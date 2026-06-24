Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

24 de junio de 2026

ALCALDE RADONICH ADELANTÓ LAS INVERNADAS 2026 Y LLAMÓ A FORTALECER LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUNTA ARENAS

​Patagonia On Tour

claudio radonich

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, adelantó las principales actividades de las Invernadas 2026 y abordó los desafíos turísticos de la capital regional en una nueva edición de Patagonia On Tour, emitido por Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó la segunda versión del Patagonia Light Festival, que incorporará nuevas intervenciones lumínicas y la peatonalización de calle Bories, entre Maipú y la Plaza de Armas. La iniciativa busca convertir el centro de la ciudad en un boulevard durante las tardes y noches, invitando también al comercio a extender sus horarios y participar activamente de la programación.

Radonich informó que el Chapuzón del Estrecho cuenta con 7.000 personas inscritas y que cerca del 60% proviene de fuera de Punta Arenas. El alcalde afirmó que este tipo de actividades busca dinamizar el turismo durante una temporada tradicionalmente más baja, generando movimiento para hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, transporte y comercio local.

El jefe comunal también adelantó la presentación de Los Bunkers y la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno, que contará con una mayor participación de murgas, carros alegóricos y comparsas. Según estimó durante la entrevista, el conjunto de actividades podría movilizar a más de 150.000 asistentes durante las distintas jornadas.

En Patagonia On Tour, Radonich sostuvo que Punta Arenas debe consolidarse como un destino familiar de vacaciones de invierno, complementario a Torres del Paine, Puerto Natales, Tierra del Fuego, Puerto Williams y la Antártica. En ese contexto, planteó que se requiere una mayor promoción de la ciudad por parte de Sernatur y una articulación más decidida entre el sector público y los empresarios turísticos.

El alcalde también expresó su preocupación por las limitaciones del aeropuerto y la infraestructura portuaria. A su juicio, Punta Arenas necesita un terminal aéreo más confortable y preparado para pasajeros antárticos, además de un puerto competitivo que permita recibir más cruceros y fortalecer la posición de Chile como puerta de entrada al continente blanco.

Radonich recalcó que el turismo es una herramienta fundamental para generar empleo, atraer inversiones y permitir que las nuevas generaciones puedan permanecer o regresar a Magallanes. La autoridad afirmó que el desarrollo turístico no beneficia únicamente a hoteles y restaurantes, sino que activa una extensa cadena de servicios y proveedores locales.


Biblioteca-de-Archivos-de-Magallanes

ALCALDE RADONICH PROPONE QUE NUEVA BIBLIOTECA REGIONAL LLEVE EL NOMBRE DE MATEO MARTINIC

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Leer Más

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA DE CIUDADANA ECUATORIANA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CARTELERA DE PIANO (1)

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE LA DESTACADA PIANISTA ALEMANA BEATRICE BERTHOLD

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Barbara 4

BÁRBARA HERNÁNDEZ RECIBIRÁ EL RECONOCIMIENTO ESPÍRITU ANTÁRTICO 2026 EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Jorge Pérez Velásquez

FALLECE HISTÓRICO GUARDAPARQUES DE CONAF Y EX ADMINISTRADOR DEL PARQUE NACIONAL BERNARDO O'HIGGINS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250