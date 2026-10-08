PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE NEWCOM CON CERCA DE 300 DEPORTISTAS

El newcom tendrá un importante encuentro nacional en Magallanes, luego de que el Club Deportivo 18 de Septiembre confirmara la realización del campeonato “Newcom Magallánico, Corazón de Barrio”, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de noviembre en Punta Arenas. La actividad reunirá a cerca de 88 clubes y aproximadamente 300 deportistas provenientes de distintas regiones del país, consolidando a la región como sede de una de las principales competencias nacionales de esta disciplina.

La información fue entregada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron el presidente del Club 18 de Septiembre Newcom, Mario Díaz, y su vicepresidente, Fredy Álvarez. Durante la conversación, los dirigentes explicaron que el newcom combina elementos técnicos del básquetbol con las reglas del voleibol y se desarrolla en una cancha de esta última disciplina, convirtiéndose en una alternativa deportiva especialmente vinculada a la actividad física durante la adultez.

Uno de los principales atributos del newcom es que permite la incorporación de personas que no necesariamente cuentan con una trayectoria deportiva previa. La disciplina ha permitido que adultos desde los 50 años encuentren un espacio para mantenerse activos, desarrollar habilidades deportivas y fortalecer vínculos sociales. En el caso del Club 18 de Septiembre, los entrenamientos se realizan tres veces por semana y han permitido consolidar una comunidad en torno al deporte y la convivencia.

El campeonato nacional contará con delegaciones provenientes de diferentes puntos del país, entre ellas Curicó, Valdivia, Penco, Chile Chico y otras localidades, además de representantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. La programación contempla aproximadamente 86 partidos distribuidos durante las cuatro jornadas, junto con una ceremonia inaugural y diversas actividades asociadas al encuentro.

La organización destacó el respaldo recibido por el Instituto Nacional de Deportes, que facilitó durante cuatro días las instalaciones del Gimnasio Fiscal y su albergue para recibir a las delegaciones. A esto se suma el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas, que colaborará con premios, medallas y copas, además de la participación de la Universidad de Magallanes, cuyos estudiantes en práctica de Enfermería y profesionales vinculados a Kinesiología prestarán apoyo durante el desarrollo de la competencia.

Desde el Club 18 de Septiembre señalaron que la organización del evento representa un desafío importante, especialmente considerando que se trata de una agrupación relativamente nueva en la disciplina. El objetivo es recibir a las delegaciones visitantes y proyectar una buena imagen de Magallanes, fortaleciendo además el desarrollo del newcom a nivel regional.

El encuentro busca convertirse también en una instancia para continuar promoviendo la actividad física, la vida activa y la integración social de personas mayores, mientras se genera un espacio de intercambio deportivo entre clubes de distintas zonas del país. La realización de este campeonato marca así un nuevo paso para el crecimiento del newcom en Magallanes y para la consolidación del Club 18 de Septiembre como uno de sus principales impulsores en la región.





​

