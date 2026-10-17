ESTUDIO ALERTA SOBRE VIOLENCIA Y PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERIODISMO CHILENO

El Primer Estudio Nacional de Evaluación de Violencia y Riesgos Psicosociales en el Periodismo Chileno fue presentado el jueves 15 de octubre en el Café Literario de Ñuñoa. La investigación, dirigida por Carla Rojas Neculhual, académica de la Universidad de Chile, analizó las condiciones que afectan el ejercicio de la profesión.

Entre los principales resultados, el 66% de las personas encuestadas reportó exclusión de reuniones o espacios de decisión y el 61% señaló obstáculos para acceder a información necesaria para su trabajo. Además, el 45% identificó experiencias de humillación o ridiculización y cerca del 60% declaró enfrentar tareas o plazos imposibles de cumplir.

El estudio también detectó situaciones de violencia de género y agresiones de terceros. Un 21% afirmó haber presenciado casos de acoso sexual, mientras que el 32% reportó agresiones verbales provenientes de terceros. A esto se suma la desconfianza en los mecanismos de denuncia: el 37% manifestó dudas sobre la atención oportuna de sus denuncias y el 35% cuestionó la confidencialidad de los procedimientos.

La investigación advierte, además, sobre la inestabilidad contractual, los bajos salarios, la sobrecarga laboral y las jornadas extensas. La presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda, planteó la necesidad de fortalecer la prevención, asegurar mecanismos de denuncia confiables y avanzar hacia condiciones laborales dignas y medidas de protección frente a la violencia institucional, laboral y de género.

​

