POR PRIMERA VEZ: BLUMAR FINANCIA CERTIFICACIÓN EN INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES DEL LICEO MARÍA BEHETY

​ Con el objetivo de fortalecer la formación técnico-profesional y ampliar las oportunidades de los jóvenes de Magallanes, Blumar financió por primer año un curso de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para 39 estudiantes de cuarto medio de todas las especialidades del Liceo María Behety de Menéndez.



El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, destacó la importancia de la alianza entre la compañía y el establecimiento educacional: “entregar la posibilidad de que los estudiantes accedan a una certificación en sus respectivas especialidades abre nuevas y mejores puertas al mundo laboral, dotándolos de herramientas para el desarrollo de sus futuras profesiones”.



La certificación incluye herramientas clave para el cumplimiento de las normativas sanitarias, productivas y de servicios vigentes. Esta capacitación busca entregar competencias técnicas transversales que permitan a los estudiantes responder a las exigencias de la industria regional, facilitando su transición hacia el ámbito laboral.



Los alumnos que participaron del programa agradecieron la capacitación para su futuro profesional. Maite Ojeda, estudiante de cuarto medio en gastronomía, valoró el curso y el efecto que tendrá en su empleabilidad: “sirve mucho para obtener mayor experiencia. En mi caso, me gustaría seguir en el área de la gastronomía y esta certificación es una gran ayuda que abre muchas puertas”. Asimismo, Belén Opazo, estudiante de cuarto medio en atención del párvulo, valoró el curso, indicando que “es algo innovador y diferente a lo que veo habitualmente en mi especialidad. Sin embargo, es un aprendizaje muy útil, ya que en nuestro trabajo estamos permanentemente en contacto con la alimentación y el cuidado de los niños”.



“En Blumar entendemos que el desarrollo de la comunidad va de la mano con el fortalecimiento del capital humano de la región. Este año dimos un paso muy significativo al extender esta capacitación a todas las especialidades del liceo Maria Behety, convencidos de que entregar estándares de excelencia y calidad a los jóvenes es una forma concreta de apoyar sus proyectos de vida y el desarrollo de su vocación”, señaló el gerente regional de Salmones Blumar, Pablo Solís.



A través de este tipo de alianzas con la educación, Blumar reafirma su compromiso con el desarrollo del capital humano en Magallanes, fortaleciendo la articulación entre las exigencias de los distintos sectores productivos y la formación de las futuras generaciones de la zona austral.





