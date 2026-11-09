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9 de noviembre de 2026

CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA Y CAPACIDAD CIENTÍFICA, EL "MAGELLAN DISCOVER" INICIA SU CAMINO HACIA LA ANTÁRTICA

Buenos días región

antarctica21

La empresa Antarctica21 presentó en Punta Arenas su nueva embarcación, el Magellan Discover, un crucero de expedición diseñado para operar en aguas antárticas y que incorpora tecnología híbrida diésel-eléctrica, motores azimutales y baterías para optimizar su funcionamiento. La nave fue construida en los astilleros ASENAV de Valdivia, con participación de profesionales, ingenieros y trabajadores chilenos.

La embarcación llegó a la bahía de Punta Arenas el pasado 5 de noviembre, luego de un proceso de construcción que se extendió por aproximadamente 33 meses, precedido por una etapa de diseño de cerca de un año y medio. Su desarrollo comenzó a gestarse alrededor de cinco años atrás, como parte de un proyecto de la compañía para ampliar y modernizar su operación turística en la Antártica.

El Magellan Discover se suma al Magellan Explorer, nave inaugurada en 2019, y representa un nuevo avance para Antarctica21 en el desarrollo de embarcaciones especializadas en expediciones polares. Su construcción involucró un trabajo colaborativo con ASENAV, que permitió realizar ajustes durante las distintas etapas del proceso, además de pruebas y certificaciones antes de su puesta en funcionamiento.

Tecnología híbrida para la navegación antártica

Uno de los principales atributos del nuevo crucero es su sistema de propulsión híbrido, que combina motores diésel y eléctricos con un sistema de baterías. Esta tecnología permite mejorar la eficiencia de la navegación y reducir los niveles de ruido, una característica especialmente relevante para las operaciones en ambientes naturales como el territorio antártico.

A ello se suman sus motores azimutales, que permiten una mayor maniobrabilidad y la posibilidad de realizar giros de 360 grados sobre su propio eje. Este sistema entrega mayor precisión en las maniobras y facilita las operaciones en sectores donde las condiciones de navegación pueden ser particularmente exigentes.

La incorporación de estas tecnologías forma parte de una estrategia orientada a desarrollar una operación turística más eficiente, considerando las características ambientales y logísticas propias de las expediciones hacia el continente blanco.

Una plataforma para el desarrollo de investigaciones científicas

El Magellan Discover también contempla una importante dimensión científica. Durante su primera temporada tiene proyectado permanecer alrededor de 150 días en aguas antárticas, período en el que servirá como plataforma para el desarrollo de distintos proyectos de investigación.

En este ámbito, Antarctica21 mantiene una colaboración con el Instituto Antártico Chileno (INACH), que considera la incorporación de un sistema denominado ferry box, destinado a recopilar información sobre las características del agua durante los desplazamientos de la embarcación.

El equipamiento permite registrar 14 parámetros por minuto, vinculando los datos obtenidos con la ubicación geográfica proporcionada por los sistemas de navegación. De esta manera, es posible identificar los lugares específicos donde se realizan las mediciones y mantener un registro de las condiciones observadas en distintas zonas del recorrido.

Para la primera temporada se contempla la participación en diez proyectos científicos, ampliando las posibilidades de utilizar la infraestructura de la embarcación no solamente para actividades turísticas, sino también para contribuir a la generación de información sobre los ecosistemas antárticos.

Presentación oficial en Punta Arenas

La llegada del Magellan Discover a Punta Arenas se convirtió en una instancia de presentación para la comunidad regional. El 5 de noviembre, la embarcación realizó una demostración frente a las letras de la ciudad y el monumento al Piloto Pardo, permitiendo apreciar algunas de sus características y capacidades de maniobra.

Posteriormente, el 6 de noviembre se desarrolló la ceremonia de bautizo de la nave, actividad que coincidió con la conmemoración del Día de la Antártica. La instancia reunió a representantes del sector turístico, autoridades vinculadas a Obras Públicas y Relaciones Exteriores, además de representantes de la Armada y otros invitados.

La actividad también permitió destacar el trabajo desarrollado entre Antarctica21 y ASENAV, así como la participación de la industria naval chilena en la construcción de una embarcación destinada a operar en uno de los entornos más exigentes del planeta.

El turismo antártico y su impacto en Magallanes

La incorporación del nuevo crucero se enmarca en el crecimiento del turismo antártico y en la importancia que esta actividad ha adquirido para la economía regional. La operación involucra una cadena de servicios que se extiende más allá de las actividades directamente relacionadas con la navegación, incluyendo transporte, alojamiento, alimentación, logística y distintos proveedores locales.

En este contexto, Punta Arenas mantiene un papel estratégico como punto de conexión para las expediciones hacia la Antártica, fortaleciendo su posicionamiento como puerta de entrada al continente blanco.

La expansión de esta actividad también representa una oportunidad para consolidar la identidad de Magallanes como territorio vinculado geográfica, económica y culturalmente con la Antártica, promoviendo el reconocimiento de esta condición tanto entre sus habitantes como entre quienes visitan la región.

Educación y acercamiento de la Antártica a las nuevas generaciones

Junto con el desarrollo de sus operaciones turísticas, Antarctica21 impulsa iniciativas educativas a través de su fundación, con el propósito de acercar el conocimiento sobre la Antártica a estudiantes y comunidades.

Entre estas actividades se encuentra el juego de cartas educativo Islan, iniciativa que busca entregar contenidos relacionados con el continente blanco mediante una dinámica participativa. El proyecto contempla un torneo dirigido a estudiantes de la Región de Magallanes, cuyo ganador tendrá la oportunidad de viajar a la Antártica.

Además, se desarrolla una competencia de alcance nacional en nueve ciudades de Chile, cuyo ganador también podrá acceder a una experiencia de visita al territorio antártico. Estas actividades buscan despertar el interés de niños, niñas y jóvenes por la ciencia, la geografía y la importancia ambiental del continente.

La fundación también mantiene canales de difusión a través de su sitio web y redes sociales, entre ellas Instagram, LinkedIn y Facebook, donde comparte contenidos educativos y material relacionado con la Antártica.

Primer viaje programado para diciembre

El inicio de las operaciones del Magellan Discover contempla un viaje inaugural programado para el 15 de diciembre, con salida desde Punta Arenas rumbo a la Antártica por vía marítima. Una vez finalizada la experiencia en el continente blanco, los pasajeros regresarán a la capital regional mediante transporte aéreo.

Este modelo corresponde a una modalidad distinta de la operación aero-crucero tradicional de Antarctica21, en la que los pasajeros viajan primero en avión hasta la Antártica, embarcan allí para realizar la expedición marítima y posteriormente regresan por vía aérea.

Con la puesta en marcha del Magellan Discover, la compañía busca ampliar sus alternativas de expedición y fortalecer su presencia en el turismo antártico, incorporando una embarcación que combina tecnología naval, operación turística y posibilidades de colaboración científica desde la Región de Magallanes.



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