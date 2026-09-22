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22 de septiembre de 2026

SECREDUC LANZA SEGUNDA VERSIÓN DE "CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA"

​La iniciativa invita a estudiantes extranjeros de 5° básico a 4° medio de la región a compartir sus experiencias de migración e integración a través de relatos autobiográficos.

Foto 6 hito lanzamiento(1)
En la Escuela Bernardo O'Higgins de Punta Arenas, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó el lanzamiento de la segunda versión de "Cruzando fronteras, escribiendo mi historia", iniciativa desarrollada en el marco del plan Chile Aprende y Avanza.

La propuesta busca que estudiantes extranjeros de 5° básico a 4° medio, de establecimientos públicos y particulares subvencionados de la región, puedan compartir mediante la escritura sus experiencias de migración, recuerdos, aprendizajes y procesos de integración a sus comunidades educativas.

Durante la jornada se recordó la primera versión, realizada en 2025, que contó con la participación de 26 estudiantes y permitió dar vida a la publicación "Historias migrantes desde el fin del mundo" y a la canción "Migrantes". También participaron Javierlys Parra, reconocida en la versión anterior, y Shanday Singh, ambas estudiantes de la Escuela Bernardo O'Higgins.

"Queremos que nuestros estudiantes tengan espacios para contar sus propias historias, compartir sus experiencias y también permitir que sus comunidades conozcan las distintas realidades que conviven en nuestras escuelas. Cada relato nos ayuda a construir comunidades educativas más inclusivas y respetuosas de la diversidad", señaló el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz.

En esta segunda versión, cada participante podrá presentar un relato autobiográfico original de hasta 500 palabras, en formato de narración, carta, diario de vida u otra modalidad.

Los trabajos podrán enviarse hasta el viernes 2 de octubre al correo [email protected]. Los resultados se publicarán el 19 de octubre y la ceremonia de reconocimiento se realizará el 28 de octubre.

La Seremi de Educación invitó a las comunidades educativas a motivar la participación de sus estudiantes y a valorar sus historias como parte de la diversidad cultural presente en la región.
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