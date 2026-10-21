ARMADA DE CHILE INICIA BÚSQUEDA DE LANCHA A MOTOR TRAS PÉRDIDA DE CONTACTO EN SECTOR ANGOSTURA INGLESA

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

