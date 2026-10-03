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3 de octubre de 2026

ESTUDIO REVELA RUTAS DE MIGRACIÓN DE ELEFANTES MARINOS EN EL MAR PATAGÓNICO

​Monitoreo satelital realizado en Tierra del Fuego permitió identificar zonas de alimentación y corredores utilizados por esta especie en aguas del sur de Chile.

Elefantes

Un estudio de monitoreo satelital realizado en el extremo sur de Chile permitió identificar las rutas de desplazamiento de elefantes marinos del sur (Mirounga leonina) y el uso que hacen de fiordos, canales y zonas profundas del océano Pacífico como áreas de alimentación. La investigación también identificó al Estrecho de Magallanes y el Paso Drake como corredores utilizados durante sus desplazamientos.

El trabajo se desarrolló entre 2010 y 2016 en Bahía Jackson, en el sector costero del Parque Karukinka y el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Seno Almirantazgo, en la porción chilena de la isla de Tierra del Fuego. Con autorización de Sernapesca, investigadores instalaron transmisores satelitales en ocho machos juveniles durante sus períodos de muda.

Cuatro de los dispositivos entregaron información durante casi un año. Los registros mostraron que uno de los individuos realizó desplazamientos superiores a los 16 mil kilómetros y utilizó distintos ecosistemas marinos como zonas de alimentación, incluyendo algunos sectores ubicados fuera de áreas protegidas de Chile.

La investigación constituye el primer informe detallado sobre las trayectorias migratorias de elefantes marinos del sur que parten desde el Estrecho de Magallanes. El estudio fue publicado en mayo de 2026 en la revista científica Aquatic Mammals y contó con la participación de WCS Chile, WCS Argentina, el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad de Magallanes, la Universidad de California, Davis, y la Fundación Félix de Azara.

En la colonia ubicada en Bahía Jackson se ha registrado un aumento sostenido de individuos desde los primeros nacimientos observados a comienzos de la década de 2000. Durante la temporada 2024-2025 se contabilizaron 240 elefantes marinos y 37 crías, la cifra más alta registrada para este grupo. Los investigadores plantean que estos antecedentes podrían estar relacionados con una recolonización de hábitats históricos de la especie.


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