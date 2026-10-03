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3 de octubre de 2026

PUNTA ARENAS MANTIENE ALERTA ROJA POR DESBORDE MIENTRAS BAJA EL CAUDAL DEL RÍO LAS MINAS

El caudal descendió de 3,2 a 1,3 metros cúbicos por segundo durante la madrugada. Para este sábado se pronostican nuevas lluvias y chubascos en la capital regional.

EM 12

El caudal del río Las Minas registró una disminución durante la madrugada en Punta Arenas, pasando de 3,2 a 1,3 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con el reporte municipal difundido durante la emergencia por lluvias y deshielos. La situación presenta una evolución favorable respecto de las horas anteriores, aunque se mantiene vigente la alerta roja por desborde para la comuna.

Durante la emergencia, los equipos municipales realizaron labores de monitoreo en distintos puntos de la ciudad y sectores cercanos, incluyendo el río Las Minas, el estero Llau Llau, Leñadura, Tres Brazos y San Juan. Además, el municipio informó que mantenía tres albergues habilitados y el área de salud activa ante eventuales emergencias. Las precipitaciones acumuladas habían superado los 27 milímetros.

Para este sábado, el pronóstico del Centro Meteorológico Regional Austral contempla lluvia y chubascos de agua en Punta Arenas, con temperaturas máximas entre los 7 y 9 °C. También se esperan vientos de intensidad débil a normal en términos generales, con rachas máximas de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Pese a la disminución del caudal, la alerta roja por desborde continúa vigente para Punta Arenas, al igual que la alerta temprana preventiva por evento meteorológico para las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza. Se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número municipal 800 800 134.

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