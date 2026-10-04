4 de octubre de 2026
EJÉRCITO REALIZA TRABAJOS EN EL BORDE DEL RÍO LAS MINAS EN LLAU-LLAU ALTO
Efectivos del Batallón de Ingenieros N.º 5 “Punta Arenas” trabajan con maquinaria para contener el cauce y proteger los terrenos y viviendas del sector.
Efectivos del Batallón de Ingenieros N.º 5 “Punta Arenas”, perteneciente al Regimiento N.º 10 “Pudeto”, realizan trabajos en el sector de Llau-Llau Alto, en Punta Arenas, debido a la crecida del río Las Minas asociada a las intensas lluvias.
Las labores incluyen el uso de una excavadora para intervenir el borde del río y contribuir a resguardar los terrenos y las viviendas cercanas al cauce.
El despliegue busca apoyar las acciones de respuesta ante la emergencia y reducir los riesgos para las familias que viven en el sector.
La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.
La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.