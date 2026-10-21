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21 de octubre de 2026

ARMADA DE CHILE INICIA BÚSQUEDA DE LANCHA A MOTOR TRAS PÉRDIDA DE CONTACTO EN SECTOR ANGOSTURA INGLESA

​La Autoridad Marítima activó los protocolos de Búsqueda y Salvamento Marítimo y coordina el apoyo de embarcaciones que operan en el área con el fin de dar con el paradero de la Lancha a Motor "Sea King II" y su tripulación.

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La Capitanía de Puerto de Puerto Edén, dependiente de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, dio inicio a un operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo luego de recibir el aviso de pérdida de contacto con la Lancha a Motor "Sea King II", embarcación que realizaba faenas en conjunto con la Lancha a Motor "Mateo Valentín" en aguas de esta jurisdicción.

El requerimiento se originó este martes, cuando la Capitanía de Puerto de Puerto Natales informó a su par de Puerto Edén sobre el llamado de un familiar del patrón de la embarcación, quien solicitaba antecedentes de la lancha. Según la información recabada, el último contacto con la "Sea King II" se registró en horas de la tarde del domingo 18 de octubre, en el sector de Angostura Inglesa.

De manera inmediata, la Autoridad Marítima tomó contacto con los patrones de las Lanchas a Motor "Mateo Valentín" y "No Te Rindas I", quienes actualmente navegan por Angostura Inglesa y se encuentran recorriendo distintos sectores del área en búsqueda de la embarcación.

La Tercera Zona Naval dispuso el despliegue de la Lancha de Acción Marítima "Casma", además el zarpe de las Lanchas de Servicio General "Punta Arenas" y "Puerto Natales", y de la Unidad Marítima LSR "Kawesqar", esta última con puerto base en Puerto Edén.

Estos medios tienen como propósito de ejecutar los procedimientos de búsqueda establecidos para el área y coordinar las labores con las lanchas pesqueras que operan en el sector.

La Autoridad Marítima agradece la colaboración de las embarcaciones menores que operan en la zona, cuyo apoyo resulta fundamental en un área de canales de compleja geografía y con medios limitados.

La Autoridad Marítima recuerda a la comunidad y usuarios la importancia de solicitar el zarpe y reportarse oportunamente con los controles de tráfico, así como de mantener a bordo los elementos de seguridad y comunicaciones. Ante cualquier emergencia en el mar, el llamado es a comunicarse al número 137. Asimismo, se mantiene contacto permanente con los familiares del patrón, entregando la información disponible mientras continúan las labores de búsqueda.

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