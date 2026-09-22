SUBDERE INFORMA QUE PRESUPUESTO DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS PARA MAGALLANES SUPERA LOS $36 MIL MILLONES DURANTE 2026

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) de Magallanes, Javier Labrín, realizó un balance de la gestión desarrollada durante 2026, abordando la ejecución del Plan de Zonas Extremas, las transferencias a municipios, iniciativas para Puerto Natales, fondos de tenencia responsable de mascotas y el denominado royalty minero.

Uno de los principales puntos expuestos fue el Plan de Zonas Extremas, que según detalló Labrín alcanzó durante este año un presupuesto regional de $36 mil millones y fracción, frente a los aproximadamente $17 mil millones registrados durante 2025. La autoridad señaló que Magallanes recibió el 56% de los recursos nacionales correspondientes al presupuesto 2026 de este plan y explicó que se concretó una primera distribución de $25 mil millones, a la que se sumó una nueva transferencia de $11 mil millones y fracción, solicitada por el Gobierno Regional de acuerdo con su capacidad de ejecución y actualmente en proceso administrativo. Estos recursos permitirán avanzar en proyectos como el Archivo y Biblioteca Regional, la infraestructura multipropósito de Puerto Williams y la Ruta Vicuña-Yendegaia en Tierra del Fuego, mientras también se analizan nuevas iniciativas, entre ellas los estudios y prefactibilidades asociados a una futura Escuela de Formación de Carabineros en la región.

En materia municipal, Labrín informó que Subdere destinó recursos para apoyar a la Municipalidad de Puerto Natales en la reparación de baches, además de avanzar en acciones vinculadas a la gestión integral de residuos. En este último ámbito, destacó el apoyo para habilitar el Centro Integral de Gestión de Residuos de la comuna, incluyendo obras de mitigación y un cierre perimetral para las piscinas existentes, junto con un convenio entre Subdere, la Municipalidad de Natales y la Universidad de La Frontera para elaborar, durante 12 meses y mediante cinco etapas, un Plan Integral de Gestión de Residuos que considere visitas a terreno, audiencias públicas, educación ambiental, reciclaje y aplicación de la legislación vigente. Asimismo, recordó que se encuentra abierta hasta el 29 de septiembre la convocatoria nacional de fondos concursables para organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la tenencia responsable de animales de compañía, con líneas destinadas a esterilización, educación, atención, rescate y adiestramiento.

Durante la entrevista, el jefe regional de Subdere también abordó la capacitación de funcionarios municipales y concejales, destacando un diplomado en gestión pública y finanzas municipales adjudicado a la Universidad Santo Tomás a través de la Asociación de Municipalidades de Magallanes. A ello se sumó el balance de los recursos provenientes del royalty minero, específicamente del Fondo de Equidad Territorial, mediante el cual las nueve comunas de la región reciben transferencias que durante 2026 alcanzaron en conjunto aproximadamente $2.700 millones, recursos que, de acuerdo con Labrín, permiten a los municipios disponer de mayor flexibilidad para abordar necesidades e iniciativas locales.







“El plan de zonas extremas, el presupuesto del plan de zonas extremas para la región de Magallanes del 2026 ascendió a 36000 millones y fracción, considerando como antecedente que en el año 2025 el presupuesto del del p c a nivel regional fue de 17000 millones”, señaló Javier Labrín durante la conversación en Radio Polar.



La autoridad también valoró la modalidad de distribución presupuestaria implementada durante este año, señalando que la experiencia permitirá mejorar la planificación de las transferencias en los próximos períodos, considerando que durante 2026 la actual administración debió enfrentar los primeros meses del año con procesos presupuestarios ya iniciados y realizar un diagnóstico de las arcas fiscales. Según explicó, contar desde el inicio del próximo ejercicio con un presupuesto en elaboración y con un diagnóstico previamente desarrollado debería facilitar una ejecución más oportuna de los recursos.





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