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27 de octubre de 2026

GOBIERNO EN TERRENO REALIZARÁ PLAZA CIUDADANA PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS ESTE VIERNES 30 DE OCTUBRE

Buenos días región

gobiernoenterreno

Este viernes 30 de octubre, entre las 9:00 y las 12:00 horas, se realizará una plaza ciudadana para personas mayores en el Polideportivo 18 de Septiembre, ubicado en avenida Salvador Allende 0296, Punta Arenas. La actividad es organizada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, en coordinación con el Instituto Nacional de Deportes (IND) y diversas instituciones colaboradoras.

La jornada contará con servicios públicos, empresas privadas y cajas de compensación que entregarán orientación sobre beneficios estatales, trámites de identificación, Registro Social de Hogares, jubilaciones y programas dirigidos a las personas mayores. También participarán la Municipalidad de Punta Arenas, Cormupa, el Servicio de Salud Magallanes, SENAMA, ChileAtiende, BancoEstado y otras instituciones.

Además, se ofrecerán prestaciones gratuitas de autocuidado, entre ellas peluquería, fonoaudiología, lavado de oídos, masajes y manicure, gracias a la colaboración de profesionales y voluntarios. La actividad incluirá atención de primeros auxilios y la participación de estudiantes de Enfermería, con el propósito de facilitar el acceso a servicios y promover el bienestar de los asistentes.

En entrevista con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Violeta Castillo, asesora de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional, invitó a las personas mayores a participar junto a sus familias. La iniciativa forma parte de las actividades de cierre del Mes de las Personas Mayores y busca acercar las prestaciones a la comunidad, especialmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse hasta las oficinas de atención.


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GOBIERNO EN TERRENO REALIZARÁ PLAZA CIUDADANA PARA PERSONAS MAYORES EN PUNTA ARENAS ESTE VIERNES 30 DE OCTUBRE

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