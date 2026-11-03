SENADOR KUSANOVIC PROPONE REINVERTIR RECURSOS DE ZONA FRANCA EN PROYECTOS PARA EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS REGIONALES

Una serie de temas de contingencia nacional y regional abordó esta mañana el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la conversación, el parlamentario planteó críticas al funcionamiento de distintas instituciones del Estado, manifestó sus reparos frente a la ejecución de proyectos públicos y expuso sus propuestas en materias de salud, pensiones, seguridad e infraestructura.

La entrevista también permitió conocer su evaluación sobre el escenario de las tarifas eléctricas, la relación bilateral con Argentina y el proceso de concesión de Zona Franca, asuntos que, a su juicio, requieren cambios y una mayor consideración de las particularidades de Magallanes.

Ejecución presupuestaria y deficiencias en los proyectos públicos

Uno de los primeros temas abordados fue la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 y sus posibles efectos en la región. Consultado por la ejecución de los recursos del Gobierno Regional, Kusanovic sostuvo que las dificultades no se relacionan únicamente con la disponibilidad de fondos, sino también con la calidad de los proyectos que presentan las instituciones públicas.

El senador, quien anteriormente se desempeñó como consejero regional, cuestionó que durante los últimos años no se hayan utilizado todos los recursos disponibles, situación que ha derivado en la devolución de parte de los presupuestos.

A su juicio, el problema tiene un componente técnico y de planificación que afecta a distintas instituciones del Estado.

“Yo creo que falta autocrítica no solo del Gobierno regional, falta autocrítica de todas las instituciones del Estado, que son lo que generan los proyectos. Yo creo que tenemos un problema de nivel técnico y de definir bien las necesidades que nos hace derrochar los recursos a un proyecto mal diseñado, pésimamente hecho”, manifestó.

El parlamentario agregó que también existe una dificultad en materia de responsabilidades cuando las iniciativas presentan problemas durante su ejecución.

“Y lo peor de todo, que cuando hay un desastre con los proyectos no hay culpables. Nadie ha sancionado, entonces da lo mismo lo que hagan. Yo creo que tenemos un problema muy grave en el Estado de Chile de desarrollar proyectos y las instituciones no están funcionando correctamente”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que mejorar la inversión pública requiere fortalecer las capacidades técnicas de los organismos encargados de formular y ejecutar proyectos, además de establecer mecanismos efectivos de fiscalización y responsabilidad.

Tarifas eléctricas y deuda acumulada durante el congelamiento de precios

Otro de los asuntos abordados fue la situación de las tarifas eléctricas en Magallanes, tema que Kusanovic señaló haber conversado durante una reunión con el nuevo gerente general de Edelmag, Guillermo Rojas Álvarez.

El senador explicó que en la región la actualización tarifaria considera principalmente los costos del gas y de los insumos, además de las variaciones del dólar y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sin embargo, identificó el congelamiento de las tarifas eléctricas durante la pandemia como uno de los factores que explican las alzas que actualmente enfrentan los usuarios.

Según su análisis, la decisión de mantener congelados los precios generó una deuda con las empresas generadoras, la que posteriormente fue acumulando intereses y otros efectos asociados a la variación del tipo de cambio.

“El problema que tenemos con la alza de tarifas es que cuando se congeló la tarifa eléctrica, que nunca debió haberse hecho en la pandemia, te congelaron las tarifas, fueron generando una deuda en las empresas generadoras que quedó anotado en su balance como deuda por cobrar más intereses”, explicó.

Kusanovic cifró esa deuda en aproximadamente 6.400 millones de dólares y sostuvo que sus efectos se extenderán durante varios años.

“Yo creo que fue un tremendo error porque generamos una deuda que estamos vamos a pagar hasta el 2035, 36. Casi 15, 16 años de deuda casi para el 2020”, señaló.

El parlamentario planteó que es necesario considerar los efectos de las decisiones adoptadas a nivel nacional sobre las tarifas que finalmente pagan los consumidores, especialmente en regiones como Magallanes, donde las condiciones del sistema eléctrico tienen características particulares.

Falta de médicos y formación de especialistas para zonas extremas

En materia de salud, Kusanovic manifestó preocupación por el déficit de médicos que, según indicó, afecta al país y que tiene consecuencias particularmente importantes en regiones extremas como Magallanes.

El senador sostuvo que el problema no se limita a la falta de especialistas, sino que comienza con la insuficiente cantidad de médicos que se forman en Chile. Para respaldar su planteamiento, mencionó un estudio de la Universidad de Washington que, según expuso durante la entrevista, estimaba un déficit cercano a los 12 mil profesionales médicos en el país en 2022.

A su juicio, esta situación requiere revisar la capacidad de formación de las universidades y el número de cupos disponibles para estudiar Medicina.

“Acá tenemos un tremendo problema porque el traductor no se ataca el problema inicial y el problema inicial es que no son la falta de especialistas, son la falta de médicos, la falta de médicos en Chile es tremenda”, afirmó.

El parlamentario comparó los cupos disponibles en Magallanes con la cantidad de postulantes y señaló que la región debería contar con una capacidad de formación mayor.

“Acá en Magallanes hay 50 cupos y postulan 1.000. Nosotros deberíamos tener 400 cupos en la Universidad”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que no se estén ocupando todos los cupos disponibles para programas de especialización médica, situación que, desde su perspectiva, evidencia la necesidad de revisar los incentivos y las condiciones para que los profesionales continúen su formación.

Como alternativa para enfrentar el déficit en el corto plazo, Kusanovic planteó avanzar en mecanismos que permitan reconocer títulos obtenidos en universidades extranjeras, siempre que cumplan con los estándares exigidos en Chile.

“Entonces, yo creo que la solución, mientras tanto no se corrige esto, es convalidar los títulos de las universidades del mundo que cumplan el estándar de Chile. Y esa es la salida. Nosotros necesitamos hoy día 20.000 médicos en Chile en este momento, ya ahora”, expresó.

Respecto de la retención de profesionales en Magallanes, informó que trabaja junto a otro parlamentario en una propuesta para que quienes reciban becas financiadas con recursos públicos tengan la obligación de regresar a sus regiones y permanecer en ellas durante un período determinado.

“Este es otro tema que con el senador, el líder de Arica, presentamos un proyecto para que todas las personas que tengan beca y que sean vayan a estudiar queden obligados de quedarse en la región por una determinada cantidad de años, no se vayan a otras regiones”, explicó.

El senador señaló que esta iniciativa se encuentra en trabajo dentro de la comisión vinculada a zonas extremas, aunque insistió en que la solución de fondo debe considerar un aumento de la cantidad de médicos disponibles en el país.

Pensiones: críticas a las AFP y al funcionamiento del sistema

La situación de las administradoras de fondos de pensiones y las modificaciones al sistema previsional también formaron parte de la entrevista.

Kusanovic cuestionó aspectos de la reforma previsional y sostuvo que durante su discusión planteó la necesidad de eliminar la integración vertical entre aseguradoras y administradoras, además de modificar el sistema de cobro de comisiones.

En su opinión, las administradoras deberían contar con una estructura de cobros que considere tanto los costos de funcionamiento como los resultados de rentabilidad obtenidos para los afiliados.

“Yo lo planteé, que había que eliminar la integración vertical, no se hizo. Las aseguradoras no pueden ser dueñas de la AFP, tiene que haber competencia”, señaló.

El parlamentario también manifestó reparos frente al funcionamiento de los multifondos, argumentando que las diferencias en el acceso a información financiera pueden generar desigualdades entre los afiliados.

“Yo siempre he estado en contra, que fueron los famosos multifondos. Yo los multifondos nunca debieron haber existido. Acá deberíamos haber tenido un solo fondo. ¿Por qué? Porque los fondos multifondos son discriminatorios, se discrimina entre el que tiene información y el que no tiene”, afirmó.

En relación con el financiamiento de las pensiones, sostuvo que las cotizaciones actuales resultan insuficientes para garantizar jubilaciones adecuadas y planteó que se debieron haber realizado modificaciones estructurales con anterioridad.

“No se puede jubilar con un 10%, tiene que haber un 18, 20% de aportes. La única manera que se jubile bien”, expresó.

Además, se refirió a las pérdidas registradas en determinados instrumentos financieros y apuntó a la responsabilidad de los organismos encargados de fiscalizar a las AFP.

“Acá va a haber una investigación a ver si los administradores de fondos de pensiones hicieron lo correcto de acuerdo a la normativa, pero acá los culpables son los que tienen que fiscalizar y controlan a las AFP. Y eso es la Superintendencia de AFP”, sostuvo.

Según indicó, las operaciones que actualmente están bajo cuestionamiento habrían sido advertidas con anterioridad, por lo que consideró necesario revisar el papel que desempeñaron los organismos supervisores.

Reforma a Carabineros y fortalecimiento de la seguridad pública

En materia de seguridad, el senador evaluó el despacho de la reforma a Carabineros y la incorporación de nuevo equipamiento para la institución.

Kusanovic valoró los cambios relacionados con las remuneraciones y aportes para los funcionarios policiales, señalando que espera que estas medidas tengan un efecto positivo en el funcionamiento de la institución.

“Es bien interesante porque mejora todos los aportes y los sueldos de Carabineros, por lo tanto, espero que tenga un gran efecto”, comentó.

Sin embargo, manifestó que durante años ha existido una falta de apoyo hacia la institución, especialmente en materia de equipamiento y herramientas para el cumplimiento de sus funciones.

“Yo creo que acá existió otra vez, del tiempo, una falta de apoyo total. Y se ha ido dejando un poco con falta de equipo, como las armas”, señaló.

El parlamentario agregó que las políticas públicas deben considerar la seguridad como una prioridad y evitar que el debate se centre exclusivamente en cuestionamientos a la labor policial.

“Y que la política chilena tiene que entender que la seguridad es lo más importante, no andar persiguiendo a los Carabineros”, afirmó.

Reunión con el canciller y preocupación por la relación con Argentina

En el ámbito regional e internacional, Kusanovic se refirió a la reunión que sostuvo con el canciller Pérez Mackenna durante su visita a Punta Arenas, instancia en la que abordaron materias relacionadas con la Antártica, Argentina y los desafíos estratégicos de Magallanes.

El senador explicó que el secretario de Estado manifestó interés en conocer su visión sobre estos asuntos, considerando su participación en temas antárticos y su seguimiento de las relaciones bilaterales con el país vecino.

“Una de las razones que viene el canciller era porque quería hablar conmigo sobre este tema porque yo he estado muy involucrado en los temas antárticos, los temas con Argentina, etcétera. Entonces quería conversar conmigo”, comentó.

Uno de los puntos de mayor preocupación para el parlamentario fue la controversia relacionada con el tránsito de embarcaciones chilenas por aguas argentinas en dirección a las islas Malvinas, asunto que, a su juicio, requiere un tratamiento diplomático cuidadoso.

Kusanovic sostuvo que la situación no debe entenderse únicamente como una discusión territorial, sino también como un asunto que puede afectar las relaciones comerciales y la convivencia entre ambos países.

“Por supuesto que esto es un tema súper complejo. Este no es un tema limítrofe, este es un tema. Resulta que Chile ya hace más de tres décadas está apoyando a Argentina con el tema de las Islas Malvinas”, señaló.

El senador advirtió que las posiciones argentinas respecto de las islas tienen una fuerte carga histórica y patriótica, por lo que cualquier controversia vinculada al tránsito marítimo podría generar reacciones que trasciendan el ámbito diplomático.

En ese contexto, recordó que Magallanes mantiene una estrecha relación cotidiana con Argentina, tanto por el tránsito de camiones y mercancías como por el desplazamiento de personas y las actividades comerciales.

“Hoy día nosotros tenemos mucha relación comercial con Argentina, mucha gente que va a estudiar. Los camiones pasan por Argentina cuando van a entrar en la mercadería, los de Argentina pasan por Chile, van a ir a Tierra del Fuego, entonces es una tremenda relación”, manifestó.

Por ello, planteó que las diferencias deberían abordarse mediante negociaciones entre las cancillerías, buscando acuerdos que permitan resguardar los intereses de ambos países.

“Yo lo que le planteé al ministro que esta situación había que negociarla con la Cancillería argentina y negociarla a cambio de algo, decir: oye, esto me produce un desmedro económico. Por lo tanto, compénsame”, explicó.

Entre las alternativas mencionadas, propuso revisar las condiciones para que habitantes de Tierra del Fuego argentina puedan acceder a compras en Zona Franca de Punta Arenas, además de otras posibilidades relacionadas con los cruces fronterizos.

A su juicio, una negociación permitiría evitar que las diferencias actuales terminen perjudicando el intercambio comercial y la integración entre ambos territorios.

Zona Franca: Kusanovic cuestiona el modelo de licitación y propone modificar los criterios

Otro de los temas regionales abordados fue el proceso de concesión de Zona Franca de Punta Arenas y las mesas de trabajo que se han desarrollado con distintos actores para analizar el futuro del recinto.

Kusanovic recordó que participó en la anterior negociación cuando se desempeñaba como presidente de la CPC, instancia en la que también colaboró con la Cámara Franca. Según relató, durante ese proceso identificó problemas en el diseño de la licitación.

El senador sostuvo que el modelo utilizado no respondería al propósito original de una zona franca, que consiste en facilitar el acceso a productos e insumos sin determinados impuestos y aranceles, favoreciendo a los habitantes y a las actividades productivas de la región.

“Yo estuve metido en la última negociación porque era presidente de la CPC y me tocó hoy participar con la Cámara Franca y ayudarlos en este tema de la licitación y ahí fue que me di cuenta que la licitación estaba mal hecha, mal realizada”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que el proceso considere como criterio relevante cuánto está dispuesto a pagar el concesionario al Estado por administrar el recinto, argumentando que ese mecanismo termina trasladando costos a los usuarios y consumidores.

“¿Quién le paga más al Estado por administrar la Zona Franca? Es una locura porque estás en contra del espíritu de la ley, que es no tener impuesto y creas un impuesto”, expresó.

Como alternativa, propuso que las futuras licitaciones consideren cuánto cobra el administrador por prestar el servicio, en lugar de priorizar la oferta económica que entrega al Estado.

“Yo creo que hay que hacer una licitación a quién cobra menos por administrar la Zona Franca y eso es lo que tenemos que arreglar”, sostuvo.

Asimismo, planteó que los recursos recaudados deberían destinarse a un fondo administrado mediante una comisión público-privada, con el objetivo de reinvertirlos en iniciativas que beneficien directamente al recinto y a sus usuarios.

Entre las posibilidades mencionó el desarrollo de espacios para emprendedores, actividades industriales y exposiciones comerciales, tomando como referencia iniciativas como Expo Magallanes.

“Y lo que recaudemos tiene que transformarse en un fondo que lo maneje una comisión público-privada para reinvertir dentro de la Zona Franca. En temas que estén relacionados con la industria, digamos, locales para los emprendedores, hagamos un local para hacer exposiciones tipo Expo Magallanes”, planteó.

Finalmente, enfatizó que Zona Franca debe mantener su orientación como instrumento de desarrollo económico regional y no ser concebida únicamente como un centro comercial.

“Si esto no es un mall, este es un tema distinto. Entonces, cuando se quiere transformar en un mall una cosa como la Zona Franca, estamos con la brújula muy perdida, pero lejos”, concluyó.



