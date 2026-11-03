DELEGADO MONCADA POR FINANCIAMIENTO PARA NUEVA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN PUERTO WILLIAMS: "DESPUÉS DE TANTOS AÑOS, ESTE PROYECTO COMIENZA A AVANZAR"

Un importante avance para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria de Puerto Williams se concretó tras la aprobación del Consejo Regional de Magallanes del financiamiento para la Etapa 0 del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, iniciativa que considera una inversión cercana a los 2 mil 344 millones de pesos, y que permitirá ejecutar las primeras obras destinadas a mejorar el sistema de agua potable de la capital provincial.

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La decisión fue valorada por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quien manifestó su satisfacción por el avance de un proyecto que permitirá desencadenar un conjunto de obras orientadas a fortalecer el abastecimiento y la distribución de agua potable en la ciudad ubicada en Isla Navarino.

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"Quiero manifestar mi profunda alegría por la decisión que tomó hoy el Consejo Regional, partiendo por nuestros dos cores de la provincia, José Luis Paredes y Víctor Hugo Pérez, ante la propuesta presentada por el gobernador regional Jorge Flies para financiar la Etapa 0 del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable de Puerto Williams. Es una iniciativa que, cuando nosotros llegamos en marzo, prácticamente no tenía avances y que, gracias al trabajo coordinado, hoy está obteniendo su financiamiento", sostuvo la autoridad.

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En esa línea, el delegado destacó los avances administrativos alcanzados durante los últimos meses, recordando que en julio de este año se ingresó la iniciativa al proceso de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, obteniendo su Recomendación Satisfactoria (RS) el 7 de octubre pasado. De esta manera, en menos de un mes desde la obtención de dicha aprobación técnica, el proyecto logró avanzar hacia la concreción de su financiamiento a través del Gobierno Regional.

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La Etapa 0 contempla obras tempranas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de agua potable, particularmente en materia de presión, regulación y distribución, constituyendo el punto de partida de un plan de intervención estructurado en cuatro etapas, que busca abordar integralmente las necesidades de infraestructura sanitaria de Puerto Williams.

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"Con esto damos inicio a todo el proceso de mejoramiento del sistema de agua potable. Tenemos que partir por esta Etapa 0, y posteriormente continuar avanzando con las siguientes fases. Ya vendrán nuevos hitos, como la entrega de terrenos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para avanzar en la Etapa 1", agregó el delegado Moncada.

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La autoridad también destacó el compromiso y la coordinación institucional que hicieron posible este avance, agradeciendo especialmente las gestiones del seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, quien impulsó el ingreso de la iniciativa al sistema de evaluación durante julio, así como la disposición del gobernador regional, Jorge Flies, para apoyar la concreción de este proyecto.





Finalmente, el delegado valoró el trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional y los consejeros regionales, subrayando que esta aprobación representa un paso significativo para una iniciativa largamente esperada por la comunidad de Puerto Williams.

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"Estamos muy contentos de que finalmente, después de tanto tiempo y de muchos años, literalmente este proyecto comience a avanzar. Es una muestra de que, cuando existe compromiso y coordinación entre las instituciones, podemos ir sacando adelante iniciativas tan importantes para el desarrollo de nuestra ciudad", concluyó.