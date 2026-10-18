JULIO CAÑAS PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO EN PUNTA ARENAS CON CANCIONES INSPIRADAS EN LA PATAGONIA

El músico Julio Cañas conversó en el programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones sobre Valora Bosque, su tercer álbum de larga duración, un trabajo de 11 canciones que aborda temas como la búsqueda del sentido de la vida, la depresión, la inmigración y la reconciliación. El artista, que reside hace un año y medio en Punta Arenas, presentará el disco el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, en el espacio cultural Sur Vértice.

Durante la conversación, Cañas explicó que el álbum reúne composiciones de distintas etapas de su trayectoria y que su creación fue posible gracias al apoyo de una comunidad que colaboró económicamente mediante una campaña de financiamiento colectivo. El músico describió el bosque como un símbolo de intimidad, espiritualidad y vulnerabilidad, elementos que atraviesan las canciones del proyecto.

Uno de los vínculos con Magallanes aparece en la canción El viaje, compuesta tras su llegada a la región e inspirada, entre otros elementos, en la figura de Timaukel, de la cosmovisión selk'nam. También destacó Décimas de reconciliación, que cierra el álbum, y Whales, una canción dedicada a las ballenas que incorpora el inglés y que surgió, en parte, de su experiencia compartiendo música con visitantes extranjeros en la zona.

En Ojo con la Cultura, el artista también recordó su participación en el Festival Folclórico en la Patagonia, experiencia que valoró por la acogida del público magallánico y el encuentro con músicos de distintos lugares. Además, compartió su impresión sobre Punta Arenas, ciudad que describió como tranquila, con una identidad marcada por su historia, la vida en condiciones climáticas exigentes y una fuerte presencia de la música.

El concierto de Julio Cañas se realizará el sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas, en Sur Vértice, ubicado en calle Chiloé. Según explicó en el programa, las entradas en preventa tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse a través de su cuenta de Instagram, Julio Cañas Música, o buscando el evento en Ecopass. La disponibilidad de entradas en el lugar dependerá de que no se agoten previamente.





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