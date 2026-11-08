MÁS DE 800 ESCOLARES DE MAGALLANES PARTICIPARON DE PATAGONIA RUNNING EN TORRES DEL PAINE

Con la participación de más de 800 escolares de Magallanes se realizó la quinta versión de Patagonia Running 2026, actividad deportiva desarrollada en el Parque Nacional Torres del Paine y que reunió a delegaciones de 30 establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

La jornada contempló recorridos de 2,5 y 5 kilómetros y contó con estudiantes de Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine, Primavera, San Gregorio y la Escuela Rural de Dorotea. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio del Deporte, a través del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes (IND).

La actividad contó con la presencia de la subsecretaria del Deporte, María Paz Ríos, quien destacó la participación de los escolares y la realización de este tipo de encuentros deportivos en la Patagonia. Por su parte, el director nacional (s) del IND, Juan Pablo Salgado, valoró la convocatoria y señaló que para algunos participantes fue su primera visita a las Torres del Paine.

Para el desarrollo de la actividad se dispusieron 19 buses para trasladar a los estudiantes desde sus respectivas comunas hasta el parque nacional. Además, la organización destacó el compromiso ambiental de las delegaciones mediante la consigna de «Residuo cero», orientada al cuidado del entorno natural durante la jornada.

En la competencia también se reconoció a los primeros lugares de ambas distancias. En los 2,5 kilómetros, los ganadores fueron Gabriel Vargas e Isidora Soto, mientras que en los 5 kilómetros los primeros puestos correspondieron a Vicente Urrea y Constanza Cárdenas.

Resultados Patagonia Running 2026

Distancia 2,5 kilómetros

- Varones:

1° Gabriel Vargas, Escuela Hernando de Magallanes.

2° Yoser Rendón, Liceo Politécnico Cardenal Silva Henríquez.

3° Santiago de la Torre, Liceo Industrial Armando Quezada.

- Damas:

1° Isidora Soto, Colegio Bicentenario María Mazzarello.

2° Rosángela Rocca, Escuela 18 de Septiembre.

3° Gabriela Moreno, INSAFA.

Distancia 5 kilómetros

- Varones:

1° Vicente Urrea, Liceo Gabriela Mistral.

2° Antu Caroca, Liceo Politécnico Silva Henríquez.

3° Vicente Torres, Liceo Gabriela Mistral.

- Damas:

1° Constanza Cárdenas, Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.

2° Gabriela González, Liceo Politécnico Silva Henríquez.

3° Luciana Ramírez, INSUCO.

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