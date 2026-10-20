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20 de octubre de 2026

JOSÉ BARRÍA ASUME COMO NUEVO GERENTE DE EPAUSTRAL CON FOCO EN IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE LA REGIÓN

La Empresa Portuaria Austral (EPAustral) presentó oficialmente a su nuevo gerente general, trazando los proyectos de ampliación en Punta Arenas y la oportunidad de captar tráfico marítimo internacional.

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La Empresa Portuaria Austral presentó esta mañana a su nuevo gerente general, José Barría, en una jornada dirigida a los medios de comunicación que contó con la presencia del presidente del directorio, José Miguel Cruz. En su intervención, la nueva autoridad detalló los lineamientos para fortalecer los terminales de la región.

El directivo enfatizó que el objetivo central de su gestión será mejorar la infraestructura y los servicios logísticos de la estatal. Esto busca capitalizar el aumento de buques que navegan por el estrecho de Magallanes como alternativa a las dificultades del canal de Panamá, trabajando en conjunto con el sector público y privado.

En cuanto a obras, confirmó que están en ejecución las licitaciones para la nueva sala de pasajeros y el alargue del Muelle Prat en Punta Arenas, con un plazo estimado de 16 a 18 meses para estar operativos en la temporada 2028. A esto se suma el refuerzo de losas en el Muelle Mardones, intervención que permitirá operar carga mixta con contenedores y graneleros.

Finalmente, Barría apuntó a dinamizar los puertos durante los meses de invierno prestando servicios a la industria pesquera. Asimismo, proyectó la llegada de 160 cruceros y más de 70 mil pasajeros, aclarando que los servicios turísticos y gastronómicos seguirán a cargo del comercio establecido en la ciudad para apoyar la economía local.

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EPAUSTRAL SE CORONÓ CAMPEÓN DE LAS XVII OLIMPIADAS PORTUARIAS REALIZADAS EN PUNTA ARENAS

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