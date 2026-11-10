10 de noviembre de 2026
SEREMI DE GOBIERNO AFIRMA QUE SE MANTIENE CONTACTO CON DIRIGENTES DE CAMIONEROS MOVILIZADOS EN MAGALLANES FRENTE A ALZA DE COMBUSTIBLES
Buenos días región
La movilización de transportistas por el incremento en el precio de los combustibles, los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos para la región y el despliegue de programas e iniciativas gubernamentales fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.
En la conversación, la autoridad realizó un balance de las actividades desarrolladas durante los últimos días en la región, entregó antecedentes sobre el seguimiento a la movilización de transportistas y destacó el trabajo en terreno con organizaciones sociales y comunidades de localidades apartadas.
Movilización de transportistas y alza de los combustibles
Uno de los primeros temas abordados fue la movilización de los transportistas de carga de Magallanes, en el contexto de las alzas de los combustibles y las demandas planteadas por el gremio a nivel nacional.
Roa explicó que el Gobierno se encontraba monitoreando la situación desde el día anterior y que, en el caso regional, se había registrado una movilización en el kilómetro 50, aunque aclaró que no correspondía a una paralización de actividades.
“De acuerdo a la última información que nos compartían los dirigentes, tenían pensado levantar lo que se estaba desarrollando ahí, que era una movilización, no una paralización que es distinto. Significa que los camiones estaban a la orilla del camino, pero el suministro para Punta Arenas, Puerto Natales estaba totalmente asegurado”, señaló.
El seremi agregó que se mantenía comunicación con los representantes del sector a través de la Seremi de Transportes, mientras algunos dirigentes se trasladaban a Santiago para sostener conversaciones con autoridades del nivel central.
En ese contexto, mencionó el proyecto de ley anunciado por el Presidente de la República para limitar el impacto de las alzas de los combustibles, estableciendo un mecanismo que permitiría que los incrementos no superen los $20 por litro durante un período de 90 días, según lo expuesto durante la entrevista.
La autoridad también contextualizó el escenario nacional a partir de la situación internacional en Medio Oriente y la dependencia de Chile respecto de los combustibles fósiles.
“Nosotros importamos cerca del 50% del combustible diésel. Y actualmente con los subsidios que se están entregando a través del MEPCO en los últimos tres meses, el Estado ha tenido un costo, una menor recaudación de cerca de 1,1 billones durante, solamente durante los últimos tres meses”, explicó.
Respecto de los precios que enfrentan las localidades más aisladas, se refirió particularmente a Puerto Williams, donde el valor de los combustibles se aproxima a los $2.000 por litro. En su análisis, sostuvo que la discusión también debe considerar la sostenibilidad fiscal de los mecanismos de apoyo y la necesidad de reducir progresivamente la dependencia energética.
“El problema de fondo es la dependencia que hoy día tenemos a los combustibles fósiles, que es algo en lo cual nosotros también estamos enfocados en poder cambiar de que de aquí al 2030 la dependencia pueda ser menor, aumentar lo que es la electromovilidad para que estos vaivenes que se producen a nivel internacional no nos peguen tanto como sucede actualmente”, afirmó.
Sobre una eventual recuperación de los precios anteriores, Roa indicó que no era posible establecer plazos, debido a que la evolución dependerá de cómo avance el conflicto internacional.
Despliegue de subsecretarios y proyectos de infraestructura
Otro de los puntos de la entrevista fue la agenda de autoridades nacionales que visitaron Magallanes durante los últimos días, entre ellas representantes de las áreas de Obras Públicas y Turismo.
El seremi destacó la importancia de que las autoridades regionales acompañen estas actividades y mantengan contacto directo con las comunidades, tanto para informar sobre las políticas gubernamentales como para conocer las necesidades de los habitantes.
Entre las actividades mencionadas estuvo la visita al avance de las obras de la Biblioteca y Archivo Regional, además de la entrega de terreno en el sector sur de Punta Arenas para un proyecto destinado a Bomberos, financiado por el Gobierno Regional y cuya ejecución está prevista para comenzar durante 2027.
Soberanía antártica y llegada del buque Danstar
La conversación también abordó el potencial de Magallanes como puerta de entrada al territorio antártico, considerando su importancia para el turismo, la investigación científica y el desarrollo de infraestructura especializada.
En ese contexto, Roa destacó el trabajo de empresarios e ingenieros vinculados a la construcción del buque Danstar, señalando que este tipo de iniciativas contribuye a proyectar las capacidades regionales y nacionales hacia la Antártica.
Asimismo, sostuvo que los asuntos relacionados con soberanía y desarrollo antártico deben abordarse desde una perspectiva transversal, más allá de las diferencias políticas.
“Creo que la realidad regional y el potencial que tenemos para entregar al resto del país es algo en lo cual no nos podemos perder. Todos tenemos que estar unidos para poder potenciar lo que es el territorio antártico chileno”, manifestó.
Consultado por las distintas opiniones que han surgido en torno a la llegada del Danstar a Punta Arenas, prevista para la primera semana de diciembre, el seremi indicó que el Gobierno se mantiene atento a la evolución de las conversaciones.
También planteó que es necesario actuar con prudencia frente a las declaraciones públicas, especialmente cuando existen gestiones diplomáticas en curso.
“Estamos atentos a lo que va sucediendo con el Danstar. Ahí también está siguiendo de cerca toda esta situación, lo que nuestra Cancillería y nosotros sí, obviamente que estamos comprometidos con defender lo que son los intereses de nuestro país en materia de la libre comercio que hasta algún minuto se desarrolló y eso es algo que se ha seguido defendiendo con fuerza, pero obviamente es importante también la prudencia del mundo político, las opiniones que podamos emitir, ya que muchas veces puede dificultar las conversaciones que se están llevando a nivel de Cancillería entre ambos gobiernos”, sostuvo.
Ley de Presupuestos y acuerdos para la inversión regional
En materia presupuestaria, Roa se refirió a la discusión de la partida 31 de la Ley de Presupuestos, que había generado inquietud entre algunos consejeros regionales por los plazos y condiciones para disponer de los recursos.
El seremi calificó positivamente los acuerdos alcanzados, destacando especialmente las modificaciones relacionadas con la disponibilidad de fondos durante enero y la posibilidad de que el 50% de los recursos provenientes de la venta de bienes fiscales permanezca en la región.
Según explicó, estos entendimientos reflejan la disposición del Ejecutivo para dialogar con representantes políticos de distintas posiciones y alcanzar acuerdos en materias que inciden directamente en el desarrollo regional.
“El resultado de la partida número 31 para nosotros es muy satisfactorio porque demuestra algo que nosotros hemos dicho desde que comenzamos a ejercer como gobierno, de que teníamos voluntad para poder conversar y llegar a acuerdos”, señaló.
La autoridad valoró que representantes de distintos sectores políticos respaldaran las propuestas y destacó que el entendimiento transversal es fundamental para avanzar en iniciativas de inversión.
“Esto es lo que realmente significa hacer política. No es atrincherarse en un sector, en una posición, sino poder salir de las posiciones que legítimamente podemos tener para poder generar los acuerdos correspondientes”, afirmó.
Fondos FOIP y proyectos que benefician a organizaciones sociales
Durante la entrevista, el seremi también entregó un balance del trabajo de seguimiento a los proyectos financiados mediante el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FOIP) y los Fondos de Medios.
Roa informó que se habían visitado alrededor de 15 iniciativas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, todas actualmente en etapa de ejecución.
Explicó que el trabajo de la Seremi de Gobierno no termina con la entrega de los recursos, sino que contempla acompañamiento, supervisión y revisión de las rendiciones para verificar que los proyectos se desarrollen de acuerdo con lo comprometido.
“Después que se entregan los recursos también viene un proceso de poder ir viendo cómo se están ejecutando. Viene un proceso de rendición. Entonces, estos seguimientos nos permiten a nosotros, como Seremi de Gobierno, ver que realmente el proyecto que se presentó en el papel se esté llevando a la ejecución”, indicó.
Entre las iniciativas destacadas mencionó un proyecto destinado a promover la estimulación cognitiva y la participación de personas mayores en el sector sur de Punta Arenas, mediante actividades educativas y espacios de encuentro.
También se refirió a una aplicación desarrollada por jóvenes de la Escuela Villa Las Nieves, orientada a registrar información sobre los humedales, identificar especies de flora y fauna y contribuir al conocimiento del entorno natural.
A estos proyectos se suman iniciativas relacionadas con la prevención del suicidio adolescente, el cuidado del medioambiente y el fortalecimiento económico de organizaciones comunitarias.
“Son proyectos muy diferentes entre sí, pero que la gracia que tienen en común es que están cambiándole la vida a las personas que hoy día más lo necesitan”, destacó.
Gobierno en Terreno llegó hasta Puerto Harris
Otro de los despliegues destacados por la autoridad fue la actividad de Gobierno en Terreno desarrollada en Puerto Harris, localidad donde se buscó acercar servicios públicos a las familias que viven en condiciones de aislamiento geográfico.
Roa valoró especialmente el trabajo de la Armada en la base naval ubicada en el sector, destacando su contribución a la presencia del Estado y al desarrollo de la soberanía en territorios apartados.
De acuerdo con los antecedentes entregados durante la entrevista, en el lugar viven aproximadamente 43 a 45 familias, considerando tanto al personal de la Armada como a sus grupos familiares. La comunidad cuenta con una escuela y una población cercana a las 160 personas.
El seremi explicó que las condiciones de conectividad son especialmente complejas, debido a que las visitas de embarcaciones de la Armada pueden producirse cada siete o incluso diez días, a diferencia de otras localidades que cuentan con servicios de transporte más frecuentes.
“Y la condición de aislamiento es mucho mayor, de acuerdo a lo que nos comentaban. La población naval es muy similar a lo que se vive para que se haga un símil en Puerto Toro, entonces es una región muy apartada y la función de los gobiernos en terreno es justamente poder acercar los servicios a esta población que muchas veces está aislada dentro de nuestra región”, señaló.
En ese sentido, recordó que anteriormente se había realizado un despliegue similar en Puerto Edén y destacó la importancia de mantener la presencia de los servicios públicos en las localidades más alejadas.
“Donde haya un chileno ahí hay Chile y ahí tenemos que llegar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo también a través de esta administración”, expresó.
Transporte rural hacia la Reserva Nacional Magallanes
En materia de acceso a espacios naturales y conectividad, Roa se refirió al inicio de un servicio de transporte rural hacia la Reserva Nacional Magallanes, iniciativa coordinada con la Seremi de Transportes y otras instituciones vinculadas al turismo y la protección del entorno.
El recorrido contempla una salida desde el terminal de buses Mina Loreto, en Punta Arenas, y un viaje de regreso al finalizar el día, permitiendo que las personas puedan visitar la reserva sin depender de un vehículo particular.
El seremi destacó que el costo del traslado será inferior a los mil pesos por concepto de pasaje, considerando el viaje de ida y vuelta, lo que representa una alternativa accesible para las familias.
“Entonces, en total, por cada pasaje uno estaría gastando menos de 1.000 pesos entre ida y vuelta. Y le permite llegar a un sector que está muy cerca de Punta Arenas, a 15 minutos desde el centro y que permite desconectarnos a veces de lo que uno puede estar viviendo, puede estar pasando, permite desestresarse y a muy bajo costo”, explicó.
La autoridad invitó a la comunidad a aprovechar esta alternativa para conocer un espacio natural cercano a la capital regional, especialmente durante la temporada turística.
Estrategia Nacional de Inversión y formación de trabajadores en Magallanes
Otro de los temas abordados fue la implementación regional de la Estrategia Nacional de Inversión, identificada durante la entrevista como ENADI, iniciativa que busca anticipar las necesidades laborales de los proyectos de inversión que se desarrollan en las distintas regiones del país.
Roa explicó que el objetivo es conocer no solamente cuántos trabajadores necesitarán las empresas, sino también cuándo requerirán incorporarlos y qué especialidades deberán tener.
Esta información permitiría coordinar con instituciones como SENCE y otros organismos de formación laboral la preparación de trabajadores dentro de la propia región, de manera que puedan responder a las necesidades de las empresas.
“Por ejemplo, si la empresa necesita personas especializadas en soldadura, a nosotros nos va a permitir saber cuándo, cómo y dónde preparar gente dentro de la región para que cumpla eso que la empresa necesita”, indicó.
El seremi señaló que esta estrategia resulta especialmente relevante para Magallanes, considerando que algunas empresas deben recurrir a trabajadores de otras regiones para cubrir determinadas especialidades.
“Nosotros queremos evitar que eso pase y darle trabajo a cada una de las personas en Magallanes que lo está buscando”, afirmó.
Además, vinculó esta iniciativa con otros programas orientados a impulsar la actividad económica y facilitar el acceso al empleo, como Modo Empleo y el Plan Chile Despega.
Jornadas por la Rehabilitación: Gobierno llama a participar el 21 de noviembre
En el último tramo de la entrevista, el seremi de Gobierno abordó la controversia surgida a raíz de las declaraciones relacionadas con la Teletón y las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes.
Roa sostuvo que el Presidente de la República tiene conocimiento de la existencia de esta iniciativa regional y que su mención durante una instancia nacional buscó visibilizar el trabajo que se desarrolla en Magallanes en materia de rehabilitación.
No obstante, reconoció que las inquietudes expresadas por representantes de las Jornadas por la Rehabilitación responden a la preocupación de que la ciudadanía pueda confundir ambas campañas y considerar que colaborar con una significa que ya no es necesario apoyar la otra.
“Yo entiendo el sentir que pueda haber tenido la jornada al realizar este comunicado, porque la gente se puede confundir y pensar de que si aportó a la Teletón, entonces con eso basta”, señaló.
La autoridad aclaró que ambas iniciativas cuentan con mecanismos de financiamiento diferentes, aunque existe un trabajo conjunto entre la Teletón, el Hospital Clínico de Magallanes y las Jornadas por la Rehabilitación.
Finalmente, reiteró la invitación a la comunidad para participar en la campaña regional, cuya próxima jornada se realizará el 21 de noviembre.
“Ahí dejamos claro de que son instancias que tienen un financiamiento diferente, pero efectivamente, así como lo señalan en algunas cuentas públicas que también ha tenido las jornadas por la rehabilitación, hay un trabajo también mancomunado entre lo que es Teletón, el Hospital Clínico de Magallanes y las jornadas por la rehabilitación”, concluyó.
El presidente de UTRAMAG, Jaime Cárdenas, viajó a Santiago para participar en las negociaciones nacionales y presentar las demandas de Magallanes.