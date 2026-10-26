TERMINAL MARÍTIMO PATAGONIA SUR INICIA TEMPORADA DE CRUCEROS CON NUEVO ARRIBO DEL MS FRIDTJOF NANSEN

Con el nuevo arribo del crucero de expedición MS Fridtjof Nansen, de la compañía internacional HX Expeditions, el Terminal Marítimo Patagonia Sur, del Grupo Empresas Skorpios, dio inicio a su temporada de cruceros 2026-2027, reafirmando su participación en la atención de embarcaciones turísticas internacionales que recorren la Patagonia.





La nave arribó el 24 de octubre y permanecerá hasta este lunes 26. Durante su estadía, el terminal desarrolla diversas operaciones portuarias, entre ellas embarque y desembarque de pasajeros y tripulantes, abastecimiento de combustible y provisiones, retiro de residuos y servicios logísticos. A ello se suma la recepción y coordinación de buses turísticos que ingresan al recinto para trasladar a los visitantes hacia el Parque Nacional Torres del Paine y otros destinos de la región.





Para estas operaciones, el Terminal Marítimo Patagonia Sur cuenta con infraestructura moderna, certificación internacional bajo el Código ISPS y equipos especializados para atender cruceros de expedición y yates de gran tamaño, respondiendo a los requerimientos operativos y de seguridad de estas embarcaciones.





Constantino Kochifas Coñuecar, gerente general del Grupo Empresas Skorpios, destacó la importancia de esta nueva temporada y la trayectoria de la empresa en el desarrollo del turismo marítimo en la Patagonia.





"Nos alegra recibir nuevamente al MS Fridtjof Nansen e iniciar una nueva temporada de cruceros en nuestro terminal. Como Grupo Empresas Skorpios, tenemos una historia estrechamente ligada al desarrollo del turismo en la Patagonia, impulsada por nuestra familia hace décadas. Hoy continuamos ese legado, poniendo a disposición infraestructura moderna, experiencia y capacidad logística para atender estas embarcaciones y contribuir al desarrollo turístico y económico de Magallanes", señaló.





El MS Fridtjof Nansen es un moderno crucero de expedición polar de propulsión híbrida, construido en Noruega, con 140 metros de eslora y capacidad para 530 pasajeros, que realiza travesías de exploración por destinos australes y antárticos.





Estas operaciones turísticas complementan los servicios permanentes que el terminal presta a la industria acuícola regional y nacional, ampliando su capacidad de atención a distintos sectores productivos.