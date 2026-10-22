DELEGADO PRESIDENCIAL DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA DESTACA AVANCES EN AGUA POTABLE, PROYECTO DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA Y SEGURIDAD EN PUERTO WILLIAMS

Los avances en infraestructura sanitaria, conectividad, seguridad pública y atención de salud fueron parte de los principales temas abordados esta mañana por el delegado presidencial de la Provincia Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, la autoridad entregó detalles sobre el estado de diversas iniciativas para Puerto Williams y sus habitantes, destacando gestiones administrativas que buscan destrabar proyectos pendientes y permitir que durante 2027 puedan avanzar hacia las etapas de licitación y ejecución.

Sistema de agua potable obtiene recomendación técnica favorable

Uno de los anuncios relevantes de la entrevista fue el avance del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Puerto Williams, iniciativa que obtuvo la recomendación satisfactoria (RS) el pasado 6 de octubre, quedando en condiciones de avanzar hacia la búsqueda de financiamiento.

Moncada explicó que se trata de un proyecto que llevaba años sin progresos significativos y que fue abordado entre las prioridades de gestión de la actual administración.

“Este es un proyecto que lleva mucho tiempo durmiendo, nosotros lo conversamos en la primera ronda de reuniones que yo tuve en abril con el seremi de Vivienda y le dije: ‘Oye, este proyecto está durmiendo hace muchísimos años’. Y él ingresó en julio de este año a evaluación del Ministerio de Desarrollo Social”, señaló.

El delegado destacó que la obtención de la recomendación técnica constituye un avance importante, ya que permite continuar con las gestiones necesarias para concretar las obras.

“Debo señalar que el 6 de octubre de este año se obtuvo el RS del agua potable, y eso para nosotros es un avance gigantesco porque está el agua potable ya, o sea, el proyecto hoy día, en este minuto, está en condiciones de poder ser financiado”, afirmó.

La autoridad agregó que este proyecto será uno de los asuntos que abordará con el gobernador regional, considerando la posibilidad de avanzar en el financiamiento mediante recursos del Gobierno Regional.

De acuerdo con las proyecciones expuestas durante la entrevista, la expectativa es que durante el primer semestre de 2027 puedan comenzar las licitaciones y, posteriormente, avanzar hacia la ejecución de las obras, sujeto al cumplimiento de las etapas administrativas y presupuestarias correspondientes.

Central de alimentación del Hospital de Puerto Williams avanza en su tramitación

Otro de los proyectos prioritarios para la Provincia Antártica Chilena es la construcción de una central de alimentación para el Hospital de Puerto Williams, infraestructura que busca fortalecer las condiciones de funcionamiento del establecimiento de salud.

El delegado explicó que, al inicio de la actual administración, la iniciativa todavía debía avanzar por distintas etapas de evaluación, luego de un proceso prolongado de formulación y desarrollo.

“Cuando nosotros llegamos, la verdad que estos proyectos, estoy hablando, llegamos en marzo como administración, estos proyectos tenían bastante poco avance en lo que se refiere a la gestión previa”, comentó.

En ese contexto, detalló que el proyecto ingresó a evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, instancia en la que se formularon observaciones que posteriormente fueron trabajadas de manera conjunta por los ministerios de Salud y Desarrollo Social.

“Entregaron lo subsanado el 19 de octubre. Estamos hablando de esta semana, inicio de esta semana se entregaron todos los subsanados, como te digo, fueron trabajados en conjunto, por lo tanto nosotros esperamos que los próximos días obtener el RS de la central de alimentación”, sostuvo.

Moncada precisó que la obtención de esta recomendación permitiría cerrar la etapa de evaluación técnica y avanzar hacia la búsqueda de recursos para concretar la obra.

“Eso quiere decir que el proyecto se encuentra en condiciones de ser financiado, o sea, se termina una etapa. Ya no estamos hablando de diseño, ya no estamos hablando de qué podría ser, sino que estamos hablando en que dice: ‘OK, aquí está el proyecto listo, lo que falta ahora es que lo financiemos y lo construyamos’”, explicó.

La autoridad indicó que sostendría una reunión con el gobernador regional para abordar tanto esta iniciativa como el mejoramiento del sistema de agua potable, considerando los avances registrados en ambas propuestas.

Respecto de la central de alimentación, manifestó su expectativa de que durante el primer semestre de 2027 se pueda avanzar hacia el llamado a licitación, dependiendo de la obtención de los permisos técnicos y de la disponibilidad de financiamiento.

Subsidios de conectividad marítima y aérea están garantizados para 2027

Durante la entrevista, el delegado también se refirió a su participación en la Comisión Especial de Conectividad Regional del Consejo Regional, instancia en la que se revisaron las condiciones de funcionamiento de los subsidios de transporte que benefician a la Provincia Antártica Chilena.

La reunión permitió analizar los montos destinados a los servicios marítimos y aéreos que conectan Puerto Williams con otros puntos de la región, así como los procesos de licitación necesarios para renovar los contratos.

Moncada entregó tranquilidad respecto de la continuidad de estos mecanismos para el próximo año.

“Y también obviamente señalar que esto sigue tal cual para el próximo año, no hay modificaciones al respecto. Está garantizado los fondos para el funcionamiento del subsidio marítimo y para el financiamiento del subsidio aéreo, así que en ese sentido no hay ningún riesgo”, afirmó.

Junto con confirmar la continuidad de los recursos, explicó que durante la instancia se plantearon demandas de la comunidad relacionadas con las condiciones del transporte marítimo.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de ampliar el espacio reservado exclusivamente para los residentes de Puerto Williams, medida que, según indicó, será incorporada en el nuevo contrato del servicio marítimo.

También se abordó la necesidad de evaluar alternativas para el traslado de animales y ganado, una demanda que actualmente no estaría cubierta por el subsidio.

La autoridad valoró la disposición de los organismos involucrados para analizar estas solicitudes, considerando las particularidades geográficas y las necesidades de movilidad de quienes viven en la provincia.

PDI duplicará su dotación y avanzará hacia una brigada integral

En materia de seguridad pública, Moncada destacó el fortalecimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Williams, donde se contempla un aumento de la dotación y el desarrollo de una infraestructura propia para el funcionamiento de sus equipos.

Según explicó, el trabajo policial en la localidad pasará de concentrarse principalmente en labores administrativas y de control migratorio a incorporar mayores capacidades investigativas.

“Estamos muy contentos de que se pueda aumentar al doble la dotación en Puerto Williams. Y no solo eso, sino que hoy día pasa de ser un PDI que ejercía funciones principalmente de carácter administrativo, en el sentido de extranjería, en recepción de nave, en despachos de personas, y pasa a ser una brigada integral”, señaló.

El delegado indicó que la nueva modalidad permitirá contar con especialistas en distintas áreas, entre ellas delitos de carácter sexual, drogas y violencia intrafamiliar, manteniendo además las funciones relacionadas con extranjería.

La iniciativa contempla una mayor capacidad de respuesta frente a eventuales delitos y situaciones que puedan afectar la seguridad de la población, en un territorio donde el crecimiento de la actividad turística y la llegada de visitantes plantean nuevas necesidades para los servicios públicos.

Moncada también informó que las dependencias de la PDI se encuentran en proceso de remodelación. Mientras avanzan los trabajos, los funcionarios desarrollan sus labores en instalaciones de la Delegación Presidencial.

“Ellos están en plena remodelación de su espacio. Hoy día ellos físicamente trabajan al interior de la delegación, pero esperamos que en las próximas semanas ellos ya puedan estar ocupando una infraestructura propia, van a tener su propia casa, su propio lugar donde van a poder trabajar”, explicó.

Asimismo, destacó que el inmueble proyectado considera espacios para los ocho funcionarios que actualmente se encuentran en Puerto Williams y contempla la posibilidad de ampliar la dotación en el futuro.

Acuerdo con empresa privada permitirá cubrir gastos médicos de pasajeros de cruceros

Otro de los asuntos abordados fue la respuesta ante eventuales emergencias de salud que involucren a turistas y pasajeros de cruceros que visitan Puerto Williams.

El delegado explicó que las atenciones médicas a visitantes pueden representar gastos para el sistema público, debido al uso de insumos, materiales, horas profesionales y, en determinados casos, la necesidad de gestionar traslados hacia Punta Arenas.

Frente a esta situación, señaló que se alcanzó un compromiso escrito con la empresa que opera en el ámbito de los cruceros en Puerto Williams, identificado en la transcripción como Chacletón, para que asuma los costos asociados a las atenciones médicas que requieran pasajeros de estas embarcaciones.

“Nosotros tenemos el compromiso por escrito de Chacletón, que es la empresa que opera en Puerto Williams, con todo el manejo de lo que se refiere a cruceros y ellos, cualquier persona de un crucero que requiera una atención médica y que implique un gasto para el hospital, ellos van a cubrir todos esos gastos”, manifestó.

La autoridad agregó que el compromiso también considera situaciones de mayor complejidad, como los gastos asociados al traslado de una persona fallecida desde Puerto Williams hacia Punta Arenas.

“Cualquier costo que signifique trasladar a la persona, pagar un avión para que traslade el cuerpo desde Puerto Williams a Punta Arenas, todo eso tiene que estar y va a estar cubierto por la propia empresa privada y eso es lo que nosotros queríamos gatillar”, afirmó.

Moncada sostuvo que este acuerdo busca evitar que los recursos destinados a atender a la población residente deban asumir gastos derivados de la actividad turística, considerando las limitaciones de los servicios públicos en una localidad aislada.

Reactivación de atenciones oftalmológicas y dentales para escolares

En el área de salud, el delegado también destacó la reactivación de programas de atención oftalmológica y dental dirigidos a estudiantes de Puerto Williams, iniciativas que habían dejado de ejecutarse durante aproximadamente seis años.

Según explicó, ambos programas cuentan con financiamiento de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), con participación de otras instituciones en su implementación.

“Y efectivamente, hace 6 años que no estaban ejecutando ya. Se había paralizado por alguna razón. Creo que ahí algo tiene que ver el tema de la pandemia entre medio, pero después no se habían vuelto a retomar y estaba la infraestructura, estaban los espacios, estaban los box en los lugares”, señaló.

La autoridad destacó que la reactivación permite acercar las prestaciones a los estudiantes, evitando que sus familias deban trasladarse a Punta Arenas para acceder a determinadas atenciones.

“Y la verdad que hubo más de 50 atenciones oftalmológicas en niños que se realizaron en Puerto Williams. Obviamente todo eso evita que eventualmente se tenga que trasladar a Punta Arenas, evita una serie de gastos que de repente tiene que incurrir la familia”, explicó.

En el caso de la atención dental, indicó que se encuentran programadas cerca de 100 prestaciones, en un trabajo que involucra a Junaeb, el municipio y la Delegación Presidencial.

“Y en el caso de salud dental, lo mismo, son cerca de 100 atenciones las que están programadas. Ahí trabajan diversas instituciones, no solo es Junaeb y, por cierto, la delegación, sino que también ahí se suma el municipio”, detalló.

Moncada valoró que estos servicios puedan prestarse directamente en la comuna, facilitando el acceso de niños y niñas a atenciones preventivas y especializadas.

Emprendimiento: 42 cupos para fondos de Sercotec

La entrevista también permitió revisar los avances de los programas de apoyo al emprendimiento impulsados en Puerto Williams, entre ellos las iniciativas Fondo Crece y Fondo de Emprendimiento de Sercotec.

El delegado indicó que la convocatoria contempló 42 cupos y logró reunir una cantidad de postulaciones superior a la esperada inicialmente, luego de que se ampliaran los plazos para facilitar la participación de la comunidad.

“Se desarrolló afortunadamente con mayor cantidad de postulantes, que era lo que a nosotros nos interesaba. La verdad que eso a nosotros nos alegra mucho porque hay que reconocer que al principio partimos un poco lento. Hubo un par ahí de ampliaciones de plazo”, comentó.

Actualmente, las iniciativas se encuentran en etapa de evaluación. De acuerdo con lo señalado por Moncada, la directora regional de Sercotec esperaba concurrir a Puerto Williams durante los primeros días de diciembre para realizar la certificación y entregar los resultados a quienes obtengan los beneficios.

El delegado también destacó que uno de los programas está dirigido específicamente a la comunidad yagán de Puerto Williams, con el propósito de apoyar el desarrollo de emprendimientos locales y contribuir al crecimiento de negocios existentes.

“Por primera vez es un fondo que va destinado exclusivamente para una comunidad, en este caso de pueblo originario como es la comunidad yagán de Puerto Williams. O sea, era un fondo muy, muy específico y la verdad que eso nosotros también nos alegra, porque finalmente les permite a la comunidad poder emprender o poder hacer crecer sus negocios que ya tienen en las localidades”, sostuvo.

Primera corrida nocturna reunió a más de 300 participantes

En el ámbito deportivo, Moncada valoró el resultado de la primera corrida nocturna organizada en Puerto Williams, iniciativa desarrollada en coordinación entre la Delegación Presidencial y el Instituto Nacional de Deportes (IND).

La actividad convocó a más de 300 personas y requirió un trabajo logístico previo para trasladar los implementos necesarios hasta la localidad, coordinar la realización de la jornada y posteriormente retornar los equipos.

“Pero la verdad que quedamos súper contentos porque fueron más de 300 las personas que estuvieron participando de esta corrida nocturna y eso obviamente habla de lo importante que es motivar e incentivar las actividades deportivas en los territorios”, afirmó.

El delegado agradeció la participación de los funcionarios del IND y destacó la disposición de la institución para llevar actividades deportivas a una comuna que, por su ubicación geográfica, enfrenta mayores dificultades para acceder a determinadas iniciativas.

Además, manifestó su expectativa de que esta experiencia tenga continuidad y permita ampliar la oferta de actividades durante el próximo año.

“Y nosotros ya con esto no paramos, digamos, o sea, esperamos que se transforme en una práctica y que el próximo año nuevamente estén presentes en el territorio y ojalá con mayor cantidad de iniciativas, con mayor cantidad de actividades deportivas”, señaló.

La gestión de proyectos y el desafío de avanzar en infraestructura

Al finalizar la entrevista, Moncada reconoció que varios de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo arrastran años de tramitación, debido a las distintas etapas administrativas, técnicas y presupuestarias que deben cumplir antes de su ejecución.

No obstante, destacó que la obtención de la recomendación técnica para el mejoramiento del sistema de agua potable y el avance de la central de alimentación hospitalaria representan pasos importantes para concretar obras esperadas por la comunidad.





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