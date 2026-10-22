ESCUELA DE DIRIGENTES EN SALUD FINALIZA SU SEXTA VERSIÓN FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL TRABAJO CONJUNTO CON EL SECTOR SALUD

Con una ceremonia de cierre y entrega de diplomas a sus participantes, culminó la sexta versión de la Escuela de Dirigentes en Salud 2026, iniciativa organizada por la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Atención Primaria de Salud (APS) de Punta Arenas, con el apoyo de la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Magallanes, que busca fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios y promover una participación informada y activa en materias de salud pública.

Esta instancia formativa, representa un importante espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración entre las instituciones del sector salud y la comunidad organizada, reconociendo el rol fundamental que cumplen las y los dirigentes sociales como vínculo entre los equipos de salud y las necesidades e inquietudes de la ciudadanía.



La presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de APS Punta Arenas, Tatiana Leuquén, explicó: “El objetivo es continuar con este desafío, porque cada día uno aprende, y el logro es que cada uno de nosotros, los que participamos, tenemos una misión con más conocimiento para poder entregarle la información a nuestros pares, para ir mejorando nuestra calidad de atención en salud, para también posicionarnos como usuarios para llevar adelante nuestra situación personal en cuanto a la mejor salud que quisiéramos tener”.



Respecto de los desafíos futuros, Tatiana Leuquén destacó la importancia de dar continuidad a esta iniciativa, valorando la modalidad de trabajo implementada este año y el apoyo permanente de las instituciones de salud: “Este año hicimos una nueva modalidad que creo que fue un poco más efectiva, se alargó un poquito más, pero yo creo que nos permitió también poder trabajar mejor y adquirir conocimientos con más tranquilidad. Agradecer a la Seremi y al Servicio que siempre han estado acompañándonos y facilitándonos también a quienes vienen a exponer a capacitarnos, y que se siga manteniendo esta alianza porque es así como queremos nosotros tener la salud, siempre con quienes están liderando las experiencias desde lo público, para bajarlo a lo comunitario que somos nosotros”.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó: “Queremos felicitar el desarrollo de la sexta versión de la escuela de dirigentes en el área de salud y es importante porque han sido los temas que ellos nos han propuesto y en un trabajo en conjunto con el Servicio de Salud y la Seremi, el que hemos podido desarrollar con apoyo de nuestros profesionales. El desafío ahora que tenemos es que los dirigentes que se han formado y que hoy día han recibido su certificación puedan transmitir esta información a los distintos territorios donde se desarrollan, y de esa manera, realizando un trabajo en conjunto, llegamos a más sectores y sobre todo damos respuesta a las principales necesidades que ellos tienen”.



Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó el compromiso y trabajo desarrollado por la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo, que ha permitido alcanzar la 6ta versión de la Escuela de Dirigentes. “Este proceso, que es una instancia de formación, de capacitación, permite a nuestros dirigentes estar actualizados en las materias del sector, tomar noticias de la normativa que regula precisamente los deberes y derechos de los pacientes, entre otras materias de interés; considerando que nuestros dirigentes son agentes activos de información y de entrega de antecedentes a los demás usuarios de la comunidad. Por lo tanto, reconocido su liderazgo en este rol activo que tienen en las distintas comunidades, al alero, por cierto, de los centros de Atención Primaria de Salud, permite que nuestra comunidad esté cada día más informada, con un adecuado y cabal conocimiento de los aspectos vinculados a su salud”, indicó el gestor de la Red Asistencial.



Así mismo, el director Contreras, enfatizó que la iniciativa de capacitación es una prueba testimonial del esfuerzo por potenciar la participación ciudadana, a la vez de reforzar el vínculo entre la sociedad civil y el sector salud, con el claro objetivo de trabajar mancomunadamente en procesos y mejoras para una mejor atención de los usuarios.



Durante esta versión, las y los participantes asistieron a cinco módulos formativos presenciales, desarrollados entre junio y octubre en dependencias del Oratorio Jacinto Bocco de Punta Arenas. Las temáticas abordadas incluyeron corresponsabilidad en salud y determinantes sociales, arsenal de medicamentos, salud mental y factores protectores, principales enfermedades catastróficas y Garantías Explícitas en Salud (GES). La jornada final estuvo a cargo de profesionales de Fonasa, quienes entregaron información sobre los beneficios, prestaciones y coberturas de salud a las que pueden acceder las personas afiliadas, así como las garantías contempladas en el GES.



Los contenidos fueron definidos de manera conjunta entre los propios dirigentes sociales y equipos técnicos del sector salud, considerando sus intereses, necesidades de información y las principales inquietudes que surgen desde los territorios. De esta forma, la escuela busca entregar conocimientos que puedan ser compartidos posteriormente en las organizaciones sociales, juntas de vecinos y comunidades.



La ceremonia de cierre permitió reconocer el interés, la dedicación y el compromiso de quienes participaron en este proceso formativo, reafirmando la importancia de mantener espacios de aprendizaje y diálogo que favorezcan una relación cercana y colaborativa entre las instituciones y la ciudadanía.



De esta manera, la Escuela de Dirigentes en Salud continúa consolidándose como una experiencia de trabajo conjunto entre el sector salud y la sociedad civil organizada, contribuyendo al fortalecimiento de la participación comunitaria y a la construcción de una salud pública más cercana a las necesidades de las personas en Magallanes.



