EXDIRIGENTE DE ENAP ALEJANDRO AVENDAÑO CUESTIONA QUE SE RESPONSABILICE A LA ESTATAL POR EL ALZA DE LOS COMBUSTIBLES

El impacto del alza de los combustibles, las medidas adoptadas por el Gobierno, el rol de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y los desafíos de la industria energética en Magallanes fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por Alejandro Avendaño, exdirigente sindical de la estatal, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, Avendaño profundizó en los efectos que ha tenido el incremento de los precios de los combustibles en la ciudadanía y los distintos sectores productivos, cuestionando la oportunidad de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y planteando que la discusión pública debe considerar las condiciones en que opera ENAP, su capacidad de refinación y las posibilidades de inversión para fortalecer la seguridad energética del país.

Avendaño cuestiona oportunidad del congelamiento de los combustibles

Uno de los primeros puntos abordados fue el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los camioneros para establecer un congelamiento de los precios de los combustibles, medida que, a juicio del exdirigente sindical, llegó tarde y debe analizarse considerando el comportamiento internacional del petróleo.

Avendaño sostuvo que la cotización del crudo ya mostraba una tendencia a la baja, por lo que cuestionó que el anuncio se presentara como una solución al impacto que habían sufrido los consumidores.

“Yo creo que es tardío. Porque aparte de que ya el petróleo está volviendo a sus precios anteriores, por lo tanto este congelamiento va a ir de la mano con las bajadas que debiera aportar el Gobierno por el tema de que el petróleo ya hoy día está a 96 USD el barril. Así que bajo eso yo insisto de que este congelamiento llegó tarde y llegó justamente cuando ya el petróleo está bajando”, afirmó.

El entrevistado también manifestó preocupación por el descontento ciudadano frente al incremento del costo de la vida y sostuvo que las dificultades no se limitan exclusivamente al precio de los combustibles.

A su juicio, las autoridades deberán revisar el rumbo de sus decisiones frente a una ciudadanía que, según señaló, ha recibido distintos impactos económicos durante los últimos meses.

“Responsabilizar a ENAP de que es la causante de estas alzas es algo realmente desproporcionado”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el rol de ENAP en la determinación de los precios de los combustibles y las críticas que han surgido hacia la empresa estatal a raíz de las recientes alzas.

Avendaño explicó que Chile mantiene una dependencia importante de las importaciones de productos refinados, señalando que la producción nacional no alcanza para cubrir la totalidad del consumo interno.

“Primero señalar que Chile importa diésel un 40%, o sea, lo que refina ENAP acá en sus refinerías, en ambas refinerías que tiene en el norte, solo pueden abastecer hasta un 60% del consumo interno. El otro 40 viene de fuera. Entonces, responsabilizar a ENAP de que es la causante de estas alzas es algo que realmente desproporcionamos”, sostuvo.

El exdirigente explicó que la estatal utiliza referencias internacionales para establecer sus cálculos de precios, considerando parámetros vinculados al mercado del Golfo de Estados Unidos. Asimismo, detalló que parte del crudo procesado en Chile proviene de Argentina, mientras que otros suministros llegan por vía marítima desde países como Brasil y Ecuador.

En ese contexto, cuestionó que se responsabilice a ENAP por el comportamiento de los precios sin considerar las características del mercado internacional y la dependencia de combustibles importados.

También defendió los resultados financieros de la empresa, señalando que las utilidades actuales reflejan un cambio respecto de períodos anteriores, cuando la estatal era cuestionada por registrar pérdidas.

“ENAP muchos años fue criticada porque tenía pérdidas, prácticamente se creía que había que venderla porque estaba en rojo. Ahora estamos en azules y buenos azules, y resulta que también hay que criticarla por los precios que pone”, manifestó.

Reactivar la capacidad productiva de ENAP y avanzar en seguridad energética

Otro de los planteamientos de Avendaño apuntó a la necesidad de fortalecer la capacidad productiva de ENAP mediante nuevas inversiones, con el objetivo de reducir la dependencia energética de Chile respecto de otros países.

En su opinión, la empresa estatal debe recuperar un papel estratégico en el abastecimiento nacional, aprovechando los recursos hidrocarburíferos disponibles y explorando nuevas alternativas de producción.

“Yo creo que nosotros tenemos que llegar a tener una seguridad energética y no depender de nadie. Y para eso se puede hacer. Sí se puede hacer, pero hay que ponerle lucas a la empresa”, expresó.

En esa línea, mencionó la posibilidad de explorar petróleo no convencional en Magallanes, particularmente en Tierra del Fuego, donde sostuvo que existirían indicios de recursos que podrían ser aprovechados mediante nuevas inversiones y trabajos exploratorios.

El exdirigente también recordó la experiencia de ENAP en el desarrollo de gas no convencional, actividad que calificó como fundamental para sostener el abastecimiento de gas en la región.

A su juicio, ese conocimiento y capacidad técnica deberían proyectarse hacia otras áreas de exploración y producción, considerando que Magallanes cuenta con una trayectoria histórica en la industria de hidrocarburos.

Refinería Gregorio: una alternativa para abastecer de combustibles a Magallanes

Una de las propuestas más concretas planteadas durante la entrevista fue la necesidad de evaluar una reactivación de la producción de combustibles para el consumo regional en la Refinería Gregorio.

Avendaño sostuvo que actualmente las instalaciones trabajan de manera limitada y que su producción se concentra en determinados derivados, sin abastecer directamente la demanda habitual de gasolina y diésel utilizada en las carreteras de Magallanes.

“Yo creo que a nosotros también nos falta una tercera refinería porque podemos tener crudo que tenemos acá cerca y no traerlo de afuera y poder refinar porque hoy día, como te decía, estamos refinando solamente un 60% y el 40% tiene que ser comprado. Entonces bajo eso, obviamente que ENAP tiene que volver a invertir”, señaló.

El exdirigente explicó que la Refinería Gregorio podría volver a cumplir un papel relevante en el suministro regional, aunque para ello sería necesario abordar las limitaciones técnicas y normativas que actualmente condicionan su operación.

En particular, mencionó las exigencias relacionadas con el contenido de azufre de los combustibles, indicando que las instalaciones no podrían alcanzar los estándares requeridos con su equipamiento actual.

“Si se invierte, capaz que se podría y si no volver a tener ese decreto 319 que lo hizo la presidenta Bachelet y que con eso se pudo incluso abastecer al lado argentino de combustible, se llevaba a Río Gallegos, específicamente refinado en Refinería Gregorio”, comentó.

Avendaño agregó que la planta actualmente trabaja alrededor de diez días al mes y que su producción está destinada principalmente a diésel marino antártico y queroseno de aviación.

Por ello, planteó que recuperar la capacidad de producir gasolina y diésel para el consumo regional permitiría disminuir la dependencia de los combustibles que llegan desde la zona central por vía marítima.

“Por lo tanto, yo creo que ahí hay un foco importante que se podría volver a activar, para que podamos tener el combustible acá y no traerlo, porque hoy día los combustibles que consumimos en la región vienen de la zona central y por barco”, afirmó.

Impuesto específico: Avendaño insiste en la necesidad de revisar su aplicación

El impuesto específico a los combustibles fue otro de los puntos que concentró parte de la conversación. Avendaño cuestionó que los distintos gobiernos no hayan abordado una modificación de este gravamen, pese a su incidencia en el precio final que pagan los consumidores.

Como ejemplo, mencionó que, según los valores que expuso durante la entrevista, un litro de gasolina en Punta Arenas alcanzaba los $1.650, de los cuales $475 corresponderían al impuesto específico.

“Pero no se toca porque es una recaudación muy fácil para los distintos gobiernos y este también. Entonces yo creo que la lucha y que nosotros le hemos dado, como cuando estábamos en el sindicato, muchas veces reunimos 10.000 firmas, fuimos hasta La Moneda y nunca, nunca se le pudo doblar la mano a ningún gobierno y ahora menos este porque ni siquiera lo hablan”, manifestó.

El exdirigente recordó las gestiones realizadas durante su período sindical para solicitar cambios en este impuesto y sostuvo que la discusión debe volver a instalarse como parte de las medidas para enfrentar el encarecimiento de los combustibles.

En ese sentido, consideró que las recientes movilizaciones de los transportistas permitieron visibilizar el malestar de distintos sectores, aunque advirtió que las medidas anunciadas no tuvieron el mismo alcance para todos.

Medidas para transportistas no beneficiarían por igual a todos los sectores

Avendaño también cuestionó el alcance de los acuerdos alcanzados con los camioneros, señalando que las rebajas anunciadas se concentraron principalmente en el diésel, dejando fuera a sectores que utilizan gasolina para desarrollar sus actividades.

Entre ellos mencionó a los taxistas y al transporte escolar, quienes también enfrentan el incremento de los costos operacionales y, según indicó, no recibieron un beneficio equivalente al anunciado para los vehículos que utilizan diésel.

“Los 100 pesos dicen más los 41 que habían subido, 141 pesos le van a bajar al diésel y las bencinas 39 pesos. No tenemos los 100 pesos nosotros, solamente los 39 pesos que está, que lo que lo aplicaron esta semana, que el próximo jueves lo sacarían. Pero nosotros no, las bencinas no tienen los 100 pesos, solamente el diésel”, explicó.

A su juicio, esta diferencia evidencia que las medidas no alcanzaron a todos los actores afectados por el alza de los combustibles y que todavía existen sectores que requieren respuestas de las autoridades.

También expresó dudas respecto de cómo se compensarán los recursos que el Estado dejaría de recaudar durante el período de congelamiento y advirtió que esa situación podría generar nuevas presiones sobre los precios en el futuro.

“Porque aquí a mí me deja una gran duda, no vaya a ser que a fines de marzo, como quedó congelado esto, vaya a venir otro bencinazo, porque todo esto que si dejaron de recaudar. ¿Cómo lo no está claro eso? Yo no he escuchado ninguna aclaración sobre eso, así que igual deja dudas”, señaló.

Críticas a la cobertura de las movilizaciones y al tratamiento informativo

Durante la entrevista, el exdirigente sindical también se refirió a las movilizaciones protagonizadas por distintos sectores del transporte y cuestionó la cobertura que, a su juicio, han recibido algunas de estas manifestaciones en los medios de comunicación nacionales.

Avendaño sostuvo que las protestas de camioneros, trabajadores portuarios y otros grupos no siempre han tenido la visibilidad que considera necesaria, señalando que parte de la información ha circulado principalmente a través de redes sociales.

“Yo creo que la prensa tiene que abrirse a informar lo que realmente está pasando en el país, porque si no lo hacen ellos, lo está haciendo la encuesta igual”, afirmó.

Asimismo, planteó que el descontento no se limita a un solo sector y que las recientes movilizaciones permitieron evidenciar la existencia de distintas organizaciones que demandan respuestas frente al encarecimiento de los combustibles y otras dificultades económicas.

ENAP debe mantener su rol estratégico y reinvertir sus utilidades

Hacia el final de la conversación, Avendaño abordó el futuro de ENAP y la importancia de que la empresa mantenga una mirada de largo plazo para el desarrollo energético de Chile y, particularmente, de Magallanes.

Consultado sobre la posibilidad de que la estatal amplíe sus funciones hacia nuevas áreas de infraestructura energética, como el desarrollo de instalaciones vinculadas a centros de datos, el exdirigente insistió en que la prioridad debe ser fortalecer su capacidad productiva y garantizar inversiones.

“Yo creo que ENAP tiene que ser el soporte de la energía en Chile. Y para eso, como yo te decía, hay que invertir y si se invierte, obviamente que la situación va a poder cambiar”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó que una parte importante de las utilidades de la empresa haya sido transferida al Ministerio de Hacienda, planteando que esos recursos podrían contribuir a financiar nuevos proyectos e iniciativas estratégicas.

“Entonces, si queremos que realmente ENAP pase a ser el soporte energético del país, hay que invertir, pues. Y con eso, por eso que yo destaco que las utilidades que ha tenido ENAP son positivas, son positivas y no debe tener crítica eso, porque realmente esas utilidades son para estar dentro de lo que a lo mejor en algún momento se pueda necesitar”, expresó.

El entrevistado también recordó decisiones adoptadas por administraciones anteriores para evitar que las variaciones internacionales de los combustibles se traspasaran directamente a los consumidores, señalando que han existido mecanismos de intervención en distintos períodos de gobierno.

Preocupación por los trabajadores y el rol del sindicato

Finalmente, Avendaño se refirió a la situación de los trabajadores de ENAP y al papel que debe desempeñar la organización sindical frente a los cambios que enfrenta la empresa.

El exdirigente manifestó preocupación por los despidos y por la incertidumbre que pueden experimentar los funcionarios respecto de la estabilidad de sus puestos de trabajo.

En particular, mencionó las desvinculaciones asociadas a trabajadores que se encontraban con licencias médicas, cuestionando que, según su versión, no se hayan revisado individualmente todos los antecedentes antes de adoptar las decisiones.

“Yo creo que el sindicato tiene que seguir haciendo su trabajo, tiene que proteger a los trabajadores y trabajadoras y ya han tenido despidos, que siempre los despidos son dolorosos”, señaló.

Además, sostuvo que la organización sindical debe contribuir a entregar tranquilidad a los trabajadores y evitar que la incertidumbre se instale en los equipos.

“Yo valoro el trabajo del sindicato, que tenga que tomar fuerza en el sentido de que trabajadores se sientan tranquilos en su trabajo, no pueden andar con pesimismo que cuándo me va a tocar a mí. Yo creo que eso hay que sacarlo de la mente de los trabajadores y eso tiene que hacer un trabajo del sindicato”, concluyó.

La conversación con Alejandro Avendaño permitió abordar el debate sobre los precios de los combustibles desde una perspectiva vinculada al funcionamiento de ENAP, la capacidad de refinación nacional y los desafíos energéticos de Magallanes, poniendo énfasis en la necesidad de impulsar inversiones que fortalezcan la producción regional y reduzcan la dependencia de abastecimiento externo.





​

