28 de octubre de 2026
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR COMENZÓ CON LA DIFUSIÓN DE CÓDIGO QR PARA PROMOVER LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNA
El alcalde José Gabriel Parada Aguilar visitó establecimientos comerciales para dar inicio a la difusión de esta herramienta digital, que permitirá a visitantes y turistas acceder de manera rápida y sencilla a información sobre la oferta turística local.
Con el objetivo de fortalecer la promoción turística y facilitar el acceso a información sobre los servicios disponibles en la comuna, la Municipalidad de Porvenir comenzó con la difusión de un código QR que reúne información de la oferta turística local.
La iniciativa fue encabezada por el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, quien recorrió algunos establecimientos comerciales para dar a conocer esta herramienta tecnológica y promover su utilización entre comerciantes, visitantes y turistas.
Mediante el escaneo del código QR desde un teléfono celular, los usuarios podrán acceder de manera rápida y sencilla a información sobre los distintos servicios turísticos disponibles en la comuna, facilitando la búsqueda de alternativas durante su estadía.
Esta acción busca, además, entregar mayor visibilidad a los emprendimientos y prestadores de servicios locales, contribuyendo a fortalecer la actividad comercial y turística de Porvenir.
Fortalecimiento de la promoción turística
La incorporación de herramientas digitales permite ampliar los canales de información y mejorar la experiencia de quienes visitan la capital de Tierra del Fuego, poniendo a su disposición antecedentes útiles para conocer la oferta turística de la comuna.
A través de esta iniciativa, la Municipalidad de Porvenir busca fomentar el uso de nuevas tecnologías como apoyo a la promoción del destino, acercando la información a los visitantes y fortaleciendo la vinculación con el comercio local.
La difusión del código QR continuará permitiendo que esta herramienta sea conocida y utilizada por un mayor número de personas, contribuyendo a promover los servicios turísticos y los atractivos que ofrece Porvenir y Tierra del Fuego.
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