Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

17 de octubre de 2026

JÓVENES DEL PUEBLO KAWÉSQAR DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO ANCESTRAL EN MAGALLANES

​Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos

Cuentan los antiguos

El vínculo entre el pueblo kawésqar y su territorio ancestral fue el tema central de una conversación con Nicolás Vargas y Aquiles Vargas en el programa Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos, emitido por Polar Comunicaciones. Durante el espacio, ambos invitados abordaron la importancia de mantener vivas las tradiciones, recorrer los territorios históricos y transmitir los conocimientos de sus antepasados a las nuevas generaciones.

Nicolás Vargas explicó que la identidad kawésqar está estrechamente ligada al territorio, al que considera parte de la propia existencia de su pueblo. En ese sentido, sostuvo que comprender qué significa ser kawésqar requiere conocer los lugares donde sus antepasados vivieron y navegaron, además de reconocer la herencia ancestral que permanece en las familias. También enfatizó la importancia de mantener la presencia de su pueblo en estos espacios y de continuar transmitiendo sus costumbres y tradiciones.

Uno de los aspectos abordados fue la extensión del territorio histórico kawésqar y las dificultades para acceder a determinados lugares desde Punta Arenas. Nicolás señaló que su familia tiene raíces en Puerto Edén, localidad a la que suelen viajar aproximadamente dos veces al año. Según explicó, llegar hasta estos sectores implica costos y dificultades de traslado, especialmente por las distancias y las características geográficas de los canales y fiordos australes.

Durante la conversación, los invitados también se refirieron a la existencia de lugares de relevancia cultural e histórica, como zonas de campamento y espacios funerarios que forman parte de la memoria ancestral. Nicolás relató además una reciente visita al Parque Nacional Kawésqar, experiencia que describió como una oportunidad de conexión con el territorio y con los relatos transmitidos por su padre, Aquiles Vargas.

El programa también incluyó material audiovisual sobre pueblos indígenas de otros territorios, con contenidos relacionados con la protección de la naturaleza, los conocimientos ancestrales y la defensa de los espacios que sustentan la vida de las comunidades. De esta manera, Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos puso en conversación la experiencia del pueblo kawésqar en Magallanes y la importancia de preservar su memoria cultural y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el territorio.




SRJSlep

IMPORTANTE HITO: JÓVENES EN REINSERCIÓN RINDEN POR PRIMERA VEZ EXÁMENES PARA APROBAR ENSEÑANZA MEDIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA TREKKING GRATUITO EN PALI AIKE

Leer Más

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

TREKKING SOCIOEDUCATIVO (7)
nuestrospodcast
Premiación concurso pintura y fotografia 2

PREMIAN A GANADORES DE CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA SOBRE EL MAR EN MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
Cuentan los antiguos

JÓVENES DEL PUEBLO KAWÉSQAR DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO ANCESTRAL EN MAGALLANES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ESTUDIO

ESTUDIO ALERTA SOBRE VIOLENCIA Y PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERIODISMO CHILENO

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
LX 4

VUELVE LA EXPO DISCIPLINAS FITNESS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.