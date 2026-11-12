Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

12 de noviembre de 2026

COMUNIDADES EDUCATIVAS Y CHIC REFLEXIONARON EN TORNO A LOS 5 AÑOS DE TRABAJO COLABORATIVO EN EDUCACIÓN DESDE PUERTO WILLIAMS

Al igual que en anteriores ocasiones, la instancia se transformó en el lugar de encuentro para la educación en Puerto Williams, con presentaciones de los proyectos e iniciativas con sello subantártico que allí se realizan.

comunidadeseducativaschic

"Cinco años de colaboración y aprendizajes en Puerto Williams" fue el tenor del IV Seminario de Educación, organizado por el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), desde la ciudad más austral del mundo y que reunió a sus comunidades educativas, autoridades regionales y el equipo de investigadores del CHIC.

Al igual que en anteriores ocasiones, la instancia se transformó en el lugar de encuentro para la educación en Puerto Williams, con presentaciones de los proyectos e iniciativas con sello subantártico que allí se realizan, tanto por los equipos docentes de jardines infantiles y el liceo Donald McIntyre Griffiths, como por científicos de la sublínea de Homogeneización y Educación Biocultural CHIC.

«Este IV Seminario nos permitió valorar y reflexionar tras 5 años de trabajo conjunto, los aprendizajes mutuos logrados a través de la colaboración entre el equipo de Educación del CHIC y las comunidades educativas de Puerto Williams. Apreciar con emoción en los proyectos docentes y de las educadoras, así como en los de nuestro equipo, la relevancia de integrar academia y escuela para la mejora educativa, desarrollar mayor conciencia de la importancia de la pertinencia territorial de los aprendizajes y la educar para la conservación biocultural desde la primera infancia», indicó la Dra. Lorena Medina, investigadora principal CHIC y coordinadora de este evento.

En ese sentido, el director del liceo Donald McIntyre Griffiths, Néstor Ríos, destacó que este trabajo colaborativo ha puesto en relevancia el aprendizaje de experiencias, el entorno y cultura vinculadas desde el territorio de Cabo de Hornos, potenciando la enseñanza para niños, niñas y adolescentes del extremo austral.

"Relevar ese aporte es nuestra responsabilidad profesional. Significa incorporar las investigaciones del CHIC a nuestras planificaciones, significa mostrar a nuestros estudiantes que el conocimiento científico y el saber local no se contradicen, sino que se potencian. Significa, en definitiva, ejercer una pedagogía con pertinencia territorial: aquella que reconoce que Puerto Williams no es un punto periférico del mapa educativo de Chile, sino un lugar único, con una riqueza biocultural que el mundo entero estudia y nosotros tenemos el privilegio de habitar", explicó Díaz.

Bajo esa línea, el director agradeció la labor del CHIC en la zona y llamó a mantener esta alianza, pues se ha puesto como prioridad el diálogo entre la academia y el aula, fortaleciendo la calidad del aprendizaje y posicionado a los estudiantes como protagonistas de un conocimiento que nace desde el Cabo de Hornos.

La jornada también contó con la muestra de un documental que sintetiza parte de los estudios liderados por la Dra. Laura Luna. El encuentro concluyó con una feria educativa, que incluyó a instituciones locales que colaboran con las comunidades educativas de isla Navarino.

"Ver a las delegaciones del liceo y jardines infantiles, ver que están intercambiando ideas y visiones de como acercan la educación y como la desarrollan en el territorio. Valorar estos espacios e instancias de dialogo para sacar aprendizajes que van replicando en sus respectivas aulas. Esperar que estas actividades se sigan realizando, porque sin duda son un aporte a la educación de nuestro territorio", comentó el delegado presidencial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada.





Convenio AquaChile y Enseña Chile 2

AQUACHILE Y ENSEÑA CHILE FIRMARON CONVENIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

AUTORIDADES DESPLIEGAN NUEVO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LA TEMPORADA ALTA E INCENDIOS FORESTALES EN TORRES DEL PAINE

Leer Más

La jornada marcó el inicio oficial del periodo de mayor visitación con la entrega de una nueva flota vehicular para guardaparques, camillas de rescate en montaña financiadas con fondos del royalty y la activación regional de la estrategia nacional de combate al fuego.

TdelPaine_previncendios 5
nuestrospodcast
detenidonatales111126

CARABINEROS DETUVO A JOVEN DE 19 AÑOS CON MÁS DE 219 GRAMOS DE MARIHUANA EN PUERTO NATALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
comunidadeseducativaschic

COMUNIDADES EDUCATIVAS Y CHIC REFLEXIONARON EN TORNO A LOS 5 AÑOS DE TRABAJO COLABORATIVO EN EDUCACIÓN DESDE PUERTO WILLIAMS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
umagdonacion

UMAG CONCRETÓ IMPORTANTE DONACIÓN DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO DE PUNTA ARENAS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
simposioumag

SALUD HEPÁTICA, ENVEJECIMIENTO Y NEURODEGENERACIÓN MARCARON EL PRIMER SIMPOSIO "CIENCIAS DE LA SALUD AUSTRAL" EN LA UMAG

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.