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23 de octubre de 2026

KARUKINKA ABRE UNA NUEVA TEMPORADA DE VISITAS EN EL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

En el parque puedes recorrer bosques subantárticos, cruzar la estepa entre guanacos, ver cóndores y elefantes marinos en uno de los territorios más remotos y menos explorados de Chile.

Parque Karukinka (2)

A partir de este 23 de octubre, el Parque Karukinka abre una nueva temporada para que todos los visitantes puedan disfrutar de sus hermosos paisajes. Sus cerca de 300 mil hectáreas, son la mayor área protegida privada de la isla y la única en ese sector con guardaparques permanentes, que resguardan toda su biodiversidad: desde enormes mantos de turberas hasta la costa donde se reproduce el elefante marino.

 
“Esta nueva temporada queremos invitar a las personas a descubrir Karukinka a través de sus cinco senderos, que permiten recorrer y conocer el parque de manera segura y respetuosa con la biodiversidad. La infraestructura del parque busca facilitar esta experiencia ayudándoles a conectarse con sus paisajes y comprender por qué es tan importante protegerlos”, señaló Melissa Carmody, directora de Áreas Protegidas de WCS Chile, organización que administra el parque.

 
La primavera es una de las mejores épocas para recorrer Karukinka. En estas semanas se pueden avistar bandurrias, golondrinas, cachañas, churrines, viuditas, carpinteros negros —los más grandes de Sudamérica— y cientos de cóndores.
La costa, al norte del Área Marina Protegida Seno Almirantazgo, es lugar de reproducción y descanso de especies como el elefante marino del sur, colonia que ha comenzado una nueva etapa reproductiva en la que ya hemos registrado más de 30 cachorros.

 
Lo que no se ve a simple vista también es extraordinario. Las turberas y bosques de Karukinka almacenan el equivalente a casi 600 millones de toneladas de CO₂, lo que convierte al parque en un aliado clave frente al cambio climático.
Por sus características únicas, Karukinka es considerado un laboratorio natural al aire libre, donde convergen ciencia, conocimientos locales y conservación. Sus ecosistemas subantárticos son estudiados para comprender los procesos que sostienen la vida en Tierra del Fuego y las amenazas que enfrentan. A través de la colaboración entre investigadores, guardaparques y WCS Chile, el parque transforma la observación del territorio en evidencia para la conservación.

 
Cómo llegar

 
La ruta Y-85 atraviesa el parque y es el único camino para llegar hasta la recepción de Karukinka, donde un equipo de guardaparques se encarga de cuidar el área y entregar indicaciones a los turistas. Además de los cinco senderos de trekking, entre ellos la recién habilitada ruta Senda del Agua, el parque cuenta con una zona para acampar y baños para quienes quieran realizar una estadía más larga. Se recomienda reservar la estadía con anticipación en el correo [email protected] y revisar la información como tarifas y preguntas frecuentes en la página web de WCS Chile.

 
“Es importante planificar la estadía con anticipación, el personal recibe visitantes desde las 8:30 hasta las 20:00 horas. Siempre recordamos la importancia de respetar los horarios y normas para mantener una actitud respetuosa del medio ambiente y su conservación, así como por la seguridad de las personas”, señaló Melissa Carmody.

 
Karukinka, que significa “nuestra tierra” en lengua Selk’nam, forma parte del territorio ancestral de este pueblo, y su protección está estrechamente vinculada con el reconocimiento y la revitalización de su cultura: sus relatos, su lengua y prácticas ancestrales ayudan a entender un paisaje que habla a través de la naturaleza.

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