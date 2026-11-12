COMUNIDADES EDUCATIVAS Y CHIC REFLEXIONARON EN TORNO A LOS 5 AÑOS DE TRABAJO COLABORATIVO EN EDUCACIÓN DESDE PUERTO WILLIAMS

"Cinco años de colaboración y aprendizajes en Puerto Williams" fue el tenor del IV Seminario de Educación, organizado por el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), desde la ciudad más austral del mundo y que reunió a sus comunidades educativas, autoridades regionales y el equipo de investigadores del CHIC.

Al igual que en anteriores ocasiones, la instancia se transformó en el lugar de encuentro para la educación en Puerto Williams, con presentaciones de los proyectos e iniciativas con sello subantártico que allí se realizan, tanto por los equipos docentes de jardines infantiles y el liceo Donald McIntyre Griffiths, como por científicos de la sublínea de Homogeneización y Educación Biocultural CHIC.

«Este IV Seminario nos permitió valorar y reflexionar tras 5 años de trabajo conjunto, los aprendizajes mutuos logrados a través de la colaboración entre el equipo de Educación del CHIC y las comunidades educativas de Puerto Williams. Apreciar con emoción en los proyectos docentes y de las educadoras, así como en los de nuestro equipo, la relevancia de integrar academia y escuela para la mejora educativa, desarrollar mayor conciencia de la importancia de la pertinencia territorial de los aprendizajes y la educar para la conservación biocultural desde la primera infancia», indicó la Dra. Lorena Medina, investigadora principal CHIC y coordinadora de este evento.

En ese sentido, el director del liceo Donald McIntyre Griffiths, Néstor Ríos, destacó que este trabajo colaborativo ha puesto en relevancia el aprendizaje de experiencias, el entorno y cultura vinculadas desde el territorio de Cabo de Hornos, potenciando la enseñanza para niños, niñas y adolescentes del extremo austral.

"Relevar ese aporte es nuestra responsabilidad profesional. Significa incorporar las investigaciones del CHIC a nuestras planificaciones, significa mostrar a nuestros estudiantes que el conocimiento científico y el saber local no se contradicen, sino que se potencian. Significa, en definitiva, ejercer una pedagogía con pertinencia territorial: aquella que reconoce que Puerto Williams no es un punto periférico del mapa educativo de Chile, sino un lugar único, con una riqueza biocultural que el mundo entero estudia y nosotros tenemos el privilegio de habitar", explicó Díaz.

Bajo esa línea, el director agradeció la labor del CHIC en la zona y llamó a mantener esta alianza, pues se ha puesto como prioridad el diálogo entre la academia y el aula, fortaleciendo la calidad del aprendizaje y posicionado a los estudiantes como protagonistas de un conocimiento que nace desde el Cabo de Hornos.

La jornada también contó con la muestra de un documental que sintetiza parte de los estudios liderados por la Dra. Laura Luna. El encuentro concluyó con una feria educativa, que incluyó a instituciones locales que colaboran con las comunidades educativas de isla Navarino.

"Ver a las delegaciones del liceo y jardines infantiles, ver que están intercambiando ideas y visiones de como acercan la educación y como la desarrollan en el territorio. Valorar estos espacios e instancias de dialogo para sacar aprendizajes que van replicando en sus respectivas aulas. Esperar que estas actividades se sigan realizando, porque sin duda son un aporte a la educación de nuestro territorio", comentó el delegado presidencial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada.





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