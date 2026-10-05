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5 de octubre de 2026

MAGALLANES TENDRÁ REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY: “NAJASH” PREPARA SU DEBUT INTERNACIONAL EN LA LUCHA LIBRE

Buenos días región

najash

La luchadora magallánica Mari Salas, conocida en el ring como “Najash”, se encuentra preparando uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: su participación en un evento internacional de lucha libre en Paraguay, donde representará a Chile y será la única representante proveniente de Punta Arenas.

La deportista conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó sus cuatro años de trayectoria en la disciplina, los principales hitos de su carrera y el proceso que la llevó desde sus primeros entrenamientos en Punta Arenas hasta comenzar a proyectarse en el circuito nacional e internacional.

Su acercamiento a la lucha libre se produjo de manera inesperada, ya que inicialmente no tenía un particular interés por esta disciplina. Fue su hermano, quien actualmente se desempeña como su entrenador, quien la motivó a comenzar a entrenar. Sus primeros pasos se dieron en el gimnasio fiscal, en el Centro Vivir Sano, donde además de desarrollar sus capacidades físicas tuvo una temprana experiencia como réferi.

Posteriormente, recibió la oportunidad de participar como luchadora y, aunque durante su primer año incluso consideró abandonar la actividad, una experiencia en el ring junto a un amigo fue determinante para que comenzara a visualizar la lucha libre como una posible carrera profesional.

Uno de los principales puntos de inflexión ocurrió durante 2024, cuando comenzó a desarrollar con mayor profundidad el personaje de “Najash”. A partir de entonces, Salas trabajó en una identidad propia sobre el ring, incorporando elementos visuales y una puesta en escena que le permitieran diferenciarse y proyectarse dentro del circuito nacional.

El nombre “Najash” está inspirado en la figura de la serpiente asociada al relato bíblico del Jardín del Edén, concepto que también se refleja en sus vestimentas. La luchadora ha ido profesionalizando progresivamente sus trajes, incorporando diseños personalizados, texturas de serpiente y elementos vinculados a la estética de su personaje.

Dentro de sus objetivos se encuentra además incorporar un sello regional a su imagen, por lo que actualmente busca trabajar con una modista de Magallanes que pueda participar en la confección de sus futuros trajes y contribuir a llevar elementos locales a sus presentaciones fuera de la región.


De Magallanes al circuito nacional

La evolución de “Najash” también ha estado acompañada por su participación en eventos fuera de Punta Arenas. Uno de sus primeros pasos importantes fue una invitación para luchar en Temuco, experiencia que le permitió acercarse al circuito nacional y posteriormente recibir recomendaciones para continuar desarrollándose en Santiago.

En esa etapa, participó en eventos de mayor convocatoria y tuvo la posibilidad de entrenar en academias de la capital. Durante una estadía en Santiago realizada en febrero, recibió el reconocimiento de entrenadores y luchadores con experiencia dentro de la escena nacional, quienes la motivaron a continuar viajando a la capital para perfeccionar su preparación.

Este proceso coincidió con un mayor crecimiento de la lucha libre chilena y con la aparición de representantes nacionales que han conseguido visibilidad en escenarios internacionales, situación que, según explicó, ha contribuido a generar nuevas oportunidades para quienes buscan profesionalizarse en esta disciplina.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para los luchadores de Magallanes continúa siendo la distancia con Santiago, donde se concentra buena parte de la actividad y las oportunidades del circuito nacional. Los costos asociados a pasajes y traslados representan una dificultad adicional para quienes buscan competir regularmente fuera de la región.


Invitación a Paraguay

La oportunidad internacional llegó luego de la visita a Punta Arenas de un grupo de luchadores mexicanos pertenecientes a Luchas Party, quienes viajaron específicamente a la ciudad para buscar nuevos talentos.

Salas tuvo la oportunidad de compartir ring con integrantes de esta agrupación y, tras esa experiencia, fue seleccionada para participar junto a ellos en un evento en Paraguay. La invitación representa su primera participación competitiva fuera de Chile y abre además la posibilidad de establecer nuevos vínculos con el circuito latinoamericano.

El evento se desarrollará el sábado 10 de octubre y contará con transmisión a través de YouTube y televisión paraguaya. Para la luchadora, el viaje constituye un paso significativo dentro de su objetivo de llegar posteriormente a escenarios como México y otros países con una fuerte tradición en la lucha libre.

Además de la competencia internacional, Salas tiene contemplada una estadía de aproximadamente tres meses en Santiago durante la temporada de verano, período en el que buscará continuar entrenando, participar en eventos y ampliar sus oportunidades dentro del circuito nacional.


Apoyo regional y próximos proyectos

Para financiar los costos asociados a sus viajes y proyectos deportivos, la luchadora ha recurrido a actividades como rifas y actualmente también busca auspiciadores y emprendimientos de Magallanes que quieran apoyar su desarrollo profesional.

El vínculo con el público ha sido otro de los elementos relevantes en su trayectoria. Su personaje ha generado especial identificación entre niñas y jóvenes, quienes reconocen en “Najash” una figura femenina vinculada a la fuerza, el deporte y la disciplina.

La luchadora también hizo un llamado a respaldar la escena local y a conocer el talento existente en Magallanes. Entre sus próximos compromisos se encuentra además un evento de lucha libre programado para el 31 de octubre, junto con otras actividades vinculadas a su academia y presentaciones durante los próximos meses.

Con cuatro años de trayectoria, una creciente participación en el circuito nacional y ahora su primera experiencia internacional, Mari Salas “Najash” busca consolidar un camino profesional que comenzó en Punta Arenas y que actualmente la lleva a representar a Magallanes y Chile sobre un ring fuera del país.



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