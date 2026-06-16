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16 de junio de 2026

ALCALDE DESTACA DESPLIEGUE MUNICIPAL TRAS SISTEMA FRONTAL Y CONFIRMA A LOS BUNKERS PARA EL CARNAVAL DE INVIERNO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

alcaldepuntaarenas

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, realizó un balance del intenso trabajo desplegado por el municipio tras el reciente sistema frontal que afectó a la comuna y que dejó lluvias, nieve, escarcha y hielo, generando complicaciones principalmente en sectores periurbanos.

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos días obligaron a un amplio despliegue de maquinaria y personal municipal para enfrentar emergencias relacionadas con el estado de los caminos y el escurrimiento de aguas.

“En el mejor de los casos, hablamos de 181 kilómetros sobre más de 900 kilómetros que tiene la ciudad, por tanto, no vamos a todas las calles”, señaló Radonich al referirse a las labores de aplicación de sal y despeje de vías, enfatizando que la prioridad se concentra en las arterias principales y recorridos del transporte público.

El alcalde detalló que la complejidad del fenómeno estuvo marcada por la combinación de lluvias intensas, nevadas y posteriores deshielos. “El día jueves llovió más de 38 milímetros en Punta Arenas, que es una cantidad que no estamos acostumbrados”, indicó, agregando que las precipitaciones se registraron de manera desigual en distintos sectores de la comuna.

Según explicó, el cambio climático ha obligado a replantear las estrategias de respuesta ante eventos meteorológicos extremos. “Estamos trabajando con el cambio climático en dos temas: la adaptabilidad y las medidas de resguardo”, sostuvo, agregando que actualmente las ciudades enfrentan fenómenos más intensos y concentrados en períodos más breves.

La autoridad también manifestó su preocupación por intervenciones realizadas por particulares que han modificado cauces naturales de agua, situación que —según afirmó— ha contribuido a generar anegamientos en algunos sectores. En ese contexto, señaló que el municipio ha solicitado la intervención de organismos competentes para fiscalizar dichas situaciones.

Consultado por el requerimiento de remoción presentado ante el Tribunal Calificador de Elecciones, Radonich aseguró enfrentar el proceso con tranquilidad. “Es un tema político”, afirmó, agregando que continuará concentrado en la gestión comunal y en las tareas para las cuales fue elegido por la ciudadanía.

En materia educacional, el jefe comunal reiteró sus críticas al proceso de desmunicipalización y al funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). A su juicio, la discusión se ha centrado en aspectos administrativos y financieros, dejando de lado el principal objetivo del sistema.

“Siempre mi tema fue ese: que los niños pasen de primero a segundo sabiendo leer y escribir”, expresó. Asimismo, cuestionó que el debate sobre la reforma educativa no se enfoque suficientemente en los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza.

Finalmente, Radonich entregó detalles de las actividades que formarán parte de las Invernadas 2026, destacando la confirmación de Los Bunkers como espectáculo principal de las celebraciones.

“Cumplimos 30 años con el Carnaval de Invierno”, recordó, explicando que este año el concierto masivo se realizará en una jornada distinta al tradicional desfile para potenciar ambas actividades de manera independiente.

Además del esperado recital, la programación contempla el Festival de la Luz, el Chapuzón del Estrecho, la Expo Indígena, actividades para adultos mayores, conciertos gratuitos y una serie de eventos culturales orientados a residentes y visitantes durante las vacaciones de invierno.

“Lo que buscamos siempre con estas actividades es que lleguen muchos turistas a Magallanes durante estas dos semanas, para que a los colectivos, los taxistas, cafeterías, locales comerciales, hoteles y hostales les vaya muy bien en una temporada donde no llegan tantos turistas”, concluyó el alcalde.



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