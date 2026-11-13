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13 de noviembre de 2026

DOS CARABINEROS RESULTARON LESIONADOS TRAS SER ATACADOS CON ELEMENTOS CONTUNDENTES EN PUNTA ARENAS

El detenido enfrenta cargos por agresión a Carabinero de servicio y daños, tras un procedimiento que se originó por un accidente de tránsito.

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Un hombre adulto fue detenido por Carabineros en Punta Arenas, luego de agredir y amenazar a funcionarios policiales utilizando elementos contundentes durante un procedimiento originado por un accidente de tránsito. El sujeto fue detenido por los delitos de maltrato de obra a Carabinero de servicio y daños, mientras que dos funcionarios resultaron con lesiones de carácter leve.

El hecho se inició luego de que personal policial, por instrucción de la Central de Comunicaciones (Cenco), concurriera a verificar un accidente de tránsito protagonizado por el individuo, quien presuntamente habría abandonado el lugar. Posteriormente, las personas afectadas lo siguieron hasta un domicilio particular ubicado en la población Manuel Chaparro, donde se desarrolló el procedimiento.

Mientras los funcionarios policiales se encontraban entrevistando a los afectados para recabar antecedentes de lo ocurrido, el sujeto salió del inmueble portando dos elementos contundentes: un chuzo y una herramienta conocida como diablo.

Con estos objetos, el individuo habría amenazado y agredido al personal policial, situación que obligó a los funcionarios a intervenir para reducirlo y concretar su detención.

Producto de la agresión, dos carabineros resultaron lesionados y debieron ser trasladados hasta un centro asistencial para constatar sus lesiones, las que posteriormente fueron calificadas como leves.

Desde Carabineros se informó que, durante el procedimiento, no fue necesario utilizar armas de fuego ni elementos disuasivos, como gas lacrimógeno, para controlar la situación y lograr la detención del involucrado.

Finalmente, la Asesoría Jurídica de la Prefectura de Magallanes se encuentra recopilando los antecedentes necesarios para presentar una querella por la agresión sufrida por los funcionarios policiales, en el marco de las acciones legales correspondientes.

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CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 20 AÑOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO TRAS INVESTIGACIÓN DE LA SIP EN PUNTA ARENAS

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