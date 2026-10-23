DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL DE MAGALLANES OFRECERÁ MÁS DE 50 ACTIVIDADES ESTE FIN DE SEMANA

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se prepara para vivir una nueva edición del Día del Patrimonio Regional, tradicional fiesta ciudadana que se celebrará este sábado 24 y domingo 25 de octubre. La iniciativa, impulsada de manera conjunta por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (SERPAT), contará con una programación que incluye más de 50 actividades gratuitas, gracias al apoyo de organizaciones públicas, privadas y sociales.



La variada cartelera, presentada este miércoles en el salón de conferencias de ENAP y ante la presencia de autoridades regionales, considera visitas guiadas a sitios icónicos de la historia de la región, charlas, exposiciones, música en vivo, teatro con historia y talleres, entre otros.



Sobre la trascendencia de esta conmemoración, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó que "el patrimonio cultural es muy importante, nos identifica, nos conecta y nos une. Nos une con nuestro pasado y también con nuestro presente". Asimismo, la autoridad recalcó que esta celebración ciudadana rinde homenaje al legado de la cultura chilota en Magallanes. “Este 2026 conmemoramos los 200 años del tratado de Tantauco, es decir, vamos a celebrar el legado chilote en Magallanes".



Las organizaciones que darán vida a la cartelera han preparado diversas experiencias para el público. Patricia Rodríguez, gerente del Palacio Sara Braun, detalló cómo se sumarán desde uno de los edificios más emblemáticos de la capital regional. "Abriremos por el Día del Patrimonio Cultural Regional, a las 10 de la mañana (del domingo) hasta las 6 o 7 de la tarde depende de la afluencia de público que tengamos". Explicó que el objetivo del recorrido es que los asistentes puedan "conocer todo el palacio y también las dependencias del hotel José Nogueira que son partes de la casa".



La celebración trascenderá las fronteras físicas de la región. Yuri de la Barra, presidente del Radio Club Punta Arenas, entidad que se une por primera vez a este evento comentó activarán una estación de radio aficionados en la Biblioteca Pública N° 47 de Punta Arenas (Calle Hornillas #44). "La actividad nuestra consiste en identificar a la región a nivel mundial. Vamos a hacer llamados al aire por nuestros sistemas de radio y del mundo entero se van a contactar con nosotros y van a saber que la actividad regional de este fin de semana", precisó.



PROGRAMACIÓN

Esta es la décimo tercera edición del Día del Patrimonio Cultural Regional se desplegará en las comunas de Punta Arenas, Natales, Cabo de Hornos y San Gregorio.



Toda la programación se encuentra disponible en el sitio web: www.cultura.gob.cl/magallanes



Magallanes es la única región de todo Chile que cuenta con su propio Día del Patrimonio Cultural.









