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19 de septiembre de 2026

GABO, EL “DOGBINERO” QUE SE CONVIRTIÓ EN COMPAÑERO DE UNA COMISARÍA

El cachorro era el último de su camada que esperaba ser adoptado hasta que un subteniente de Carabineros decidió convertirlo en su compañero.

Gabo

Gabo es un cachorro que encontró un hogar junto a un subteniente de Carabineros de Chile, quien decidió adoptarlo cuando era el último de su camada que esperaba encontrar una familia.

Desde entonces, el pequeño perro se convirtió en un compañero habitual del funcionario y comenzó a formar parte de la vida cotidiana en la comisaría. Su presencia también le ha permitido ganarse el cariño de quienes comparten con él durante las jornadas de trabajo.

Conocido como “Dogbinero”, Gabo ha llamado la atención por su particular historia y por la cercanía que mantiene con los funcionarios. Su llegada transformó una espera por encontrar un hogar en una nueva vida junto a su compañero de cuatro patas.

La historia de Gabo se ha difundido en redes sociales, donde su imagen como integrante de una comisaría ha generado comentarios y muestras de cariño hacia el cachorro.


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