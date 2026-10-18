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18 de octubre de 2026

DIEZ FAMILIAS FINALIZAN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PUNTA ARENAS

​La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia permitió fortalecer la producción de alimentos saludables a pequeña escala y anunció un aumento de cupos de 10 a 15 familias para su próxima versión.

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Diez familias de Punta Arenas finalizaron el programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria, tras diez meses de trabajo comunitario orientado a promover la producción de alimentos saludables, la autonomía y los hábitos de vida sana.

Durante el proceso, las familias participaron en talleres y mantuvieron un huerto comunitario ubicado en dependencias de la Corporación Metodista Magallanes, entidad ejecutora del programa, que cuenta con asistencia técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). Como parte del cierre, cada familia recibió un mini invernadero para implementar en su hogar.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, destacó el compromiso de las participantes y anunció que la próxima versión ampliará sus cupos de 10 a 15 familias. La autoridad valoró especialmente el aporte de esta iniciativa en una región donde la producción de frutas y hortalizas es limitada.

El programa estuvo dirigido a familias del Programa Familias, perteneciente al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, e incluyó asesorías técnicas, visitas de acompañamiento y talleres a cargo de un trabajador social y un agrónomo. También colaboraron estudiantes y docentes de la Universidad de Magallanes, aportando conocimientos sobre nutrición y alimentación saludable.

Una de las beneficiarias, Claudia Jara, valoró la experiencia y explicó que pudo habilitar en su hogar un espacio para sembrar. En tanto, la directora regional de FOSIS, María Teresa Castañón, relevó el aporte del programa para mejorar la alimentación y fortalecer la autonomía de las familias, en el marco de una iniciativa que busca ampliar su alcance en Punta Arenas.


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