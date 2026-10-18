DENUNCIAN DETERIORO DE ESCALERAS QUE CONDUCEN A MIRADORES DEL CERRO DE LA CRUZ EN PUNTA ARENAS

​Punta Arenas es una ciudad turística que recibe cada año a miles de visitantes. Sin embargo, resulta impresentable el estado de las escaleras que conducen a los miradores del Cerro de la Cruz, uno de los sectores más visitados de nuestra ciudad.



Las escaleras ubicadas en José Menéndez y Waldo Seguel presentan un evidente deterioro, con peldaños quebrados, cemento desprendido y desniveles que ponen en riesgo tanto a los vecinos como a los turistas.



En el caso de José Menéndez, han pasado más de cinco años sin una solución definitiva.



Y la justificación no puede ser que se está a la espera de recursos provenientes de algún proyecto financiado con fondos estatales. Si existe un proyecto de mejoramiento integral, bienvenido sea, pero mientras tanto, lo mínimo es reparar las escaleras y garantizar la seguridad de quienes las utilizan.



No se trata solamente de imagen turística, sino de seguridad, prevención y respeto por las personas.



¿Es necesario esperar a que ocurra un accidente grave para recién hacer algo?



Punta Arenas, sus vecinos y visitantes merecen algo mejor.

