EJÉRCITO REALIZA TRABAJOS EN EL BORDE DEL RÍO LAS MINAS EN LLAU-LLAU ALTO

Efectivos del Batallón de Ingenieros N.º 5 “Punta Arenas”, perteneciente al Regimiento N.º 10 “Pudeto”, realizan trabajos en el sector de Llau-Llau Alto, en Punta Arenas, debido a la crecida del río Las Minas asociada a las intensas lluvias.

Las labores incluyen el uso de una excavadora para intervenir el borde del río y contribuir a resguardar los terrenos y las viviendas cercanas al cauce.

El despliegue busca apoyar las acciones de respuesta ante la emergencia y reducir los riesgos para las familias que viven en el sector.

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