Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Banner Polar
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
banner casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Polar

17 de octubre de 2026

ESTUDIO ALERTA SOBRE VIOLENCIA Y PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERIODISMO CHILENO

​Una investigación del Colegio de Periodistas de Chile y Diversity Development Consulting identificó hostigamiento laboral, violencia de género, agresiones y desconfianza en los mecanismos de denuncia. El estudio consideró una encuesta nacional a 258 periodistas y entrevistas y grupos focales con otras 41 personas.

ESTUDIO

El Primer Estudio Nacional de Evaluación de Violencia y Riesgos Psicosociales en el Periodismo Chileno fue presentado el jueves 15 de octubre en el Café Literario de Ñuñoa. La investigación, dirigida por Carla Rojas Neculhual, académica de la Universidad de Chile, analizó las condiciones que afectan el ejercicio de la profesión.

Entre los principales resultados, el 66% de las personas encuestadas reportó exclusión de reuniones o espacios de decisión y el 61% señaló obstáculos para acceder a información necesaria para su trabajo. Además, el 45% identificó experiencias de humillación o ridiculización y cerca del 60% declaró enfrentar tareas o plazos imposibles de cumplir.

El estudio también detectó situaciones de violencia de género y agresiones de terceros. Un 21% afirmó haber presenciado casos de acoso sexual, mientras que el 32% reportó agresiones verbales provenientes de terceros. A esto se suma la desconfianza en los mecanismos de denuncia: el 37% manifestó dudas sobre la atención oportuna de sus denuncias y el 35% cuestionó la confidencialidad de los procedimientos.

La investigación advierte, además, sobre la inestabilidad contractual, los bajos salarios, la sobrecarga laboral y las jornadas extensas. La presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, planteó la necesidad de fortalecer la prevención, asegurar mecanismos de denuncia confiables y avanzar hacia condiciones laborales dignas y medidas de protección frente a la violencia institucional, laboral y de género.


1era Respuesta Cabo de Hornos

CABO DE HORNOS: CARTERA DE LA MUJER FORTALECE LA PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Banner Polar

JUNJI MAGALLANES DESTACA LA CAMPAÑA DEL JUGUETE COMO UN “MILAGRO NAVIDEÑO”

Leer Más

La directora regional subrogante de la institución valoró el aporte de esta iniciativa para niñas y niños de primera infancia. La campaña, organizada por Polar Comunicaciones, cumple 38 años y comenzó su convocatoria para la Navidad de 2026.

La directora regional subrogante de la institución valoró el aporte de esta iniciativa para niñas y niños de primera infancia. La campaña, organizada por Polar Comunicaciones, cumple 38 años y comenzó su convocatoria para la Navidad de 2026.

Campaña del Juguete 2026 (9)
nuestrospodcast
ESTUDIO

ESTUDIO ALERTA SOBRE VIOLENCIA Y PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERIODISMO CHILENO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
banner casino
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
YOPPERN NUEVO 336x336
ESTUDIO

ESTUDIO ALERTA SOBRE VIOLENCIA Y PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERIODISMO CHILENO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
influencerPEM

INFLUENCER MAGALLÁNICO Y SEREMI DE BIENES NACIONALES LLEVAN A REEL LAS CURIOSIDADES DEL PARQUE DEL ESTRECHO

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
Banner Polar
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
banner casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
comiteregionaljusticia

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA ACTUALIZA PLAN DE ACCIÓN EN APOYO A LA REINSERCIÓN JUVENIL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.