“PREVENIR O LAMENTAR”: SENDA MAGALLANES ENTREGA RECOMENDACIONES PARA UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de Senda Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, abordó el despliegue preventivo que desarrolla el servicio con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, poniendo especial énfasis en la prevención de siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

La autoridad explicó que durante estas fechas Senda refuerza su trabajo preventivo junto a la comunidad y otros organismos, con un llamado a planificar los desplazamientos y adoptar decisiones responsables antes de participar en actividades de celebración.

“Queremos que las familias, la comunidad puedan disfrutar de estas fiestas patrias tomando decisiones que sean responsables, que queremos tener un balance positivo de este fin de semana largo”, señaló Arancibia, quien agregó que el objetivo es prevenir situaciones de riesgo antes de que puedan generar consecuencias mayores.

En relación con la campaña preventiva de este año, la directora regional destacó que uno de los principales focos está puesto en la conducción y en la incompatibilidad entre el consumo de sustancias y la responsabilidad de manejar un vehículo.

“El consumo de alcohol o cualquier otro tipo de drogas es incompatible con la conducción y por eso también vamos a estar apoyando la labor fiscalizadora de carabineros durante todo este fin de semana”, afirmó.

Entre las recomendaciones entregadas, mencionó la importancia de designar previamente a un conductor que no consuma alcohol ni otras sustancias o, alternativamente, utilizar medios de transporte como taxis o aplicaciones de transporte para regresar de manera segura.

Arancibia también recalcó que el riesgo no se limita al consumo de alcohol, ya que distintas sustancias pueden alterar las capacidades necesarias para conducir. “Cualquier tipo de sustancia puede alterar la capacidad de reacción que tenga una persona, la percepción del entorno”, sostuvo, enfatizando que frente a la conducción el consumo debe ser cero.

En ese contexto, la directora regional hizo además una precisión respecto del concepto de siniestro vial cuando existe consumo de alcohol o drogas. “Cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol o de otras drogas y existe un siniestro vial, no estamos hablando de un accidente”, indicó, explicando que se trata de situaciones en las que existen acciones preventivas que pueden adoptarse y que, además, conducir bajo esos efectos constituye una infracción a la normativa de tránsito.



Corresponsabilidad y cuidado de niños, niñas y adolescentes



Durante la entrevista, la directora regional de Senda Magallanes también abordó el rol de las familias y de los adultos responsables durante las celebraciones, especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes.

Arancibia planteó que la prevención requiere de una mirada de corresponsabilidad, donde padres, madres, cuidadores y la comunidad en general contribuyan a generar espacios seguros para los menores de edad.

“El llamado aquí es a la corresponsabilidad y partimos de los entornos contextos más cercanos de aquellas personas que son padres, madres, cuidadores”, explicó.

Asimismo, recordó que la venta de alcohol está prohibida para menores de edad y destacó la importancia de que los adultos asuman un papel activo en el cuidado de niños y adolescentes durante estas festividades.

La autoridad vinculó esta tarea con el trabajo que Senda desarrolla durante todo el año en materia de parentalidad, orientado a fortalecer factores protectores y entregar herramientas a quienes cumplen labores de cuidado.

En esa línea, destacó el concepto de parentalidad social, señalando que la responsabilidad de proteger a niños, niñas y adolescentes también involucra al conjunto de los adultos que forman parte de su entorno.

“La responsabilidad no solo está en el padre, madre o cuidador, sino también de todos los adultos frente a nuestros niños”, manifestó.



Prevención desde los espacios de trabajo y la infancia



Roxana Arancibia también se refirió a las iniciativas preventivas que Senda impulsa en organizaciones públicas y privadas de la región. Entre ellas mencionó la certificación de trabajadores de Zona Austral en programas de parentalidad y otras acciones destinadas a instalar una cultura preventiva al interior de las instituciones.

Según explicó, el propósito es que la prevención no aparezca únicamente cuando existe una situación de crisis, sino que forme parte del trabajo cotidiano de las organizaciones.

“La prevención la construimos día a día. Es algo que se trabaja permanentemente”, afirmó.

En el ámbito de la infancia, señaló que Senda también desarrolla acciones preventivas en espacios destinados a niños y niñas, buscando abordar tempranamente factores de riesgo y fortalecer herramientas de protección.

La directora regional explicó que estos programas contemplan procesos que parten con diagnósticos y levantamiento de información para posteriormente desarrollar protocolos y acciones internas adecuadas a las características de cada institución.



Línea 1412 y apoyo durante Fiestas Patrias



Finalmente, Arancibia recordó que Senda dispone de la línea 1412, destinada a entregar orientación frente a situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras drogas.

Precisó que se trata de un servicio confidencial, gratuito y disponible las 24 horas, los siete días de la semana, atendido por profesionales capacitados para entregar una primera orientación.

“Nosotros desde senda tenemos disponible la línea 1412. A veces en estos contextos de festividades pueden ocurrir situaciones de riesgo. Puede haber un exceso de consumo, no es cierto, y en esta línea, siempre las personas van a encontrar orientación”, indicó.

La directora regional agregó que la red de Senda también contempla alternativas de tratamiento y recuperación para personas que requieran apoyo, haciendo un llamado a las familias y cercanos a acompañar estos procesos.

De cara al fin de semana de Fiestas Patrias, Arancibia reiteró la invitación a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad y a adoptar medidas preventivas antes de exponerse a situaciones de riesgo.

“La invitación y el llamado es a prevenir y no tener que lamentar ninguna situación de riesgo, alguna situación compleja que incluso pueda cobrar la vida de alguna persona, eso es lo que no queremos”, concluyó.





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