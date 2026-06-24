ALCALDE RADONICH ADELANTÓ LAS INVERNADAS 2026 Y LLAMÓ A FORTALECER LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, adelantó las principales actividades de las Invernadas 2026 y abordó los desafíos turísticos de la capital regional en una nueva edición de Patagonia On Tour, emitido por Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó la segunda versión del Patagonia Light Festival, que incorporará nuevas intervenciones lumínicas y la peatonalización de calle Bories, entre Maipú y la Plaza de Armas. La iniciativa busca convertir el centro de la ciudad en un boulevard durante las tardes y noches, invitando también al comercio a extender sus horarios y participar activamente de la programación.

Radonich informó que el Chapuzón del Estrecho cuenta con 7.000 personas inscritas y que cerca del 60% proviene de fuera de Punta Arenas. El alcalde afirmó que este tipo de actividades busca dinamizar el turismo durante una temporada tradicionalmente más baja, generando movimiento para hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, transporte y comercio local.

El jefe comunal también adelantó la presentación de Los Bunkers y la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno, que contará con una mayor participación de murgas, carros alegóricos y comparsas. Según estimó durante la entrevista, el conjunto de actividades podría movilizar a más de 150.000 asistentes durante las distintas jornadas.

En Patagonia On Tour, Radonich sostuvo que Punta Arenas debe consolidarse como un destino familiar de vacaciones de invierno, complementario a Torres del Paine, Puerto Natales, Tierra del Fuego, Puerto Williams y la Antártica. En ese contexto, planteó que se requiere una mayor promoción de la ciudad por parte de Sernatur y una articulación más decidida entre el sector público y los empresarios turísticos.

El alcalde también expresó su preocupación por las limitaciones del aeropuerto y la infraestructura portuaria. A su juicio, Punta Arenas necesita un terminal aéreo más confortable y preparado para pasajeros antárticos, además de un puerto competitivo que permita recibir más cruceros y fortalecer la posición de Chile como puerta de entrada al continente blanco.

Radonich recalcó que el turismo es una herramienta fundamental para generar empleo, atraer inversiones y permitir que las nuevas generaciones puedan permanecer o regresar a Magallanes. La autoridad afirmó que el desarrollo turístico no beneficia únicamente a hoteles y restaurantes, sino que activa una extensa cadena de servicios y proveedores locales.



