley de Presupuestos y sus posibles efectos sobre los programas que desarrolla la Atención Primaria de Salud municipal.

Radonich distinguió entre los recursos destinados a infraestructura sanitaria, como la construcción de consultorios y postas, y el financiamiento de los programas que se ejecutan directamente desde el sistema municipal.

En ese contexto, explicó que las obras de infraestructura dependen de convenios y recursos gestionados con organismos como el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional, mientras que algunos programas municipales cuentan con financiamiento directo de la municipalidad.

Como ejemplo mencionó el programa Punta Te Cuida, iniciativa que, según indicó, se financia con recursos municipales y que permite complementar la atención y el acompañamiento de vecinos.

“Lo que hacemos como corporación municipal es un tema con muchos programas, son financiados directamente por la municipalidad. No, ahora hace muchos años el Punta Arenas Te Cuida, por ejemplo, es un programa que se financia directamente con fondos municipales, ningún apoyo del Estado para este programa”, señaló.

El alcalde afirmó que, hasta el momento de la entrevista, no contaban con información sobre rebajas presupuestarias que afectaran los programas que actualmente se entregan a la comunidad, aunque aseguró que el municipio se mantendrá atento a las definiciones presupuestarias.

“Finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Que la salud de los puntarenenses, bueno, y de toda nuestra región no tenga detrimento”, enfatizó.

Plan de bacheo contempla 44 puntos y trabajos hasta febrero

La recuperación de las calles de Punta Arenas fue otro de los asuntos relevantes de la conversación. El alcalde explicó que las precipitaciones registradas durante septiembre y octubre obligaron al municipio a concentrar inicialmente sus esfuerzos en atender situaciones de emergencia, especialmente en sectores afectados por inundaciones, acumulación de agua y daños en espacios públicos.

Entre las labores mencionó los trabajos realizados en el sector de Llau-Llau, el humedal, el área de los tres puentes y los alrededores del acceso a Punta Arenas por la Ruta 9, además de las tareas de limpieza de playas por la gran cantidad de troncos y residuos arrastrados por las lluvias.

Una vez superada la etapa de emergencia, el municipio comenzó a desplegar un plan de bacheo que contempla dos fases: una durante los últimos meses de 2026 y otra entre enero y febrero de 2027.

De acuerdo con Radonich, se intervendrán 44 puntos que presentan hoyos de consideración, priorizando sectores con mayor circulación vehicular y coordinando las obras con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), para evitar reparar calles que posteriormente serán sometidas a cambios de pavimentación.

“Por tanto, una vez que se pudo generar una tranquilidad, ahora venía la parte dos, que era el tema de los bacheos. Bacheos que se van a hacer en dos etapas hasta diciembre de este año, y enero, febrero, en la segunda etapa vamos a cubrir 44 puntos que están con hoyos grandes”, explicó.

El alcalde también destacó que la coordinación con Serviu resulta fundamental para determinar qué sectores requieren reparaciones menores y cuáles necesitan intervenciones de mayor envergadura.

En ese sentido, mencionó como ejemplo el deterioro que presentan algunos tramos de avenida Independencia y calle España, donde existen superficies que requieren una renovación más amplia y no solamente trabajos de bacheo.

“Por eso yo también aplaudía y agradezco que Serviu, después de cuatro años que no hizo nada con la pavimentación, hayan retomado finalmente un rol que era fundamental siempre. Serviu lo hizo en todos los gobiernos para tenerlo, pero en cuatro años no pavimentó, no, que fue un error que lo pagamos todos”, manifestó.

Radonich agregó que el municipio ya cuenta con los materiales necesarios para ejecutar las reparaciones, incluyendo emulsión y gravilla especial, por lo que el avance dependerá principalmente de las condiciones climáticas.

“Tenemos todo comprado, tenemos porque se integran aquí dos elementos: un emulsionante, que es como el Titán, ponte tú, que tiene que estar licuado para estos efectos. Compramos muchos litros pensando justamente en todo este trabajo que es bastante arduo y también una gravilla que es especial”, indicó.

El jefe comunal explicó que las labores se desarrollarán procurando evitar interferencias con el tránsito, especialmente en las calles utilizadas por la locomoción colectiva, considerando el alto número de vehículos que circulan diariamente por Punta Arenas.

Proyectos municipales pendientes de financiamiento regional

En otro momento de la entrevista, Radonich se refirió a la cartera de iniciativas municipales que cuentan con recomendación satisfactoria (RS), pero que todavía esperan avanzar hacia la asignación de recursos del Gobierno Regional para concretar sus procesos de licitación y ejecución.

El alcalde señaló que recientemente sostuvo una reunión con el gobernador regional, Jorge Flies, junto a equipos municipales de gestión, Secplan y otras unidades técnicas, con el propósito de revisar el estado de los proyectos pendientes.

Según explicó, actualmente existen cuatro iniciativas que cuentan con RS y que requieren avanzar en la disponibilidad de recursos. Entre ellas mencionó el proyecto del Parque Rada, el mejoramiento del Parque Don Bosco y las intervenciones relacionadas con miradores y espacios patrimoniales del sector de la Cruz.

Respecto del Parque Rada, destacó que su concreción permitiría entregar un nuevo espacio de encuentro y recreación para las familias de Punta Arenas, particularmente en un sector donde existe una necesidad de áreas verdes de mayor extensión.

“Qué lindo haber tenido un parque ya instalado, ¿no es cierto?, para que vayan las familias a hacer picnic, cuidado también con los cuidados de un lugar que es muy lindo, en un lugar que no tiene áreas verdes grandes, por tanto eso le da prioridad”, comentó.

También mencionó el Parque Don Bosco, ubicado en las cercanías de una clínica, donde considera necesario incorporar iluminación, juegos y otros servicios para mejorar las condiciones de uso del espacio.

En cuanto al sector de la Cruz, explicó que se busca mejorar los miradores y conectar los espacios patrimoniales y murales existentes en el área, generando un recorrido que pueda ser aprovechado tanto por residentes como por visitantes.

El alcalde indicó que, durante la reunión con el gobernador, se habría comprometido avanzar en la votación de los recursos durante los primeros días de noviembre, para posteriormente iniciar los procesos administrativos correspondientes.

Sin embargo, manifestó que la preocupación municipal no se limita a esos cuatro proyectos, ya que existen más de diez iniciativas que todavía deben avanzar en su etapa de evaluación para obtener la recomendación satisfactoria.

“Y eso fue lo que empezamos, pero además hay una lista de mucho más de 10 proyectos que el gobernador no le ha pasado para el ingreso para la RS recién”, sostuvo.

Maquinaria municipal y prevención de emergencias

La necesidad de fortalecer la capacidad operativa del municipio también fue abordada durante la conversación, especialmente frente a las dificultades que se presentan en los caminos periurbanos cuando ocurren precipitaciones intensas.

Radonich explicó que, si bien los organismos públicos suelen coordinarse una vez que se declara una emergencia, existen dificultades para intervenir preventivamente cuando las condiciones todavía no cumplen con los criterios administrativos establecidos.

Como ejemplo, recordó situaciones registradas durante las lluvias de septiembre y octubre, cuando algunos caminos presentaban riesgo de quedar cortados por la acumulación de agua, pero todavía no existía una declaración de emergencia que permitiera solicitar apoyo adicional de maquinaria a otros servicios públicos.

“Y por eso quiero también que se sube transparente y franco como siempre, es que cuando hay una emergencia, una embarrada, el sistema trabaja bien cuando ya está la emergencia, pero no la prevención de la emergencia”, planteó.

El alcalde sostuvo que el municipio debió desplegar sus propios equipos para atender distintos sectores, pero reconoció que la extensión de los caminos periurbanos y la cantidad de puntos afectados hacen necesario contar con mayor equipamiento.

En ese contexto, destacó la importancia de avanzar en proyectos para incorporar maquinaria municipal, entre ellos un camión multipropósito, una retroexcavadora y una motoniveladora.

A su juicio, disponer de estos equipos permitiría actuar con mayor autonomía y anticiparse a situaciones que puedan terminar afectando la conectividad o las viviendas de sectores más vulnerables.

“Por eso es que la cantidad de máquinas que podemos tener nos permite prevenir daños mayores antes que se declare la luz naranja y la luz roja. Por eso que es tan importante esta maquinaria que va a permitir tener más independencia de la municipalidad”, afirmó.

Radonich insistió en que los tiempos de evaluación y aprobación de proyectos pueden retrasar la llegada de recursos y equipamiento, por lo que llamó a agilizar los procesos administrativos para fortalecer la capacidad preventiva de los municipios.

Operativo por el Día de Todos los Santos: municipio proyecta alta concurrencia al cementerio

En los minutos finales de la entrevista, el alcalde también se refirió a las medidas de preparación para recibir a las personas que visitarán el Cementerio Municipal durante los días previos y la jornada del Día de Todos los Santos.

Radonich estimó que alrededor de 40 mil personas podrían concurrir al recinto durante la semana, por lo que llamó a organizar los desplazamientos, tener precaución con los estacionamientos y considerar que muchas personas llegarán caminando.

Finalmente, recordó que ante cualquier situación que requiera atención municipal se encuentra disponible el número telefónico 800 801 34.

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