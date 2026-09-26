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26 de septiembre de 2026

ALCALDE RADONICH PIDE REVISAR TRASLADO DE IMPUTADO POR SICARIATO A PUNTA ARENAS

​La autoridad comunal ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar que se reevalúe el traslado de Ronald Quiñones Quintero, actualmente en prisión preventiva y vinculado a una investigación por homicidios por encargo y crimen organizado.

Foto Alcalde Radonich

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, realizar las gestiones necesarias para revisar el traslado de Ronald Quiñones Quintero desde el Complejo Penitenciario de Rancagua hasta la cárcel de Punta Arenas. El imputado se encuentra en prisión preventiva y está vinculado a una investigación por homicidios por encargo y crimen organizado en el Gran Concepción.

A través de un oficio, el jefe comunal manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad del recinto penitenciario de la capital regional ante la eventual llegada del interno. Según expone el documento, Quiñones permanece bajo un régimen de máxima seguridad en Rancagua y Gendarmería habría advertido que el establecimiento penitenciario de Punta Arenas no cuenta con dependencias de esa categoría.

Radonich sostuvo que el eventual traslado genera dudas respecto de las condiciones de seguridad disponibles en el recinto local. “No parece razonable trasladar a Punta Arenas a un imputado que actualmente requiere condiciones de máxima seguridad cuando nuestro recinto penitenciario no cuenta con instalaciones de esas características”, afirmó.

La situación también fue cuestionada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien señaló que la decisión judicial debe considerar los informes técnicos de Gendarmería y la segmentación de internos de mayor riesgo. El secretario de Estado sostuvo que la medida podría afectar la seguridad penitenciaria.

En su oficio, la Municipalidad de Punta Arenas solicita que cualquier eventual traslado de una persona de alta peligrosidad sea precedido por una evaluación técnica integral que determine si el establecimiento de destino cuenta con las condiciones penitenciarias y de seguridad necesarias. Radonich señaló que continuará realizando gestiones ante el Ejecutivo y que, de ser necesario, solicitará una reunión con el ministro de Justicia para abordar la situación.


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MINISTRO ARRAU ALERTA RIESGO PENITENCIARIO POR TRASLADO DE SICARIO ECUATORIANO A PUNTA ARENAS

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