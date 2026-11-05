TEÓLOGA CHILENA CLAUDIA LEAL ES NOMBRADA SUBSECRETARIA DE DICASTERIO VATICANO POR EL PAPA LEÓN XIV

La Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó este 5 de noviembre que el Papa León XIV designó a la profesora chilena Claudia Leal Luna como nueva subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La profesional comparte este nombramiento con el sacerdote jesuita angoleño Avelino Chicoma Bundo Chico, asumiendo una labor clave en un organismo dedicado al cuidado de la persona, la atención a los migrantes y la promoción de la justicia social.

Claudia Leal, nacida en 1977 y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, posee además un doctorado en Teología Moral por la Academia Alfonsiana de Roma. Su trayectoria incluye más de una década impartiendo clases en la Pontificia Universidad Católica de Chile y, desde el año 2022, ejerce como catedrática en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Roma.

Al conocer la decisión pontificia, la académica expresó su gratitud al Papa León XIV por la confianza depositada y destacó que el desarrollo humano siempre tiene un rostro y un nombre. En esta nueva etapa, trabajará junto a la prefecta Alessandra Smerilli, el cardenal pro-prefecto Fabio Baggio y el secretario Jozef Barlaš, aportando su experiencia enfocada en la familia como el primer núcleo de cuidado.

A nivel nacional, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de La Serena, monseñor René Rebolledo Salinas, valoró formalmente la designación. El prelado señaló que la vocación de la teóloga chilena en un área vinculada al desarrollo humano representa un testimonio de corresponsabilidad para la Iglesia universal, asegurando las oraciones de la comunidad católica por su nueva labor.