SECREDUC LANZA SEGUNDA VERSIÓN DE "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA"

En la Escuela Bernardo O'Higgins de Punta Arenas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó el lanzamiento de la segunda versión de "Cruzando fronteras, escribiendo mi historia", iniciativa desarrollada en el marco del plan Chile Aprende y Avanza.

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La propuesta busca que estudiantes extranjeros de 5° básico a 4° medio, de establecimientos públicos y particulares subvencionados de la región, puedan compartir mediante la escritura sus experiencias de migración, recuerdos, aprendizajes y procesos de integración a sus comunidades educativas.

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Durante la jornada se recordó la primera versión, realizada en 2025, que contó con la participación de 26 estudiantes y permitió dar vida a la publicación "Historias migrantes desde el fin del mundo" y a la canción "Migrantes". También participaron Javierlys Parra, reconocida en la versión anterior, y Shanday Singh, ambas estudiantes de la Escuela Bernardo O'Higgins.

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"Queremos que nuestros estudiantes tengan espacios para contar sus propias historias, compartir sus experiencias y también permitir que sus comunidades conozcan las distintas realidades que conviven en nuestras escuelas. Cada relato nos ayuda a construir comunidades educativas más inclusivas y respetuosas de la diversidad", señaló el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz.

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En esta segunda versión, cada participante podrá presentar un relato autobiográfico original de hasta 500 palabras, en formato de narración, carta, diario de vida u otra modalidad.

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Los trabajos podrán enviarse hasta el viernes 2 de octubre al correo [email protected] . Los resultados se publicarán el 19 de octubre y la ceremonia de reconocimiento se realizará el 28 de octubre.

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La Seremi de Educación invitó a las comunidades educativas a motivar la participación de sus estudiantes y a valorar sus historias como parte de la diversidad cultural presente en la región.