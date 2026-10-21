GERENTE GENERAL DE TABSA RECIBE DISTINCIÓN DEL IST POR TRAYECTORIA EJECUTIVA EN EL CUIDADO DE LA VIDA

Producto de los significativos avances que ha logrado liderar en el ámbito de la seguridad laboral en la empresa, el Gerente General de TABSA, Cristóbal Kulzcewski recibió este lunes 19 de octubre la distinción por la Trayectoria Ejecutiva en el Cuidado de la Vida otorgada por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) en una ceremonia realizada en la sala de eventos de la Zona Franca de Punta Arenas.

El premio destaca la gestión del ejecutivo, enfocada en transformar la prevención de riesgos en un pilar central de la cultura corporativa de la compañía.

Pamela Muñoz, Gerente Zonal Magallanes del IST, explicó las razones detrás de la elección del ejecutivo, señalando que Kulczewski “ha estado permanentemente atento en el cuidado de la vida, mirando no solamente las cifras, que son importantes, sino también colocando el foco en las personas y el cuidado integral del ser humano”. Asimismo, Muñoz subrayó el impacto positivo de esta estrategia en el clima organizacional. “Hemos visto los resultados con una organización que está más contenta, donde los trabajadores se cuidan mutuamente. Felicitamos a Cristóbal por este liderazgo”.

Por su parte, Cristóbal Kulczewski agradeció la distinción en nombre de la empresa y enfatizó que el logro responde a un esfuerzo colectivo de toda la organización, con especial mención al área de Seguridad y Salud Ocupacional.

“Desde nuestras tripulaciones hasta el Directorio se ha puesto a las personas y el cuidado de la vida en el centro de las decisiones, y a mí me ha tocado liderar este gran proyecto con éxito. Nos hemos convencido que no hay un proyecto más importante que la vida. Este es un reconocimiento a los avances demostrados y logros concretos en materia de seguridad, que sin duda me enorgullece en lo particular, pero es un premio para todas las personas que componen esta compañía.”, afirmó el Gerente General de TABSA.

Con este reconocimiento, TABSA ratifica su compromiso estratégico con la seguridad de sus colaboradores, consolidando un modelo de liderazgo que prioriza el bienestar humano a la par de la eficiencia operacional en la Región de Magallanes.