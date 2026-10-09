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9 de octubre de 2026

LINGÜISTA ANALIZA EL RESCATE DEL IDIOMA KAWÉSQAR Y LA CRISIS DE EDUCADORES TRADICIONALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón, hermanos y amigos

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La revitalización del patrimonio lingüístico en la región de Magallanes es un desafío urgente. En una reciente emisión del espacio Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón, hermanos y amigos a través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones, se analizó este complejo escenario. El lingüista Patricio Rodríguez profundizó en su trabajo investigativo y advirtió sobre la delicada situación que atraviesan los educadores tradicionales en Punta Arenas y el resto del territorio austral.

Durante la entrevista en Radio Polar, el magíster en lingüística aplicada destacó la importancia de poner en valor las lenguas originarias para conectar a las comunidades con su propia historia y memoria oral. Rodríguez explicó que el rescate del idioma kawésqar requiere políticas efectivas de Estado a largo plazo y valoró el extenso legado que dejó el fallecido investigador Óscar Aguilera en el registro detallado de esta cultura.

Además del análisis académico, el programa Cuentan los antiguos, escuchen con el corazón, hermanos y amigos expuso la grave crisis que afecta a los educadores tradicionales kawésqar de Magallanes. Actualmente se encuentran sin poder ejercer su labor en los establecimientos educacionales, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la transmisión del idioma a las nuevas generaciones y representa una preocupación central para el resguardo patrimonial.


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