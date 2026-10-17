JÓVENES DEL PUEBLO KAWÉSQAR DESTACAN LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO ANCESTRAL EN MAGALLANES

El vínculo entre el pueblo kawésqar y su territorio ancestral fue el tema central de una conversación con Nicolás Vargas y Aquiles Vargas en el programa Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos, emitido por Polar Comunicaciones. Durante el espacio, ambos invitados abordaron la importancia de mantener vivas las tradiciones, recorrer los territorios históricos y transmitir los conocimientos de sus antepasados a las nuevas generaciones.

Nicolás Vargas explicó que la identidad kawésqar está estrechamente ligada al territorio, al que considera parte de la propia existencia de su pueblo. En ese sentido, sostuvo que comprender qué significa ser kawésqar requiere conocer los lugares donde sus antepasados vivieron y navegaron, además de reconocer la herencia ancestral que permanece en las familias. También enfatizó la importancia de mantener la presencia de su pueblo en estos espacios y de continuar transmitiendo sus costumbres y tradiciones.

Uno de los aspectos abordados fue la extensión del territorio histórico kawésqar y las dificultades para acceder a determinados lugares desde Punta Arenas. Nicolás señaló que su familia tiene raíces en Puerto Edén, localidad a la que suelen viajar aproximadamente dos veces al año. Según explicó, llegar hasta estos sectores implica costos y dificultades de traslado, especialmente por las distancias y las características geográficas de los canales y fiordos australes.

Durante la conversación, los invitados también se refirieron a la existencia de lugares de relevancia cultural e histórica, como zonas de campamento y espacios funerarios que forman parte de la memoria ancestral. Nicolás relató además una reciente visita al Parque Nacional Kawésqar, experiencia que describió como una oportunidad de conexión con el territorio y con los relatos transmitidos por su padre, Aquiles Vargas.

El programa también incluyó material audiovisual sobre pueblos indígenas de otros territorios, con contenidos relacionados con la protección de la naturaleza, los conocimientos ancestrales y la defensa de los espacios que sustentan la vida de las comunidades. De esta manera, Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón hermanos y amigos puso en conversación la experiencia del pueblo kawésqar en Magallanes y la importancia de preservar su memoria cultural y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el territorio.







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