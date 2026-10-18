Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

18 de octubre de 2026

JULIO CAÑAS PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO EN PUNTA ARENAS CON CANCIONES INSPIRADAS EN LA PATAGONIA

Ojo con la Cultura

Julio Cañas

El músico Julio Cañas conversó en el programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones sobre Valora Bosque, su tercer álbum de larga duración, un trabajo de 11 canciones que aborda temas como la búsqueda del sentido de la vida, la depresión, la inmigración y la reconciliación. El artista, que reside hace un año y medio en Punta Arenas, presentará el disco el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, en el espacio cultural Sur Vértice.

Durante la conversación, Cañas explicó que el álbum reúne composiciones de distintas etapas de su trayectoria y que su creación fue posible gracias al apoyo de una comunidad que colaboró económicamente mediante una campaña de financiamiento colectivo. El músico describió el bosque como un símbolo de intimidad, espiritualidad y vulnerabilidad, elementos que atraviesan las canciones del proyecto.

Uno de los vínculos con Magallanes aparece en la canción El viaje, compuesta tras su llegada a la región e inspirada, entre otros elementos, en la figura de Timaukel, de la cosmovisión selk'nam. También destacó Décimas de reconciliación, que cierra el álbum, y Whales, una canción dedicada a las ballenas que incorpora el inglés y que surgió, en parte, de su experiencia compartiendo música con visitantes extranjeros en la zona.

En Ojo con la Cultura, el artista también recordó su participación en el Festival Folclórico en la Patagonia, experiencia que valoró por la acogida del público magallánico y el encuentro con músicos de distintos lugares. Además, compartió su impresión sobre Punta Arenas, ciudad que describió como tranquila, con una identidad marcada por su historia, la vida en condiciones climáticas exigentes y una fuerte presencia de la música.

El concierto de Julio Cañas se realizará el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, en Sur Vértice, ubicado en calle Chiloé. Según explicó en el programa, las entradas en preventa tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse a través de su cuenta de Instagram, Julio Cañas Música, o buscando el evento en Ecopass. La disponibilidad de entradas en el lugar dependerá de que no se agoten previamente.



Medio Mayor del Jardín Infantil Colores del Viento premiado por asistencia y matrícula

JUNJI RECONOCE A JARDÍN INFANTIL DE PUNTA ARENAS POR SUS ÍNDICES DE ASISTENCIA Y MATRÍCULA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

JUN​​AEB ATIENDE A 56 ESTUDIANTES EN OPERATIVO OFTALMOLÓGICO EN PUERTO WILLIAMS

Leer Más

El operativo permitió indicar lentes ópticos a 43 estudiantes de Cabo de Hornos y entregar otras ayudas técnicas para necesidades visuales específicas, con una inversión proyectada de $2,3 millones.

El operativo permitió indicar lentes ópticos a 43 estudiantes de Cabo de Hornos y entregar otras ayudas técnicas para necesidades visuales específicas, con una inversión proyectada de $2,3 millones.

PHOTO-2026-10-15-17-16-39
nuestrospodcast
mosaicos cerro de la cruz

MOSAICOS DEL CERRO DE LA CRUZ RETRATAN LA HISTORIA DE MAGALLANES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
Julio Cañas

JULIO CAÑAS PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO EN PUNTA ARENAS CON CANCIONES INSPIRADAS EN LA PATAGONIA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
dotación antártica

EJÉRCITO DESPIDE A LA DOTACIÓN ANTÁRTICA N.º 79 QUE OPERARÁ EN 2027

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Silvana Jaramillo

SILVANA JARAMILLO ASUME COMO SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA CORMUPA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.