MUNICIPIO COMPLETA ENTREGA DE $120 MILLONES AL CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas concretó este miércoles 23 de septiembre la entrega de $40 millones al Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, completando así los $120 millones comprometidos por el Concejo Municipal para apoyar la operatividad de la institución durante 2026.

El aporte forma parte del respaldo permanente que entrega el municipio a instituciones de emergencia de la comuna, considerando el rol que Bomberos cumple en materia de seguridad, prevención y respuesta ante distintos tipos de incidentes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que estos recursos permiten contribuir a enfrentar el aumento de los costos que debe asumir la institución, particularmente en materia de combustible. "Son fondos fundamentales para poder apoyar a los bomberos. Hemos visto cómo ha subido, por ejemplo, la bencina. Uno podría pensar que los carros bomba no circulan tanto, pero cuando están trabajando permanecen con el motor encendido y, por lo tanto, tienen un importante consumo de combustible", explicó.

El jefe comunal agregó que el municipio no solo está completando los $120 millones correspondientes al aporte aprobado para este año, sino que además el Concejo Municipal aprobó de manera unánime otros $55 millones, que serán entregados durante las próximas semanas, una vez cumplidos los procesos de rendición correspondientes. "Con estos $55 millones adicionales, vamos a completar un aporte de $175 millones durante 2026. Son recursos muy importantes, porque Bomberos ha tenido que enfrentar con fondos propios el fuerte aumento de sus gastos. Lo que buscamos es que estén preocupados de lo que corresponde y no de juntar recursos para cumplir con una labor que realizan de manera tan profesional", señaló Radonich.

El alcalde destacó además que el trabajo de Bomberos va mucho más allá de la atención de incendios, participando también en emergencias por fugas de gas, accidentes de tránsito y otros incidentes.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas, agradeció el respaldo municipal y explicó que los recursos permiten sostener parte de las operaciones de la institución. "Se cumple esta segunda etapa de entrega de $40 millones, con lo que completamos los $120 millones y, posteriormente, recibiremos otros $55 millones. Agradecemos al alcalde y a los concejales, porque gracias a este aporte podemos contar con los recursos suficientes para las operaciones del Cuerpo de Bomberos y el cuidado de la ciudad", señaló.

Cárdenas detalló que los recursos están destinados principalmente a gastos operacionales, entre ellos combustible y el personal rentado de la institución. En este sentido, indicó que solo por el alza del combustible se proyecta un gasto anual aproximadamente $20 millones superior al registrado durante 2025. "Este aumento lo hemos tenido que cubrir con fondos propios, pero contamos con el apoyo de la Municipalidad. Estos recursos son importantes para poder mantener nuestra operación y responder a las distintas emergencias que se presentan en la ciudad", agregó.